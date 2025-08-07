استمر لأكثر من 3 ساعات ونصف... انتهاء اللقاء بين بوتين والرئيس الإماراتي في الكرملين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250807/استمر-لأكثر-من-3-ساعات-ونصف-انتهاء-اللقاء-بين-بوتين-والرئيس-الإماراتي-في-الكرملين-1103487081.html
استمر لأكثر من 3 ساعات ونصف... انتهاء اللقاء بين بوتين والرئيس الإماراتي في الكرملين
استمر لأكثر من 3 ساعات ونصف... انتهاء اللقاء بين بوتين والرئيس الإماراتي في الكرملين
سبوتنيك عربي
اختتمت، مساء اليوم الخميس، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، والتي استمرت أكثر من 3 ساعات. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T15:30+0000
2025-08-07T15:30+0000
روسيا
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103487203_0:310:2539:1738_1920x0_80_0_0_ba1ff322d99501d27936fec1be9ba7af.jpg
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "يقوم رئيس الإمارات بزيارة رسمية إلى روسيا اليوم الخميس وقد عُقدت محادثات رفيعة المستوى في الكرملين بمشاركة وفود من البلدين".وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".صرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى أبوظبي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.وقال خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة 11.5 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بيننا وبين دول أوراسيا 30 مليار دولار. ونتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء من حيث العلاقات المباشرة بين بلدينا أو مع دول أوراسيا".وهبطت طائرة الرئيس الإماراتي، بعد ظهر اليوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة، وكان في استقبال الرئيس أمام درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، ورئيس الشيشان رمضان قديروف.وزار محمد بن زايد آل نهيان، روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، حيث كان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة "بريكس".
https://sarabic.ae/20250807/موسكو-وأبو-ظبي-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-في-تطوير-الذكاء-الاصطناعي-وتقنيات-القيادة-الذاتية--1103480462.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103487203_0:72:2539:1976_1920x0_80_0_0_c301b39942a1d014a721ab8bb1c3bd76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

استمر لأكثر من 3 ساعات ونصف... انتهاء اللقاء بين بوتين والرئيس الإماراتي في الكرملين

15:30 GMT 07.08.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورلقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اختتمت، مساء اليوم الخميس، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، والتي استمرت أكثر من 3 ساعات.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "يقوم رئيس الإمارات بزيارة رسمية إلى روسيا اليوم الخميس وقد عُقدت محادثات رفيعة المستوى في الكرملين بمشاركة وفود من البلدين".
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا والإمارات تتفاعلان بشكل نشط على المنصات الدولية، بما في ذلك في إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".
صرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى أبوظبي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية
13:40 GMT
وقال خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة 11.5 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بيننا وبين دول أوراسيا 30 مليار دولار. ونتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء من حيث العلاقات المباشرة بين بلدينا أو مع دول أوراسيا".
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بوصول رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، حيث هبطت طائرته في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو.
وهبطت طائرة الرئيس الإماراتي، بعد ظهر اليوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة، وكان في استقبال الرئيس أمام درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، ورئيس الشيشان رمضان قديروف.
وزار محمد بن زايد آل نهيان، روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، حيث كان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة "بريكس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала