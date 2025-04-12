عواصف رعدية تودي بحياة 69 شخصا في الهند ونيبال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
08:35 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء ، والأزمة تتسع لتشمل النيجر وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية ضد العدوان النازي
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
12:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاوضات النووي الإيراني، هل تراجع الخيار العسكري؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
"ترامب منح نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة ".. الوفد الروسي: المحادثات مع الجانب الأمريكي في إسطنبول كانت إيجابية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250412/عواصف-رعدية-تودي-بحياة-69-شخصا-في-الهند-ونيبال--1099476521.html
عواصف رعدية تودي بحياة 69 شخصا في الهند ونيبال
عواصف رعدية تودي بحياة 69 شخصا في الهند ونيبال
سبوتنيك عربي
لقي ما لا يقل عن 69 شخصًا حتفهم، خلال الأسبوع الجاري، جراء عواصف رعدية عنيفة ضربت ولاية بهار الهندية ومناطق مجاورة في نيبال. 12.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-12T08:57+0000
2025-04-12T08:57+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار المناخ في العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/26/1045862663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3708df032867dc14179d4a009af42478.jpg
وأفادت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار، اليوم السبت، بأن 61 شخصًا لقوا مصرعهم خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، بسبب الصواعق والفيضانات المفاجئة، فيما أعلنت السلطات في نيبال، عن مقتل 8 أشخاص إثر صواعق يومي الأربعاء والخميس الماضيين.وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة جديدة على ولاية بهار، اليوم السبت، ما يزيد مخاطر تكرار الكارثة.ويشهد هذا الحادث تجددًا لمأساة متكررة في المنطقة، حيث تؤدي الصواعق والفيضانات إلى مقتل آلاف الأشخاص سنويًا، وقد حذّر خبراء من أن التغير المناخي يتسبب في تزايد هذه الظواهر الجوية القصوى، ففي العام الماضي، أظهرت دراسات أن التغير المناخي أدى إلى ارتفاع مقلق في حالات الصواعق القاتلة في الهند، التي تسببت بمقتل نحو 1900 شخص خلال عام واحد فقط.وكشف باحثون من جامعة فاكير موهان في ولاية أوديشا، عن تسجيل 101,309 حالات وفاة بسبب الصواعق في الهند، بين أعوام 1967 و2020، مع ارتفاع حاد في العقد الأخير من تلك الفترة.ويأتي هذا الحادث الأخير ليؤكد التحذيرات المتكررة من العلماء بشأن تزايد الظواهر الجوية العنيفة نتيجة الاحترار العالمي، خاصة في الدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي.
https://sarabic.ae/20250406/فريق-إنقاذ-عربي-يتلقى-تكريما-رفيعا-لجهوده-في-إغاثة-ضحايا-زلزال-ميانمار-المدمر-فيديو-1099257469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104586/26/1045862663_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c4338676a6977547aaf067c22193ff6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

عواصف رعدية تودي بحياة 69 شخصا في الهند ونيبال

08:57 GMT 12.04.2025
© AP Photo / Ashwini Bhatiaعاصفة رعدية فوق مدينة دارامسالا، الهند، 19 أبريل 2020
عاصفة رعدية فوق مدينة دارامسالا، الهند، 19 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Ashwini Bhatia
تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 69 شخصًا حتفهم، خلال الأسبوع الجاري، جراء عواصف رعدية عنيفة ضربت ولاية بهار الهندية ومناطق مجاورة في نيبال.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار، اليوم السبت، بأن 61 شخصًا لقوا مصرعهم خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، بسبب الصواعق والفيضانات المفاجئة، فيما أعلنت السلطات في نيبال، عن مقتل 8 أشخاص إثر صواعق يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة جديدة على ولاية بهار، اليوم السبت، ما يزيد مخاطر تكرار الكارثة.
ويشهد هذا الحادث تجددًا لمأساة متكررة في المنطقة، حيث تؤدي الصواعق والفيضانات إلى مقتل آلاف الأشخاص سنويًا، وقد حذّر خبراء من أن التغير المناخي يتسبب في تزايد هذه الظواهر الجوية القصوى، ففي العام الماضي، أظهرت دراسات أن التغير المناخي أدى إلى ارتفاع مقلق في حالات الصواعق القاتلة في الهند، التي تسببت بمقتل نحو 1900 شخص خلال عام واحد فقط.
زلزال ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
فريق إنقاذ عربي يتلقى تكريما رفيعا لجهوده في إغاثة ضحايا زلزال ميانمار المدمر.. فيديو
6 أبريل, 09:43 GMT
وكشف باحثون من جامعة فاكير موهان في ولاية أوديشا، عن تسجيل 101,309 حالات وفاة بسبب الصواعق في الهند، بين أعوام 1967 و2020، مع ارتفاع حاد في العقد الأخير من تلك الفترة.
ويأتي هذا الحادث الأخير ليؤكد التحذيرات المتكررة من العلماء بشأن تزايد الظواهر الجوية العنيفة نتيجة الاحترار العالمي، خاصة في الدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала