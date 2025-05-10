https://sarabic.ae/20250510/بركان-كريمسكي-يستيقظ-من-سباته-فيديو-1100376625.html
بركان كريمسكي يستيقظ من سباته... فيديو
بركان كريمسكي يستيقظ من سباته... فيديو
سبوتنيك عربي
تتميز روسيا بتنوعها المناخي والجغرافي، وذلك يرجع لأسباب شتى، منها ضخامة الرقعة الجغرافية الروسية، وامتدادها من المحيط الهادئ مرورا بالأورال والخاصرة الشرقية... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T13:21+0000
2025-05-10T13:21+0000
2025-05-10T13:21+0000
روسيا
نادي الفيديو
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وفي أحد الظواهر الطبيعة التي تشهدها روسيا بين الفينة والأخرى، في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أقصى الشرق، عاد بركان كريمسكي للنشاط مجددا، مطلقا عمودا ضخما من الرماد بلغ ارتفاعه 3.5 كيلومترات نحو السماء.السلطات صنّفت البركان ضمن مستوى الخطر البرتقالي، ما يشير إلى احتمال حدوث انبعاثات أخرى قد تؤثر على حركة الطيران المدني في المنطقة.سحابة سامة في دولة أوروبية تجبر الآلاف على البقاء في منازلهم... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
بركان كريمسكي يستيقظ من سباته... فيديو
تتميز روسيا بتنوعها المناخي والجغرافي، وذلك يرجع لأسباب شتى، منها ضخامة الرقعة الجغرافية الروسية، وامتدادها من المحيط الهادئ مرورا بالأورال والخاصرة الشرقية لأوروبا، ومن القطب الشمالي شمالا، إلى جبال القوقاز والبحر الأسود جنوبا.
وفي أحد الظواهر الطبيعة التي تشهدها روسيا بين الفينة والأخرى، في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية أقصى الشرق، عاد بركان كريمسكي للنشاط مجددا، مطلقا عمودا ضخما من الرماد بلغ ارتفاعه 3.5 كيلومترات نحو السماء.
توجه الرماد الكثيف نحو الجنوب الشرقي، فوق مياه المحيط الهادئ، دون أن يشكل خطرًا على السكان، نظرًا لعدم وجود مناطق مأهولة في مساره.
السلطات صنّفت البركان ضمن مستوى الخطر البرتقالي، ما يشير إلى احتمال حدوث انبعاثات أخرى قد تؤثر على حركة الطيران المدني في المنطقة.