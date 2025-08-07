https://sarabic.ae/20250807/طائرة-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-تصل-إلى-مطار-فنوكوفو-فيديو---1103469653.html
لحظة وصول طائرة محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار "فنوكوفو"... فيديو
لحظة وصول طائرة محمد بن زايد آل نهيان إلى مطار "فنوكوفو"... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرة رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، قد هبطت في مطار "فنوكوفو"، في العاصمة الروسية موسكو. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T09:31+0000
2025-08-07T09:31+0000
2025-08-07T10:10+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103469703_92:0:874:440_1920x0_80_0_0_e54c2f54fc5989c0cbd5047a52d70afa.jpg
وهبطت طائرة آل نهيان بعد ظهر يوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة. وكان في استقبال الرئيس على درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.وزار آل نهيان روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، وكان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة بريكس.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103469703_190:0:777:440_1920x0_80_0_0_c706f6a42547546fa32ccd90c0489984.jpg
09:31 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 07.08.2025)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن طائرة رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، قد هبطت في مطار "فنوكوفو"، في العاصمة الروسية موسكو.
وهبطت طائرة آل نهيان بعد ظهر يوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة.
وكان في استقبال الرئيس على درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف.
وزار آل نهيان روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، وكان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة بريكس.