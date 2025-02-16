بعد الحرائق.. "فيضانات خطيرة جدا" تهدد الحياة في ولايات أمريكية.. فيديو
© AP Photo / Tom Copelandعاصفة فلورنس
© AP Photo / Tom Copeland
تابعنا عبر
اجتاحت أمطار غزيرة وعواصف قوية مناطق واسعة جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى فيضانات كارثية وعمليات إجلاء طارئة.
كما تعرضت مناطق في الشمال الشرقي لعاصفة شتوية محملة بالثلوج والصقيع والأمطار الغزيرة، تسببت في تعطل حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف.
فيضانات مدمرة في الجنوب
وحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، ضربت الفيضانات ولايات كنتاكي، تينيسي، فيرجينيا الغربية، وكارولاينا الشمالية، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة من الفيضانات المفاجئة.
Current situation in Hillview area, Louisville, KY, USA 🇺🇸 pic.twitter.com/qoNCPgNjgR— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 16, 2025
ووفقًا للتقارير، فإن أكثر من 300,000 مشترك في ولايات ألاباما، كنتاكي، ميسيسيبي وفيرجينيا انقطع عنهم التيار الكهربائي.
وفي كنتاكي، حيث أعلن الحاكم آندي بشير حالة الطوارئ، لافتا إلى أنه طلب إعلان كارثة فيدرالية من الرئيس الأمريكي للحصول على المساعدات الطارئة، كما أجرى اتصالات مع وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتعزيز الاستجابة.
كما شهدت مناطق أخرى فيضانات سريعة بعد هطول 4 بوصات من الأمطار، وسط توقعات بهطول مزيد من الأمطار حتى مساء الأحد.
🚨🇺🇸 Southeast US Hit by Floods, Kentucky Reports 1 Dead— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 16, 2025
Heavy rains cause flooding in Southeast US, with 1 fatality reported in Kentucky. Forecasters warn of weekend snowstorms in the Northeast and potential tornadoes in the Mississippi Valley.
Source: The telegraph pic.twitter.com/2e4WaaPAlZ
عاصفة شتوية تضرب الشمال الشرقي
بالتزامن مع الفيضانات، اجتاحت عاصفة شتوية قوية مناطق واسعة من الشمال الشرقي، حيث تساقطت الثلوج بغزارة وأدت إلى اضطرابات مرورية واسعة.
من جانبها، أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات من الرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، مما يهدد بانقطاع التيار الكهربائي واقتلاع الأشجار، مع تأثر 86 مليون شخص عبر 22 ولاية بهذه العاصفة.
Vehicles submerged in floodwaters following heavy rains in Fresno #California— Earth42morrow (@Earth42morrow) February 15, 2025
VC: Nicole DiBuduo Linder#Flood #CAwx #Fresno #Flashfood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/bjgXfututu
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، شهدت ولاية كاليفورنيا، حرائق مدمرة، هي الأسوأ في التاريخ، وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق تجاوزت 16 ألف هكتار.
وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا ودُمر أكثر من 12.300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير، وقدرت السلطات الأمريكية الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا تقريبا ما بين 250 و275 مليار دولار.