لحظة وصول طائرة محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار "فنوكوفو"... فيديو

عربي
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
لحظة وصول طائرة محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار "فنوكovo"... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرة رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، قد هبطت في مطار "فنوكوفو"، في العاصمة الروسية موسكو. 07.08.2025
وهبطت طائرة آل نهيان بعد ظهر يوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة. وكان في استقبال الرئيس على درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.وزار آل نهيان روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، وكان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة بريكس.
09:31 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 07.08.2025)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرة رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، قد هبطت في مطار "فنوكوفو"، في العاصمة الروسية موسكو.
وهبطت طائرة آل نهيان بعد ظهر يوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة.
وكان في استقبال الرئيس على درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.
وزار آل نهيان روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، وكان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة بريكس.
