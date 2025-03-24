https://sarabic.ae/20250324/بوتين-يبحث-مع-رئيس-الإمارات-سبل-حل-الأزمة-الأوكرانية-وعودة-العلاقات-مع-أمريكا-1098906082.html
بوتين يبحث مع رئيس الإمارات سبل حل الأزمة الأوكرانية وعودة العلاقات مع أمريكا
بوتين يبحث مع رئيس الإمارات سبل حل الأزمة الأوكرانية وعودة العلاقات مع أمريكا
سبوتنيك عربي
أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا إلى أن بوتين أعرب عن امتنانه... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T12:48+0000
2025-03-24T12:48+0000
2025-03-24T12:52+0000
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وقال الكرملين: "الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لمساعدات الوساطة الفعالة التي قدمتها دولة الإمارات في عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا".وتابع: "أعرب محمد آل نهيان عن دعمه للجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة، ورحب على وجه الخصوص بمشاورات مجموعات الخبراء من البلدين التي تجري اليوم في الرياض".وهنأ فلاديمير بوتين محمد آل نهيان والشعب الإماراتي بأكمله بحلول شهر رمضان المبارك للمسلمين.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم الإفراج عن 175 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.
https://sarabic.ae/20250319/الدفاع-الروسية-تعلن-عودة-175-جنديا-روسيا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1098778409.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار أوكرانيا
بوتين يبحث مع رئيس الإمارات سبل حل الأزمة الأوكرانية وعودة العلاقات مع أمريكا
12:48 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 12:52 GMT 24.03.2025)
أفاد الكرملين، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا إلى أن بوتين أعرب عن امتنانه للوساطة في تبادل السجناء بين موسكو وكييف.
وقال الكرملين: "الجانب الروسي أعرب عن امتنانه لمساعدات الوساطة الفعالة التي قدمتها دولة الإمارات في عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا".
وأضاف البيان: "ناقش الزعيمان التطور الحالي للحوار الروسي الأمريكي بهدف إيجاد سبل لحل النزاع الأوكراني سلميا وتطبيع العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن".
وتابع: "أعرب محمد آل نهيان عن دعمه للجهود التي تبذلها روسيا والولايات المتحدة، ورحب على وجه الخصوص بمشاورات مجموعات الخبراء من البلدين التي تجري اليوم في الرياض".
وبحسب البيان فإن بوتين ورئيس الإمارات يثمنان مستوى العلاقات بين بلديهما ويؤكدان أهمية تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة. والحفاظ على التنسيق الوثيق في صيغة أوبك بلس.
وهنأ فلاديمير بوتين محمد آل نهيان والشعب الإماراتي بأكمله بحلول شهر رمضان المبارك للمسلمين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم الإفراج عن 175 عسكريا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف.
وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت وساطة إنسانية خلال عودة المقاتلين الروس.