https://sarabic.ae/20250807/محمد-بن-زايد-يعلق-باللغة-الروسية-على-لقائه-بالرئيس-بوتين-1103491333.html
محمد بن زايد يعلق باللغة الروسية على لقائه بالرئيس بوتين
محمد بن زايد يعلق باللغة الروسية على لقائه بالرئيس بوتين
سبوتنيك عربي
علّق رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، على زيارته إلى موسكو، ولقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T17:23+0000
2025-08-07T17:23+0000
2025-08-07T17:23+0000
فلاديمير بوتين
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103478195_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_26cbf129f6f91064dae875c9d6bb7412.jpg
وكتب ابن زايد باللغة الروسية على حسابه في منصة "إكس"، أنه أكد خلال لقائه مع بوتين، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، بما يحقق تطلعات البلدين التنموية المشتركة.وأشار رئيس الإمارات إلى التزام بلاده بنهج راسخ يقوم على دعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح الشعوب كافة.واختتمت، مساء اليوم الخميس، المحادثات بين الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، والتي استمرت أكثر من 3 ساعات.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "يقوم رئيس الإمارات بزيارة رسمية إلى روسيا اليوم الخميس وقد عُقدت محادثات رفيعة المستوى في الكرملين بمشاركة وفود من البلدين".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل نشط على المنصات الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".وصرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى أبوظبي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.وهبطت طائرة الرئيس الإماراتي، بعد ظهر اليوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة، وكان في استقبال الرئيس أمام درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، ورئيس الشيشان رمضان قديروف.وزار محمد بن زايد آل نهيان، روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، حيث كان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة "بريكس".
https://sarabic.ae/20250807/استمر-لأكثر-من-3-ساعات-ونصف-انتهاء-اللقاء-بين-بوتين-والرئيس-الإماراتي-في-الكرملين-1103487081.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103478195_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_24a6e34dcfc53d91cf9a172fa8eb09d3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
فلاديمير بوتين, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
محمد بن زايد يعلق باللغة الروسية على لقائه بالرئيس بوتين
علّق رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، على زيارته إلى موسكو، ولقائه بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وكتب ابن زايد باللغة الروسية على حسابه في منصة "إكس"، أنه أكد خلال لقائه مع بوتين، حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، بما يحقق تطلعات البلدين التنموية المشتركة.
وأشار رئيس الإمارات إلى التزام بلاده بنهج راسخ يقوم على دعم التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، والعمل على ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح الشعوب كافة.
واختتمت، مساء اليوم الخميس، المحادثات بين الرئيس، الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، والتي استمرت أكثر من 3 ساعات.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "يقوم رئيس الإمارات بزيارة رسمية إلى روسيا اليوم الخميس وقد عُقدت محادثات رفيعة المستوى في الكرملين بمشاركة وفود من البلدين".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل نشط على المنصات الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".
وصرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى أبوظبي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وهبطت طائرة الرئيس الإماراتي، بعد ظهر اليوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة، وكان في استقبال الرئيس أمام درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، ورئيس الشيشان رمضان قديروف.
وزار محمد بن زايد آل نهيان، روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، حيث كان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة "بريكس".