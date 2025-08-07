https://sarabic.ae/20250807/بوتين-ورئيس-الإمارات-يبحثان-الوضع-في-منطقة-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--عاجل-1103463949.html

بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت الخدمة الصحفية في الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان الوضع في منطقة...

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلال المحادثات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية.ووفقًا لمواد المحادثات الصادرة عن المكتب الصحفي للكرملين: "من المقرر إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وذكرت المواد: "دأبت الدولتان على الدعوة إلى تسوية هذا الصراع الطويل الأمد بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين". وتابع الكرملين: "من المقرر خلال المحادثات رفيعة المستوى المقبلة تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية. وتتوافق مواقف روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة العالمية والإقليمية. ويجري تنسيق السياسة الخارجية في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس"".وذكر الكرملين أنه "في إطار زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من المقرر توقيع وثائق ثنائية في مجالي الاستثمار والنقل". وأضاف: "في عام 2025، تم إبرام وثائق مشتركة هامة، بما في ذلك اتفاقية حكومية دولية بشأن إزالة الازدواج الضريبي، واتفاقية شراكة اقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة".وأوضح الكرملين أن "التدفق السياحي بين البلدين آخذ في الازدياد. فقد ارتفع عدد رحلات الروس إلى الإمارات، في عام 2024 بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 1.47 مليون سائح. كما ارتفع عدد الإماراتيين الذين يزورون روسيا بنسبة 54% ليصل إلى 67 ألف سائح، وهو أعلى رقم بين دول الخليج العربي". ويقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الخميس، وتعقد محادثات رفيعة المستوى، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.روسيا والإمارات.. نصف قرن من التعاونالإمارات: اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوراسي تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة

