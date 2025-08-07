بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلال المحادثات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية.ووفقًا لمواد المحادثات الصادرة عن المكتب الصحفي للكرملين: "من المقرر إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وذكرت المواد: "دأبت الدولتان على الدعوة إلى تسوية هذا الصراع الطويل الأمد بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين". وتابع الكرملين: "من المقرر خلال المحادثات رفيعة المستوى المقبلة تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية. وتتوافق مواقف روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة العالمية والإقليمية. ويجري تنسيق السياسة الخارجية في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس"".وذكر الكرملين أنه "في إطار زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من المقرر توقيع وثائق ثنائية في مجالي الاستثمار والنقل". وأضاف: "في عام 2025، تم إبرام وثائق مشتركة هامة، بما في ذلك اتفاقية حكومية دولية بشأن إزالة الازدواج الضريبي، واتفاقية شراكة اقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة".وأوضح الكرملين أن "التدفق السياحي بين البلدين آخذ في الازدياد. فقد ارتفع عدد رحلات الروس إلى الإمارات، في عام 2024 بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 1.47 مليون سائح. كما ارتفع عدد الإماراتيين الذين يزورون روسيا بنسبة 54% ليصل إلى 67 ألف سائح، وهو أعلى رقم بين دول الخليج العربي". ويقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الخميس، وتعقد محادثات رفيعة المستوى، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.روسيا والإمارات.. نصف قرن من التعاونالإمارات: اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوراسي تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة
https://sarabic.ae/20250806/بوتين-يجري-محادثات-مع-رئيس-الإمارات-غدا-الخميس-في-موسكو----1103433278.html
https://sarabic.ae/20250627/نحافظ-على-تواصل-دائم-مع-رئيس-دولة-الإمارات-1102128525.html
https://sarabic.ae/20250707/روسيا-تصادق-على-اتفاقية-تجنب-الازدواج-الضريبي-مع-الإمارات-العربية-المتحدة---1102439867.html
بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

08:04 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 08:41 GMT 07.08.2025)
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الصحفية في الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال المحادثات في موسكو.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلال المحادثات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية.
ووفقًا لمواد المحادثات الصادرة عن المكتب الصحفي للكرملين: "من المقرر إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وذكرت المواد: "دأبت الدولتان على الدعوة إلى تسوية هذا الصراع الطويل الأمد بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
بوتين يجري محادثات مع رئيس الإمارات غدا الخميس في موسكو
أمس, 09:39 GMT
وتابع الكرملين: "من المقرر خلال المحادثات رفيعة المستوى المقبلة تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية. وتتوافق مواقف روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة العالمية والإقليمية. ويجري تنسيق السياسة الخارجية في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس"".
وأضاف الكرملين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 9 مليارات دولار أمريكي، في عام 2024. وأشار إلى أنه "في الفترة من يناير إلى مايو 2025، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 3.97 مليار دولار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
بوتين: نحافظ على تواصل دائم مع رئيس دولة الإمارات... فيديو
27 يونيو, 11:53 GMT
وذكر الكرملين أنه "في إطار زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من المقرر توقيع وثائق ثنائية في مجالي الاستثمار والنقل". وأضاف: "في عام 2025، تم إبرام وثائق مشتركة هامة، بما في ذلك اتفاقية حكومية دولية بشأن إزالة الازدواج الضريبي، واتفاقية شراكة اقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة".
وأشار إلى أن "رئيسي الدولتين يعتزمان دراسة الجوانب الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والثقافة والتعليم، مع التركيز على تنفيذ مشاريع محددة".
جناح الإمارات في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
روسيا تصادق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات العربية المتحدة
7 يوليو, 12:07 GMT
وأوضح الكرملين أن "التدفق السياحي بين البلدين آخذ في الازدياد. فقد ارتفع عدد رحلات الروس إلى الإمارات، في عام 2024 بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 1.47 مليون سائح. كما ارتفع عدد الإماراتيين الذين يزورون روسيا بنسبة 54% ليصل إلى 67 ألف سائح، وهو أعلى رقم بين دول الخليج العربي".
ويقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الخميس، وتعقد محادثات رفيعة المستوى، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
روسيا والإمارات.. نصف قرن من التعاون
الإمارات: اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوراسي تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة
