محمد بن زايد يعلق باللغة الروسية على لقائه بالرئيس بوتين

علّق رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، على زيارته إلى موسكو، ولقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

وكتب ابن زايد باللغة الروسية على حسابه في منصة "إكس"، أنه أكد خلال لقائه مع بوتين، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، بما يحقق تطلعات البلدين التنموية المشتركة.وأشار رئيس الإمارات إلى التزام بلاده بنهج راسخ يقوم على دعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح الشعوب كافة.واختتمت، مساء اليوم الخميس، المحادثات بين الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، والتي استمرت أكثر من 3 ساعات.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "يقوم رئيس الإمارات بزيارة رسمية إلى روسيا اليوم الخميس وقد عُقدت محادثات رفيعة المستوى في الكرملين بمشاركة وفود من البلدين".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل نشط على المنصات الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".وصرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى أبوظبي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.وهبطت طائرة الرئيس الإماراتي، بعد ظهر اليوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة، وكان في استقبال الرئيس أمام درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، ورئيس الشيشان رمضان قديروف.وزار محمد بن زايد آل نهيان، روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، حيث كان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة "بريكس".

