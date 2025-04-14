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مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية جنوب الهند
مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية جنوب الهند
سبوتنيك عربي
لقي ثمانية عمال على الأقل مصرعهم وأصيب سبعة آخرون يوم الأحد، في انفجار تسبب في اندلاع حريق ضخم داخل مصنع للألعاب النارية في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند. 14.04.2025, سبوتنيك عربي
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وقع الحادث في قرية كايلاساباتنام في منطقة أناكابالي، على بعد حوالي 303 كم شمال شرق أمارافاتي، حاضرة ولاية أندرا براديش.وقد تم نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات.وقال أحد المسؤولين في الشرطة، إن "النيران اشتعلت في مخزون الألعاب النارية، وفي غضون دقائق تحولت الوحدة بأكملها إلى أنقاض"، مشيرا إلى أنه "كان هناك 15 شخصا يعملون داخل المصنع وقت وقوع الحادث".وأوضح دي نيرانجان ريدي، وهو مسؤول كبير في إدارة الإطفاء، أن سبب الانفجار وما أعقبه من حريق يبدو أنه خطأ بشري في عملية التصنيع.تجدر الإشارة إلى الانفجارات العرضية شائعة الحدوث في مصانع ومتاجر الألعاب النارية الهندية لأن أصحابها عادة ما يتجاهلون معايير السلامة.
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أخبار الهند اليوم, العالم, ألعاب نارية
أخبار الهند اليوم, العالم, ألعاب نارية

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار داخل مصنع للألعاب النارية جنوب الهند

02:00 GMT 14.04.2025 (تم التحديث: 02:30 GMT 14.04.2025)
© AP Photo / Altaf Qadriالشرطة الهندية
الشرطة الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
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لقي ثمانية عمال على الأقل مصرعهم وأصيب سبعة آخرون يوم الأحد، في انفجار تسبب في اندلاع حريق ضخم داخل مصنع للألعاب النارية في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند.
وقع الحادث في قرية كايلاساباتنام في منطقة أناكابالي، على بعد حوالي 303 كم شمال شرق أمارافاتي، حاضرة ولاية أندرا براديش.
وقد تم نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات.
وذكرت الشرطة، أن تحقيقا أوليا كشف أن الحريق بدأ فى وحدة تخزين الألعاب النارية وامتد بسرعة إلى المصنع بأكمله، ما أدى إلى محاصرة عدد من العمال بداخله.
وقال أحد المسؤولين في الشرطة، إن "النيران اشتعلت في مخزون الألعاب النارية، وفي غضون دقائق تحولت الوحدة بأكملها إلى أنقاض"، مشيرا إلى أنه "كان هناك 15 شخصا يعملون داخل المصنع وقت وقوع الحادث".
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وأوضح دي نيرانجان ريدي، وهو مسؤول كبير في إدارة الإطفاء، أن سبب الانفجار وما أعقبه من حريق يبدو أنه خطأ بشري في عملية التصنيع.
تجدر الإشارة إلى الانفجارات العرضية شائعة الحدوث في مصانع ومتاجر الألعاب النارية الهندية لأن أصحابها عادة ما يتجاهلون معايير السلامة.
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