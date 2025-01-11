https://sarabic.ae/20250111/إيران-تعرض-على-واشنطن-مساعدتها-في-احتواء-حرائق-كاليفورنيا-1096690534.html

إيران تعرض على واشنطن مساعدتها في احتواء حرائق كاليفورنيا

إيران تعرض على واشنطن مساعدتها في احتواء حرائق كاليفورنيا

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند، عن استعداد بلاده لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الحرائق التي تتواصل بولاية كاليفورنيا،... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T16:08+0000

2025-01-11T16:08+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال كوليوند، في تصريح نقلته وكالة "إيرنا" الرسمية، اليوم السبت: "جمعية الهلال الأحمر الإيراني، تشعر بحزن عميق تجاه الحرائق التي اجتاحت أجزاء من الأراضي الأمريكية"، مشيرًا إلى أن "الشعب الأمريكي يمر بفترة صعبة وقاسية تتطلب تضامنًا ودعمًا دوليًا".وتابع كوليوند: "استنادً إلى واجباتنا الأخلاقية والدينية والإسلامية، نعلن عن استعدادنا الكامل لإيفاد فرقنا التخصصية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم الدعم للشعب الأمريكي. لقد قُمت بمراسلة رئيس جمعية الصليب الأحمر الأمريكية، شخصيًا، لإبلاغه بهذا الأمر، ونحن الآن بانتظار الرد".وأكد كوليوند أن "الهلال الأحمر الإيراني يعبّر عن تضامنه مع الشعب الأمريكي في هذه الأزمة الإنسانية"، مشددًا على أهمية التعاون الدولي في مثل هذه المواقف لتخفيف المعاناة وإنقاذ الأرواح.وأفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن حرائق الغابات في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أدت إلى مصرع 11 شخصًا، كما تسببت بتدمير ما لا يقل عن 10 آلاف مبنى.وبلغ إجمالي المباني المدمرة نتيجة الحرائق أكثر من 10 آلاف مبنى.من جهته، أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرارًا بإجراء تحقيقات بشأن ضعف ضغط مياه صنابير الحرائق، وذلك بعد تقارير عن فراغ خزانات مياه كانت مخصصة لعمليات الإطفاء ما أدى لتفاقم حرائق الغابات في مناطق شاسعة سكنية من ولاية كاليفورنيا.وقال الحاكم، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "يجب إيجاد إجابات لتجنب تكرار الأمر، ولدينا كل الموارد لمواجهة الكوارث المشابهة".وكانت السلطات في لوس أنجلوس، قد أصدرت أوامر إخلاء إلزامية لعشرات الآلاف من السكان بعد اندلاع حرائق ضخمة، في 7 يناير/ كانون الثاني الجاري.واعترف مدير خدمة المطافئ بالمقاطعة بأن الموارد كانت محدودة لمكافحة حريق أو حريقين كبيرين. وقد أدى هبوب الرياح الشديدة إلى توقف حركة الطيران مؤقتًا وتعطل صنابير مكافحة الحرائق في منطقة باليساديس، فيما تم وصف الحرائق بالفعل بأنها من أكثر الحرائق تدميراً في تاريخ لوس أنجلوس.وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ بمنطقة "باسيفيك باليساديس"، بعدما اجتاحت الحرائق ضواحي راقية في المنطقة.ويقدر حجم الخسائر المادية نتيجة الحرائق بـ150 مليار دولار، أي 3 أضعاف التقديرات الأولية، بحسب ما نقلته "نيويورك بوست" بناءً على بيانات شركة "أكيو ويذر".ووفقًا للتقارير، لا يزال هناك ما لا يقل عن 400 ألف نسمة من سكان كاليفورنيا دون كهرباء بسبب الحرائق، فيما أصدرت إدارة الإطفاء أوامر إخلاء وإنذارات للاستعداد للإخلاء لنحو 300 ألف شخص بولاية كاليفورنيا.بدورها، ذكرت كارين باس، عمدة مدينة لوس أنجلوس، أن الحرائق "خطيرة للغاية".وأجبرت حالة الفوضى العديد من الأشخاص على الفرار من منازلهم أو ترك سياراتهم وسط الطرقات، في ظل استمرار الحرائق والرياح العاتية التي تعوق جهود احتواء الحرائق.وتضم منطقة "باليساديس" منازل لعدد كبير من الأثرياء والمشاهير ونجوم هوليوود، وكان منزل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ضمن منطقة الإخلاء، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

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https://sarabic.ae/20240728/كاليفورنيا-تواجه-أحد-أكبر-الحرائق-على-الإطلاق-في-تاريخها-فيديو-1091188750.html

https://sarabic.ae/20250108/تقرير-خسائر-حرائق-كاليفورنيا-بالولايات-المتحدة-تصل-إلى-57-مليار-دولار-1096606580.html

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