عربي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، أطلعه فيها على نتائج محادثاته مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.
وجاء في بيان الكرملين على قناته في "تلغرام": "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث أطلع فلاديمير بوتين خلالها نظيره على أهم نتائج المحادثات التي جرت، يوم أمس، في موسكو مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف. وأعرب سيريل رامافوزا عن امتنانه للمعلومات المُقدمة. كما أشاد الجانب الروسي بدوره بمبادرة السلام المعروفة للدول الأفريقية، بما فيها جنوب أفريقيا، الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية".وكان بوتين قد استقبل مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، في الكرملين، أمس الأربعاء.وصرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عقب الاجتماع، بأن ويتكوف تلقى بعض الإشارات الخاصة بالقضية الأوكرانية، وبالمقابل أوصل إشارات مماثلة حمله إياها الرئيس الأمريكي.وسرعان ما تصدر اليوم الخميس خبر القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب الصفحات الأولى لوسائل الإعلام العالمية الرائدة، حيث رأى البعض فيها أملاً بنهاية سريعة للصراع في أوكرانيا، بينما أشار آخرون إلى أن هذا اللقاء بحد ذاته سيكون نصرًا جديدًا للرئيس الروسي.
تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، أطلعه فيها على نتائج محادثاته مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.
وجاء في بيان الكرملين على قناته في "تلغرام": "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، حيث أطلع فلاديمير بوتين خلالها نظيره على أهم نتائج المحادثات التي جرت، يوم أمس، في موسكو مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف. وأعرب سيريل رامافوزا عن امتنانه للمعلومات المُقدمة. كما أشاد الجانب الروسي بدوره بمبادرة السلام المعروفة للدول الأفريقية، بما فيها جنوب أفريقيا، الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية".
وذكر البيان أن الزعيمين ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجنوب أفريقيا. وتم الاتفاق أيضًا على استمرار التواصل فيما بينهما.
وكان بوتين قد استقبل مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، في الكرملين، أمس الأربعاء.
وصرّح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، عقب الاجتماع، بأن ويتكوف تلقى بعض الإشارات الخاصة بالقضية الأوكرانية، وبالمقابل أوصل إشارات مماثلة حمله إياها الرئيس الأمريكي.

وقال أوشاكوف، في وقت سابق اليوم للصحفيين، إن "روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عقد لقاء بين بوتين وترامب خلال الأيام المقبلة، وأن العمل على إعدادها قد بدأ الآن".

وسرعان ما تصدر اليوم الخميس خبر القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب الصفحات الأولى لوسائل الإعلام العالمية الرائدة، حيث رأى البعض فيها أملاً بنهاية سريعة للصراع في أوكرانيا، بينما أشار آخرون إلى أن هذا اللقاء بحد ذاته سيكون نصرًا جديدًا للرئيس الروسي.
