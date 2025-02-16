https://sarabic.ae/20250216/بعد-الحرائق-فيضانات-خطيرة-جدا-تهدد-الحياة-في-ولايات-أمريكية-فيديو-1097827574.html

بعد الحرائق.. "فيضانات خطيرة جدا" تهدد الحياة في ولايات أمريكية.. فيديو

بعد الحرائق.. "فيضانات خطيرة جدا" تهدد الحياة في ولايات أمريكية.. فيديو

سبوتنيك عربي

اجتاحت أمطار غزيرة وعواصف قوية مناطق واسعة جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى فيضانات كارثية وعمليات إجلاء طارئة. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T12:01+0000

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كما تعرضت مناطق في الشمال الشرقي لعاصفة شتوية محملة بالثلوج والصقيع والأمطار الغزيرة، تسببت في تعطل حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف.فيضانات مدمرة في الجنوبوحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، ضربت الفيضانات ولايات كنتاكي، تينيسي، فيرجينيا الغربية، وكارولاينا الشمالية، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات عاجلة من الفيضانات المفاجئة.ووفقًا للتقارير، فإن أكثر من 300,000 مشترك في ولايات ألاباما، كنتاكي، ميسيسيبي وفيرجينيا انقطع عنهم التيار الكهربائي.وفي كنتاكي، حيث أعلن الحاكم آندي بشير حالة الطوارئ، لافتا إلى أنه طلب إعلان كارثة فيدرالية من الرئيس الأمريكي للحصول على المساعدات الطارئة، كما أجرى اتصالات مع وزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتعزيز الاستجابة.كما شهدت مناطق أخرى فيضانات سريعة بعد هطول 4 بوصات من الأمطار، وسط توقعات بهطول مزيد من الأمطار حتى مساء الأحد.عاصفة شتوية تضرب الشمال الشرقيبالتزامن مع الفيضانات، اجتاحت عاصفة شتوية قوية مناطق واسعة من الشمال الشرقي، حيث تساقطت الثلوج بغزارة وأدت إلى اضطرابات مرورية واسعة.من جانبها، أصدرت السلطات الأمريكية تحذيرات من الرياح القوية التي قد تصل سرعتها إلى 60 ميلاً في الساعة، مما يهدد بانقطاع التيار الكهربائي واقتلاع الأشجار، مع تأثر 86 مليون شخص عبر 22 ولاية بهذه العاصفة.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، شهدت ولاية كاليفورنيا، حرائق مدمرة، هي الأسوأ في التاريخ، وذكرت السلطات أن المساحة الإجمالية للحرائق تجاوزت 16 ألف هكتار.وقُتل ما لا يقل عن 24 شخصًا ودُمر أكثر من 12.300 مبنى، بما في ذلك منازل المشاهير، وقدرت السلطات الأمريكية الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا تقريبا ما بين 250 و275 مليار دولار.

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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المناخ في العالم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار