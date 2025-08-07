عربي
موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية
موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية

13:40 GMT 07.08.2025
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
صرّح وزير النقل الروسي أندريه نيكيتين، اليوم الخميس، بأن روسيا والإمارات العربية المتحدة وقعتا مذكرة تعاون في مجال النقل البري الذكي، تتضمن التطوير المشترك لتقنيات الطائرات دون طيار والذكاء الاصطناعي.
وقال وزير النقل الروسي، عقب محادثاته مع ممثلي الإمارات العربية المتحدة: "لقد وقعت أنا وزملائي مذكرة مهمة للغاية اليوم، إنها تتعلق بالنقل البري. النقل الذكي، الذكاء الاصطناعي في النقل البري، والنقل بالطائرات دون طيار... ستسمح لنا هذه المذكرة ببدء هذا العمل، وبعد ذلك، بالطبع ، سنتوصل إلى اتفاق حكومي دولي".
وأضاف نيكيتين أن الوثيقة تنص أيضًا على العمل المشترك بين البلدين في مجال نقل البضائع العابرة برًا عبر الأراضي الروسية. وتابع الوزير: "نحن مهتمون بالتعاون مع شركات النقل العربية، والتبادل التجاري المثير للاهتمام. لدينا ما نتعلمه من زملائنا، وزملاؤنا لديهم ما يرونه منا".
الرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار
11:19 GMT
وأشار نيكيتين إلى أن الشاحنات المسيّرة تسير حاليًا في روسيا على الطريقين السريعين "إم-11" (نيفا) و"تسيه كاد"، ومن المقرر إطلاقها العام المقبل على الطريق السريع "إم-12" (فوستوك). وأضاف: "الإمارات العربية المتحدة تمتلك أيضًا مثل هذه التقنيات".
ووفقًا للدائرة الصحفية لوزارة النقل الروسية، سيشارك الطرفان، في إطار المذكرة الموقعة، في وضع إطار تشريعي والتعاون مع المؤسسات الخاصة لتطوير حلول استثمارية في مجال النقل الذكي. كما تنص المذكرة على إعداد أبحاث ومشاريع وبرامج صناعية مشتركة في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة: "من الأهداف أيضًا الانتقال إلى النقل المستدام لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع النقل. ومن بين مجالات التعاون في مجال النقل الذكي: التنقل الذاتي، والبحث والتطوير والتدريب الفني للموظفين، والتحول الرقمي للخدمات".
بوتين خلال لقائه مع آل نهيان: الإمارات دولة صديقة نتفاعل معها دوليا بما في ذلك بإطار "بريكس"
10:28 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى أبوظبي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بوتين يختار الإمارات كأحد المواقع المناسبة للقائه مع ترامب ... فيديو
الرئيس الإماراتي يصل إلى روسيا... فيديو
