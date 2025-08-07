https://sarabic.ae/20250807/روسيا-والإمارات-نصف-قرن-من-التعاون-1103464452.html

روسيا والإمارات.. نصف قرن من التعاون

يستهل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى روسيا، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث آفاق التعاون الاستراتيجي بين...

وتعتبر هذه الزيارة تأكيدا على تنامي الشراكة الإماراتية الروسية، على مختلف المستويات، سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا، لا سيما بعد سلسلة من الزيارات الرسمية المتبادلة، والتفاهمات التي تمخضت عنها اتفاقيات نوعية، شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة والتجارة والاستثمار.وتتمتع العلاقات الإماراتية الروسية بتوازن دبلوماسي وحوار بناء، تخللته زيارات من أعلى المستويات من الجانبين، وشراكة فعالة في القضايا الدولية مثل مكافحة الإرهاب، والتغير المناخي، وتعزيز الاستقرار العالمي.تاريخ العلاقات بين موسكو وأبو ظبيمرت العلاقات الاقتصادية بتطور لافت، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وروسيا 11.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 5 بالمئة عن عام 2023.ولا تقتصر المشاريع بين البلدين على المشاريع الاستثمارية والاقتصادية، بل تمتد لتشمل البناء الاجتماعي والمعرفي والثقافي.شراكة مثمرةتجمع روسيا والإمارات علاقات متينة، بنيت على مبادئ الاحترام وعدم التدخل، والتعاون متعدد الأصعدة، وتؤكد الزيارة اليوم التزام الإمارات بتوسيع دائرة شراكاتها الدولية وتنويع علاقاتها الاقتصادية والسياسية.كما تبرز قدرة الإمارات على الحفاظ على علاقات إيجابية ومتوازنة مع مختلف الأطراف الدولية، مع الحفاظ على ثوابتها السيادية، وتعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق في مساعي التهدئة وبناء جسور التواصل بين الشعوب.التعاون في الفضاءتطور التعاون في مجال الفضاء بين البلدين بشكل ملحوظ، في سبتمبر/ أيلول 2019، وبموجب اتفاقية بين روسكوسموس ومركز محمد بن راشد للفضاء، تم إيصال أول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية.ومن العناصر المهمة للعلاقات بين البلدين الاتصالات الثقافية والإنسانية، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2014، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم الروسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وفي يونيو/ حزيران 2016، وقعت جامعة موسكو الحكومية، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا (أبوظبي) اتفاقية تعاون علمي وتقني في الأنشطة التعليمية والعلمية والابتكارية.التعاون السياحيوتعد السياحة أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي، وتحظى الإمارات العربية المتحدة بشعبية كبيرة بين السياح الروس.وهناك اهتمام متزايد بروسيا من جانب المواطنين الإماراتيين، ففي عام 2024، زار أكثر من ٦٧ ألف سائح من الإمارات البلاد.ويساهم نظام الإعفاء من التأشيرة والتطور النشط للنقل الجوي في نمو التبادل السياحي، ويوجد حاليًا أكثر من 300 رحلة منتظمة أسبوعيا بين روسيا والإمارات العربية المتحدة إلى 25 وجهة. روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة

