مشهد مثير... فيضان يجرف صحفيا على الهواء مباشرة.. فيديو
© AP Photo / Naveed Aliفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
© AP Photo / Naveed Ali
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قتل وأصيب العشرات جراء فيضانات غامرة تشهدها باكستان، حيث بدأت الأمطار من شمال غرب البلاد وامتدت لكامل البلاد.
وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق كيف يجرف الفيضان صحفيا باكستانيا أثناء تغطيته الإعلامية.
واللافت في المقطع، الذي أثار تفاعلا كبيرا، هو مواصلة الصحفي الحديث عن آخر التطورات فيما يتعلق بالفيضانات، رغم اشتداد قوة المياه التي تدفعه، والتي وصلت إلى مستوى وجهه.
📹موجة فيضان تجرف صحفيًا باكستانيًا خلال بث مباشر— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 16, 2025
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد توثّق لحظة جرف مياه الفيضانات لصحفي باكستاني أثناء قيامه بتغطية مباشرة من موقع الحدث. pic.twitter.com/l6llQqSOpB
ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم خلال أسابيع من هطول أمطار موسمية وفيضانات غامرة في باكستان، حسبما قال مسؤولون باكستانيون أمس الثلاثاء، وذلك في ظل تحذيرات من طقس أكثر سوءا.
وترجع معظم حالات الوفاة، لانهيار مباني تصدعت بعد هطول أمطار غزيرة لأسابيع. ومن بين الضحايا ما لا يقل عن 53 طفلا. وقد أصيب أكثر من 200 شخص، معظمهم في إقليم البنجاب، حيث غمرت المياه الشوارع والطرق في عدة مدن لساعات.
وحذرت إدارة الأرصاد من أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في تموز/ يوليو الجاري، وأغسطس/ أَب المقبل، مما من شأنه أن يؤدي لارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات.