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بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكو
بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، الذي... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T09:39+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "في 7 أغسطس، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي سيزور روسيا في زيارة رسمية".يشار إلى أن المحادثات ستركز على وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي المتعدد الأوجه، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.وقال الكرملين: "الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لمساعدات الوساطة الفعالة التي قدمتها دولة الإمارات في عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا".وبحسب بيان الكرملين، فإن بوتين ورئيس الإمارات يثمنان مستوى العلاقات بين بلديهما، ويؤكدان أهمية تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة، والحفاظ على التنسيق الوثيق في صيغة "أوبك+".الرئيس الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتيرئيس دولة الإمارات يهنئ بوتين بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
https://sarabic.ae/20250627/نحافظ-على-تواصل-دائم-مع-رئيس-دولة-الإمارات-1102128525.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكو

09:39 GMT 06.08.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
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أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، الذي سيصل إلى روسيا في زيارة رسمية، غدا الخميس 7 أغسطس/ آب.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "في 7 أغسطس، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي سيزور روسيا في زيارة رسمية".
يشار إلى أن المحادثات ستركز على وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي المتعدد الأوجه، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا إلى أن بوتين أعرب عن امتنانه للوساطة في تبادل السجناء بين موسكو وكييف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
بوتين: نحافظ على تواصل دائم مع رئيس دولة الإمارات... فيديو
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وقال الكرملين: "الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لمساعدات الوساطة الفعالة التي قدمتها دولة الإمارات في عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا".
وبحسب بيان الكرملين، فإن بوتين ورئيس الإمارات يثمنان مستوى العلاقات بين بلديهما، ويؤكدان أهمية تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة، والحفاظ على التنسيق الوثيق في صيغة "أوبك+".
الرئيس الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي
رئيس دولة الإمارات يهنئ بوتين بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
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