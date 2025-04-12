https://sarabic.ae/20250412/عواصف-رعدية-تودي-بحياة-69-شخصا-في-الهند-ونيبال--1099476521.html

عواصف رعدية تودي بحياة 69 شخصا في الهند ونيبال

عواصف رعدية تودي بحياة 69 شخصا في الهند ونيبال

سبوتنيك عربي

لقي ما لا يقل عن 69 شخصًا حتفهم، خلال الأسبوع الجاري، جراء عواصف رعدية عنيفة ضربت ولاية بهار الهندية ومناطق مجاورة في نيبال. 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T08:57+0000

2025-04-12T08:57+0000

2025-04-12T08:57+0000

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وأفادت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار، اليوم السبت، بأن 61 شخصًا لقوا مصرعهم خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، بسبب الصواعق والفيضانات المفاجئة، فيما أعلنت السلطات في نيبال، عن مقتل 8 أشخاص إثر صواعق يومي الأربعاء والخميس الماضيين.وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة جديدة على ولاية بهار، اليوم السبت، ما يزيد مخاطر تكرار الكارثة.ويشهد هذا الحادث تجددًا لمأساة متكررة في المنطقة، حيث تؤدي الصواعق والفيضانات إلى مقتل آلاف الأشخاص سنويًا، وقد حذّر خبراء من أن التغير المناخي يتسبب في تزايد هذه الظواهر الجوية القصوى، ففي العام الماضي، أظهرت دراسات أن التغير المناخي أدى إلى ارتفاع مقلق في حالات الصواعق القاتلة في الهند، التي تسببت بمقتل نحو 1900 شخص خلال عام واحد فقط.وكشف باحثون من جامعة فاكير موهان في ولاية أوديشا، عن تسجيل 101,309 حالات وفاة بسبب الصواعق في الهند، بين أعوام 1967 و2020، مع ارتفاع حاد في العقد الأخير من تلك الفترة.ويأتي هذا الحادث الأخير ليؤكد التحذيرات المتكررة من العلماء بشأن تزايد الظواهر الجوية العنيفة نتيجة الاحترار العالمي، خاصة في الدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي.

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