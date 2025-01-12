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https://sarabic.ae/20250112/ارتفاع-عدد-وفيات-حرائق-الغابات-في-لوس-أنجلوس-بكاليفورنيا-إلى-13-شخصا-1096700339.html
ارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 13 شخصا
ارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 13 شخصا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 13 شخصًا. 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T02:04+0000
2025-01-12T03:04+0000
لوس أنجلوس
الولايات المتحدة الأمريكية
حرائق غابات
العالم
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام أمريكية: "تسببت خمسة حرائق مدمرة تغذيها الرياح في مصرع ما لا يقل عن 13 شخصًا واجتاحت 39000 فدان في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، مما أدى إلى تدمير مناطق سكنية بأكملها وأكثر من 12000 مبنى".وبلغ إجمالي المباني المدمرة نتيجة الحرائق أكثر من 10 آلاف مبنى.من جهته، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرارًا بإجراء تحقيقات بشأن ضعف ضغط مياه صنابير الحرائق، وذلك بعد تقارير عن فراغ خزانات مياه كانت مخصصة لعمليات الإطفاء ما أدى لتفاقم حرائق الغابات في مناطق شاسعة سكنية من ولاية كاليفورنيا.ويقدر حجم الخسائر المادية نتيجة الحرائق بـ150 مليار دولار، أي 3 أضعاف التقديرات الأولية، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست" بناءً على بيانات شركة "أكيو ويذر".ووفقًا للتقارير، لا يزال هناك ما لا يقل عن 400 ألف نسمة من سكان كاليفورنيا دون كهرباء بسبب الحرائق، فيما أصدرت إدارة الإطفاء أوامر إخلاء وإنذارات للاستعداد للإخلاء لنحو 300 ألف شخص بولاية كاليفورنيا.وفي وقت سابق، أكد مسؤولو إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أن حرائق الغابات التي تحركها الرياح اندلعت بغرب لوس أنجلوس في منطقة يسكنها نحو 27 ألف نسمة، وامتد الحريق في البداية إلى أكثر من 3 كيلومترات مربعة، لكنه انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".بدورها، ذكرت كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، أن الحرائق "خطيرة للغاية".وتضم منطقة "باليساديس" منازل لعدد كبير من الأثرياء والمشاهير ونجوم هوليوود، وكان منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ضمن منطقة الإخلاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
https://sarabic.ae/20250111/إيران-تعرض-على-واشنطن-مساعدتها-في-احتواء-حرائق-كاليفورنيا-1096690534.html
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لوس أنجلوس, الولايات المتحدة الأمريكية, حرائق غابات, العالم
لوس أنجلوس, الولايات المتحدة الأمريكية, حرائق غابات, العالم

ارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 13 شخصا

02:04 GMT 12.01.2025 (تم التحديث: 03:04 GMT 12.01.2025)
© AP Photo / Jae C. Hongحرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا 11 يناير 2025
حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا 11 يناير 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
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أفادت وسائل إعلام أميركية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات حرائق الغابات في لوس أنجلوس بكاليفورنيا إلى 13 شخصًا.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام أمريكية: "تسببت خمسة حرائق مدمرة تغذيها الرياح في مصرع ما لا يقل عن 13 شخصًا واجتاحت 39000 فدان في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، مما أدى إلى تدمير مناطق سكنية بأكملها وأكثر من 12000 مبنى".
ونقلت التقارير عن روبرت لونا، عمدة مقاطعة لوس أنجلوس قوله، إن"13 شخصًا آخرين في عداد المفقودين"، مشيرًا إلى أنه "من غير الواضح ما إذا كانت تقارير الأشخاص المفقودين مرتبطة بالحرائق".
وبلغ إجمالي المباني المدمرة نتيجة الحرائق أكثر من 10 آلاف مبنى.
من جهته، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرارًا بإجراء تحقيقات بشأن ضعف ضغط مياه صنابير الحرائق، وذلك بعد تقارير عن فراغ خزانات مياه كانت مخصصة لعمليات الإطفاء ما أدى لتفاقم حرائق الغابات في مناطق شاسعة سكنية من ولاية كاليفورنيا.
ويقدر حجم الخسائر المادية نتيجة الحرائق بـ150 مليار دولار، أي 3 أضعاف التقديرات الأولية، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست" بناءً على بيانات شركة "أكيو ويذر".
حرائق الغابات في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
إيران تعرض على واشنطن مساعدتها في احتواء حرائق كاليفورنيا
أمس, 16:08 GMT
ووفقًا للتقارير، لا يزال هناك ما لا يقل عن 400 ألف نسمة من سكان كاليفورنيا دون كهرباء بسبب الحرائق، فيما أصدرت إدارة الإطفاء أوامر إخلاء وإنذارات للاستعداد للإخلاء لنحو 300 ألف شخص بولاية كاليفورنيا.
وفي وقت سابق، أكد مسؤولو إدارة الإطفاء بولاية كاليفورنيا، أن حرائق الغابات التي تحركها الرياح اندلعت بغرب لوس أنجلوس في منطقة يسكنها نحو 27 ألف نسمة، وامتد الحريق في البداية إلى أكثر من 3 كيلومترات مربعة، لكنه انتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
بدورها، ذكرت كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، أن الحرائق "خطيرة للغاية".
وأجبرت حالة الفوضى العديد من الأشخاص على الفرار من منازلهم أو ترك سياراتهم وسط الطرقات، في ظل استمرار الحرائق والرياح العاتية التي تعوق جهود احتواء الحرائق.
وتضم منطقة "باليساديس" منازل لعدد كبير من الأثرياء والمشاهير ونجوم هوليوود، وكان منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ضمن منطقة الإخلاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
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