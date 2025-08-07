روسيا والإمارات.. نصف قرن من التعاون
يستهل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى روسيا، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وتعتبر هذه الزيارة تأكيدا على تنامي الشراكة الإماراتية الروسية، على مختلف المستويات، سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، لا سيما بعد سلسلة من الزيارات الرسمية المتبادلة، والتفاهمات التي تمخضت عنها اتفاقيات نوعية، شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة والتجارة والاستثمار.
وتعتبر الإمارات اليوم شريكا هاما في الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما تجلى في دورها الإنساني والدبلوماسي في عدد من الأزمات، من بينها الأزمة الأوكرانية، حيث نجحت في لعب أدوار وساطة مؤثرة.
وتتمتع العلاقات الإماراتية الروسية بتوازن دبلوماسي وحوار بناء، تخللته زيارات من أعلى المستويات من الجانبين، وشراكة فعالة في القضايا الدولية مثل مكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، وتعزيز الاستقرار العالمي.
وتؤكد الزيارة أهمية التنسيق المستمر في دعم الحلول السلمية واحترام سيادة الدول، بما يعكس الرؤية المشتركة في ترسيخ التعددية وتعزيز الأمن العالمي.
تاريخ العلاقات بين موسكو وأبو ظبي
مرت العلاقات الاقتصادية بتطور لافت، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا 11.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 5 بالمئة عن عام 2023.
وفي الربع الأول من عام 2025 سجلت التجارة غير النفطية نموا استثنائيا بنسبة 76.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 55.6 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2024، ما يعكس ديناميكية الشراكة الاقتصادية وعمقها.
ولا تقتصر المشاريع بين البلدين على المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، بل تمتد لتشمل البناء الاجتماعي والمعرفي والثقافي.
شراكة مثمرة
تجمع روسيا والإمارات علاقات متينة، بنيت على مبادئ الاحترام وعدم التدخل، والتعاون متعدد الأصعدة، وتؤكد الزيارة اليوم التزام الإمارات بتوسيع دائرة شراكاتها الدولية وتنويع علاقاتها الاقتصادية والسياسية.
وتأتي زيارة رئيس دولة الإمارات إلى موسكو لتؤكد انفتاح الدولة على جميع القوى العالمية بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز الاستقرار العالمي.
كما تبرز قدرة الإمارات على الحفاظ على علاقات إيجابية ومتوازنة مع مختلف الأطراف الدولية، مع الحفاظ على ثوابتها السيادية، وتعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق في مساعي التهدئة وبناء جسور التواصل بين الشعوب.
التعاون في الفضاء
تطور التعاون في مجال الفضاء بين البلدين بشكل ملحوظ، في سبتمبر/ أيلول 2019، وبموجب اتفاقية بين روسكوسموس ومركز محمد بن راشد للفضاء، تم إيصال أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي عام 2021، تم توقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن الفضاء السلمي، والتي ستسمح للدول بتطوير تعاون ذي منفعة متبادلة في الملاحة عبر الأقمار الصناعية، واستشعار الأرض عن بعد، ومراقبة الفضاء، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وإنشاء تكنولوجيا الفضاء، والبحث العلمي في الفضاء الخارجي، ورحلات الفضاء المأهولة.
ومن العناصر المهمة للعلاقات بين البلدين الاتصالات الثقافية والإنسانية، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم الروسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي يونيو/ حزيران 2016، وقعت جامعة موسكو الحكومية، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا (أبوظبي) اتفاقية تعاون علمي وتقني في الأنشطة التعليمية والعلمية والابتكارية.
وفي 3 سبتمبر 2024، وُقّعت مذكرة تعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.
التعاون السياحي
وتعد السياحة أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي، وتحظى الإمارات العربية المتحدة بشعبية كبيرة بين السياح الروس.
ووفقًا لنتائج عام 2024، اقترب عدد السياح الروس الذين يزورون الإمارات من مليوني سائح.
وهناك اهتمام متزايد بروسيا من جانب المواطنين الإماراتيين، ففي عام 2024، زار أكثر من ٦٧ ألف سائح من الإمارات البلاد.
ووفقا لنتائج الفترة من يناير/ كانون الثاني، إلى مارس/ آذار 2025، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الوجهة السياحية الأكثر شعبية للروس، بأكثر من 466 ألف رحلة.
ويساهم نظام الإعفاء من التأشيرة والتطور النشط للنقل الجوي في نمو التبادل السياحي، ويوجد حاليًا أكثر من 300 رحلة منتظمة أسبوعيا بين روسيا والإمارات العربية المتحدة إلى 25 وجهة.