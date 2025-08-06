https://sarabic.ae/20250806/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الإمارات-غدا-الخميس-في-موسكو----1103433278.html
بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكو
بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، الذي... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T09:39+0000
2025-08-06T09:39+0000
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وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "في 7 أغسطس، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي سيزور روسيا في زيارة رسمية".يشار إلى أن المحادثات ستركز على وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي المتعدد الأوجه، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.وقال الكرملين: "الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لمساعدات الوساطة الفعالة التي قدمتها دولة الإمارات في عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا".وبحسب بيان الكرملين، فإن بوتين ورئيس الإمارات يثمنان مستوى العلاقات بين بلديهما، ويؤكدان أهمية تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة، والحفاظ على التنسيق الوثيق في صيغة "أوبك+".الرئيس الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتيرئيس دولة الإمارات يهنئ بوتين بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكو
أفاد المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، الذي سيصل إلى روسيا في زيارة رسمية، غدا الخميس 7 أغسطس/ آب.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "في 7 أغسطس، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي سيزور روسيا في زيارة رسمية".
يشار إلى أن المحادثات ستركز على وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي المتعدد الأوجه، فضلاً عن القضايا الراهنة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا إلى أن بوتين أعرب عن امتنانه للوساطة في تبادل السجناء بين موسكو وكييف.
وقال الكرملين: "الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لمساعدات الوساطة الفعالة التي قدمتها دولة الإمارات في عملية تبادل المعتقلين
بين روسيا وأوكرانيا".
وبحسب بيان الكرملين، فإن بوتين ورئيس الإمارات يثمنان مستوى العلاقات بين بلديهما،
ويؤكدان أهمية تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة، والحفاظ على التنسيق الوثيق في صيغة "أوبك+".