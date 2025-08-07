https://sarabic.ae/20250807/استمر-لأكثر-من-3-ساعات-ونصف-انتهاء-اللقاء-بين-بوتين-والرئيس-الإماراتي-في-الكرملين-1103487081.html

استمر لأكثر من 3 ساعات ونصف... انتهاء اللقاء بين بوتين والرئيس الإماراتي في الكرملين

استمر لأكثر من 3 ساعات ونصف... انتهاء اللقاء بين بوتين والرئيس الإماراتي في الكرملين

سبوتنيك عربي

اختتمت، مساء اليوم الخميس، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، والتي استمرت أكثر من 3 ساعات. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T15:30+0000

2025-08-07T15:30+0000

2025-08-07T15:30+0000

روسيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103487203_0:310:2539:1738_1920x0_80_0_0_ba1ff322d99501d27936fec1be9ba7af.jpg

وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "يقوم رئيس الإمارات بزيارة رسمية إلى روسيا اليوم الخميس وقد عُقدت محادثات رفيعة المستوى في الكرملين بمشاركة وفود من البلدين".وقال بوتين، أثناء المحادثات الروسية الإماراتية في موسكو: "نحن نتفاعل بشكل نشط على مختلف المنصات، بدءًا من الأمم المتحدة، ومؤخرًا أنتم (في الإمارات العربية المتحدة) باشرتم العمل بشكل كاملٍ في إطار مجموعة "بريكس"، ووقعتم اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتم هناك اتخاذ قرارات مهمة في هذا المجال. وأعتقد أنها شملت 85 في المئة من السلع، وتم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية إلى الصفر".صرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى أبوظبي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.وقال خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة 11.5 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بيننا وبين دول أوراسيا 30 مليار دولار. ونتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء من حيث العلاقات المباشرة بين بلدينا أو مع دول أوراسيا".وهبطت طائرة الرئيس الإماراتي، بعد ظهر اليوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة، وكان في استقبال الرئيس أمام درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، ورئيس الشيشان رمضان قديروف.وزار محمد بن زايد آل نهيان، روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، حيث كان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة "بريكس".

https://sarabic.ae/20250807/موسكو-وأبو-ظبي-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-في-تطوير-الذكاء-الاصطناعي-وتقنيات-القيادة-الذاتية--1103480462.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي