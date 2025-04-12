عواصف رعدية تودي بحياة 69 شخصا في الهند ونيبال
© AP Photo / Ashwini Bhatiaعاصفة رعدية فوق مدينة دارامسالا، الهند، 19 أبريل 2020
© AP Photo / Ashwini Bhatia
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لقي ما لا يقل عن 69 شخصًا حتفهم، خلال الأسبوع الجاري، جراء عواصف رعدية عنيفة ضربت ولاية بهار الهندية ومناطق مجاورة في نيبال.
وأفادت هيئة إدارة الكوارث في ولاية بهار، اليوم السبت، بأن 61 شخصًا لقوا مصرعهم خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، بسبب الصواعق والفيضانات المفاجئة، فيما أعلنت السلطات في نيبال، عن مقتل 8 أشخاص إثر صواعق يومي الأربعاء والخميس الماضيين.
وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة جديدة على ولاية بهار، اليوم السبت، ما يزيد مخاطر تكرار الكارثة.
🇮🇳🌧 Debris Flow in Tharali, Chamoli District, Uttarakhand, India — April 9, 2025— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) April 11, 2025
💧 After several days of scorching heat, heavy rainfall struck the Tharali area in Chamoli district, Uttarakhand, causing significant damage. The intense downpour triggered a sudden debris flow… pic.twitter.com/v6jPDhY4PV
ويشهد هذا الحادث تجددًا لمأساة متكررة في المنطقة، حيث تؤدي الصواعق والفيضانات إلى مقتل آلاف الأشخاص سنويًا، وقد حذّر خبراء من أن التغير المناخي يتسبب في تزايد هذه الظواهر الجوية القصوى، ففي العام الماضي، أظهرت دراسات أن التغير المناخي أدى إلى ارتفاع مقلق في حالات الصواعق القاتلة في الهند، التي تسببت بمقتل نحو 1900 شخص خلال عام واحد فقط.
Nalanda, Bihar: A sudden storm accompanied by heavy rain caused major destruction in Nagwan village. A massive Peepal tree collapsed on the Devi Sthan temple, resulting in multiple fatalities. Several women and children are feared to be trapped. Local residents have initiated… pic.twitter.com/o30ZVE9Rsr— IANS (@ians_india) April 10, 2025
وكشف باحثون من جامعة فاكير موهان في ولاية أوديشا، عن تسجيل 101,309 حالات وفاة بسبب الصواعق في الهند، بين أعوام 1967 و2020، مع ارتفاع حاد في العقد الأخير من تلك الفترة.
ويأتي هذا الحادث الأخير ليؤكد التحذيرات المتكررة من العلماء بشأن تزايد الظواهر الجوية العنيفة نتيجة الاحترار العالمي، خاصة في الدول الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي.