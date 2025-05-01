https://sarabic.ae/20250501/رئيس-دولة-الإمارات-يهنئ-بوتين-بالذكرى-الـ80-للنصر-على-النازية-1100070747.html
رئيس دولة الإمارات يهنئ بوتين بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
رئيس دولة الإمارات يهنئ بوتين بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
سبوتنيك عربي
أعلن الكرملين اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وهنأ آل نهيان بوتين... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T10:22+0000
2025-05-01T10:22+0000
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان".وأضاف: "أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الروسية الإماراتية، وهي علاقات استراتيجية وتتطور بنجاح في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية. ويجعل هذا التعاون الوثيق من الممكن إجراء الحوار حتى بشأن القضايا الدولية شديدة الحساسية".وبحسب الكرملين: "أعرب فلاديمير بوتن عن تقديره الكبير للمساعدة التي قدمتها الإمارات في تنظيم عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، بفضل جهود الجانب الإماراتي، تمكن 246 عسكريًا روسيًا من العودة إلى وطنهم عشية عيد الفصح (19 أبريل)".يوم أمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وأكد بوتين أن روسيا والإمارات، تربطهما علاقات صداقة وطيدة.وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حضر اللقاء أيضًا وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف.وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا.
https://sarabic.ae/20250430/بوتين-روسيا-والإمارات-تربطهما-علاقات-صداقة-وطيدة-فيديو-1100057645.html
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روسيا, أخبار الأمارات, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار الأمارات, العالم, العالم العربي
رئيس دولة الإمارات يهنئ بوتين بالذكرى الـ80 للنصر على النازية
أعلن الكرملين اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، وهنأ آل نهيان بوتين والشعب الروسي بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان".
وقال الكرملين: "هنأ محمد آل نهيان الرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".
وأضاف: "أعرب الزعيمان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الروسية الإماراتية، وهي علاقات استراتيجية وتتطور بنجاح في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية. ويجعل هذا التعاون الوثيق من الممكن إجراء الحوار حتى بشأن القضايا الدولية شديدة الحساسية".
وبحسب الكرملين: "أعرب فلاديمير بوتن عن تقديره الكبير للمساعدة التي قدمتها الإمارات في تنظيم عملية تبادل المعتقلين بين روسيا وأوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، بفضل جهود الجانب الإماراتي، تمكن 246 عسكريًا روسيًا من العودة إلى وطنهم عشية عيد الفصح (19 أبريل)".
يوم أمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين مع نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وأكد بوتين أن روسيا والإمارات، تربطهما علاقات صداقة وطيدة.
وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حضر اللقاء أيضًا وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف.
وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن بلاده مهتمة بتعزيز العلاقات مع روسيا.