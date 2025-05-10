سحابة سامة في دولة أوروبية تجبر الآلاف على البقاء في منازلهم... فيديو
© AP Photo / Argyris Mantikosسحابة دخان
© AP Photo / Argyris Mantikos
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أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية، صباح اليوم السبت، حالة الطوارئ في إقليم كتالونيا شمال شرق البلاد، حيث تلقى نحو 160 ألف شخص تحذيرات عاجلة بالبقاء داخل منازلهم بعد اندلاع حريق كبير في مصنع للمنظفات الكيميائية.
وذكرت مصادر رسمية أن الحريق اندلع، فجر اليوم، في شركة متخصصة بمنتجات تنظيف أحواض السباحة ببلدة فيلانوفا إي لا جيلترو (48 كم جنوب برشلونة)، مما تسبب في تصاعد سحابة كثيفة من غاز الكلورين السام فوق مساحة شاسعة من المنطقة.
🔥 Incendi a nau #Vng— Policia Local Vilanova i la Geltrú ◼️ ◼️ ◼️ ◼️ (@PLVNG) May 10, 2025
⚠️ L’empresa, dedicada al manteniment de piscines, conté clor i s’ha creat un núvol que resulta perillós per a la seguretat de les persones.
‼️ S’informa que es CONFINA la població
⛔️ Eviteu apropar-se al lloc
ℹ️ Tanqueu finestres i portes pic.twitter.com/UKJdDYtaVK
ونشرت الحماية المدنية الإسبانية تحذيرا عاجلاً عبر منصة "إكس" نصه: "على جميع المواطنين في المناطق المتضررة البقاء داخل منازلهم أو أماكن عملهم وإغلاق النوافذ والأبواب بإحكام".
وأفادت التقارير الأولية بأن السلطات أرسلت رسائل نصية جماعية إلى هواتف السكان في خمس بلدات مجاورة، كما قامت بإغلاق الطرق الرئيسية وإيقاف حركة القطارات المارة بالمنطقة كإجراء احترازي، مع إلغاء جميع الفعاليات العامة.
Carrers deserts al centre de Vilanova i la Geltrú, Se segueix el confinament decretat i amb poques excepcions, tothom s’ha quedat a casa per l’incendi en una empresa de piscines per emanació de clor. Alguns surten per anar a treballar @CatalunyaRadio @Catinformacio pic.twitter.com/N9SY85y2yI— Montse Jene Riba (@MontseJene_Riba) May 10, 2025
من جانبه، صرح مالك المصنع خورخي فينوياليس ألونسو لإذاعة محلية بأن "غاز الكلورين من المواد التي يصعب اشتعالها ولكن يصعب للغاية إخمادها بمجرد اشتعالها"، مشيراً إلى أن الحريق قد يكون ناتجاً عن تفاعل مادة الليثيوم الكيميائية.
وأكدت مصادر طبية عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، بينما تواصل فرق الإطفاء والطوارئ عملها للسيطرة على الحريق وتقييم مدى انتشار السحابة السامة.