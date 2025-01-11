https://sarabic.ae/20250111/تقرير-حرائق-لوس-أنجلوس-تفوق-قدرة-أي-نظام-مياه-في-العالم-1096674833.html

تقرير: حرائق لوس أنجلوس تفوق قدرة أي نظام مياه في العالم

تقرير: حرائق لوس أنجلوس تفوق قدرة أي نظام مياه في العالم

سبوتنيك عربي

بينما تواصل النيران اجتياح جنوب كاليفورنيا، مما خلف دمارا واسع النطاق، يبحث المسؤولون عن إجابات حول كيفية الحد من حجم هذه الكوارث، وإن كان بالإمكان تخفيف حدة... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T08:34+0000

2025-01-11T08:34+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، عن خبراء قولهم إن أنظمة المياه، حتى لو كانت تعمل بكفاءة كاملة، لم تكن قادرة على التصدي لحرائق بهذا الحجم، خاصة مع توقف الموارد الجوية مثل الطائرات والمروحيات عن العمل بسبب الرياح العاتية.ومع ذلك، أوضح الخبراء أن تشغيل الصنابير بكامل طاقتها كان يمكن أن يسهم في تقليل الأضرار، من خلال إنقاذ بعض المنازل أو السيطرة على أجزاء من النيران.ووصف مسؤولو لوس أنجلوس الحرائق بأنها "عاصفة متكاملة"، إذ اجتمعت فيها رياح وصلت سرعتها إلى 100 ميل في الساعة مع ظروف جفاف غير موسمية واندلاع حرائق متعددة في نفس المنطقة الجغرافية.ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن الإدارة البشرية كان يمكنها لعب دور في تقليل الأضرار. فالإدارة غير المتسقة للنباتات، والبنية التحتية القديمة، ونقص التخطيط ساهمت في اتساع نطاق الحرائق التي دمرت أكثر من 55 ميلا مربعا، وأتلفت آلاف المباني، وأودت بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص.يذكر أنه في 7 يناير/ كانون الثاني، بدأ حريق غابات تغذيه الرياح في غرب لوس أنجلوس، وأعلنت السلطات المحلية إخلاء إلزاميا لآلاف السكان.وتقدر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس بنحو 150 مليار دولار، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

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