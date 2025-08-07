https://sarabic.ae/20250807/الرئيس-الإماراتي-يصل-إلى-روسيا-1103469725.html

الرئيس الإماراتي يصل إلى روسيا... فيديو

الرئيس الإماراتي يصل إلى روسيا... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بوصول رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، إلى روسيا، حيث هبطت طائرته في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية موسكو. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T09:31+0000

2025-08-07T09:31+0000

2025-08-07T10:25+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1094004604_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_506b6a3b5dcb8203af1ca64db682e033.jpg

وهبطت طائرة آل نهيان بعد ظهر يوم الخميس، وعزفت جوقة مراسم موسيقية عسكرية أمام الطائرة، وكان في استقبال الرئيس على درجات الطائرة نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، والنائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، ليونيد سلوتسكي، بالإضافة إلى رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، ورئيس الشيشان رمضان قديروف.وزار آل نهيان روسيا عدة مرات، منذ عام 2022، بصفته رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، زار البلاد أربع مرات: في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وفي يونيو/ حزيران 2023، ومرتين في أكتوبر 2024، وكان في موسكو في زيارة رسمية يومي 20 و21 أكتوبر، وبعد بضعة أيام زار قازان للمشاركة في قمة البريكس.كما تجرى اتصالات هاتفية منتظمة بين القادة، في عام 2025، جرت ثلاث محادثات هاتفية، في مارس/ آذار، ومايو/ أيار، ويونيو/ حزيران.وبعد مغادرة الطائرة ونزوله الدرج، كان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أول من صافح نائب رئيس الوزراء مانتوروف، ثم، على أنغام النشيدين الوطنيين الإماراتي والروسي، اقترب من بقية أعضاء الوفد المجتمعين وحياهم، ثم دخل إلى مبنى المحطة الحكومية بمطار فنوكوفو.وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، الذي سيصل إلى روسيا في زيارة رسمية، غدا الخميس 7 أغسطس/ آب.يشار إلى أن المحادثات ستركز على وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي المتعدد الأوجه، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.روسيا والإمارات.. نصف قرن من التعاون

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة