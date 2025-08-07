https://sarabic.ae/20250807/موسكو-وأبو-ظبي-توقعان-مذكرة-تفاهم-للتعاون-في-تطوير-الذكاء-الاصطناعي-وتقنيات-القيادة-الذاتية--1103480462.html

موسكو وأبو ظبي توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي وتقنيات القيادة الذاتية

وقال وزير النقل الروسي، عقب محادثاته مع ممثلي الإمارات العربية المتحدة: "لقد وقعت أنا وزملائي مذكرة مهمة للغاية اليوم، إنها تتعلق بالنقل البري. النقل الذكي، الذكاء الاصطناعي في النقل البري، والنقل بالطائرات دون طيار... ستسمح لنا هذه المذكرة ببدء هذا العمل، وبعد ذلك، بالطبع ، سنتوصل إلى اتفاق حكومي دولي".وأضاف نيكيتين أن الوثيقة تنص أيضًا على العمل المشترك بين البلدين في مجال نقل البضائع العابرة برًا عبر الأراضي الروسية. وتابع الوزير: "نحن مهتمون بالتعاون مع شركات النقل العربية، والتبادل التجاري المثير للاهتمام. لدينا ما نتعلمه من زملائنا، وزملاؤنا لديهم ما يرونه منا".ووفقًا للدائرة الصحفية لوزارة النقل الروسية، سيشارك الطرفان، في إطار المذكرة الموقعة، في وضع إطار تشريعي والتعاون مع المؤسسات الخاصة لتطوير حلول استثمارية في مجال النقل الذكي. كما تنص المذكرة على إعداد أبحاث ومشاريع وبرامج صناعية مشتركة في هذا المجال.وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى أبوظبي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.ووصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.بوتين يختار الإمارات كأحد المواقع المناسبة للقائه مع ترامب ... فيديوالرئيس الإماراتي يصل إلى روسيا... فيديو

