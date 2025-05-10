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بوتين يؤكد أهمية التحول إلى استخدام العملات الوطنية في التسويات المالية بين روسيا وفيتنام
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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مساحة حرة
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بركان كريمسكي يستيقظ من سباته... فيديو
بركان كريمسكي يستيقظ من سباته... فيديو
سبوتنيك عربي
تتميز روسيا بتنوعها المناخي والجغرافي، وذلك يرجع لأسباب شتى، منها ضخامة الرقعة الجغرافية الروسية، وامتدادها من المحيط الهادئ مرورا بالأورال والخاصرة الشرقية... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T13:21+0000
2025-05-10T13:21+0000
روسيا
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وفي أحد الظواهر الطبيعة التي تشهدها روسيا بين الفينة والأخرى، في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أقصى الشرق، عاد بركان كريمسكي للنشاط مجددا، مطلقا عمودا ضخما من الرماد بلغ ارتفاعه 3.5 كيلومترات نحو السماء.السلطات صنّفت البركان ضمن مستوى الخطر البرتقالي، ما يشير إلى احتمال حدوث انبعاثات أخرى قد تؤثر على حركة الطيران المدني في المنطقة.سحابة سامة في دولة أوروبية تجبر الآلاف على البقاء في منازلهم... فيديو
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روسيا, نادي الفيديو

بركان كريمسكي يستيقظ من سباته... فيديو

13:21 GMT 10.05.2025
© Sputnikبركان كريمسكي
بركان كريمسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تتميز روسيا بتنوعها المناخي والجغرافي، وذلك يرجع لأسباب شتى، منها ضخامة الرقعة الجغرافية الروسية، وامتدادها من المحيط الهادئ مرورا بالأورال والخاصرة الشرقية لأوروبا، ومن القطب الشمالي شمالا، إلى جبال القوقاز والبحر الأسود جنوبا.
وفي أحد الظواهر الطبيعة التي تشهدها روسيا بين الفينة والأخرى، في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أقصى الشرق، عاد بركان كريمسكي للنشاط مجددا، مطلقا عمودا ضخما من الرماد بلغ ارتفاعه 3.5 كيلومترات نحو السماء.
توجه الرماد الكثيف نحو الجنوب الشرقي، فوق مياه المحيط الهادئ، دون أن يشكل خطرًا على السكان، نظرًا لعدم وجود مناطق مأهولة في مساره.
السلطات صنّفت البركان ضمن مستوى الخطر البرتقالي، ما يشير إلى احتمال حدوث انبعاثات أخرى قد تؤثر على حركة الطيران المدني في المنطقة.
سحابة سامة في دولة أوروبية تجبر الآلاف على البقاء في منازلهم... فيديو
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