بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
أعلنت الخدمة الصحفية في الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان الوضع في منطقة... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلال المحادثات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية.ووفقًا لمواد المحادثات الصادرة عن المكتب الصحفي للكرملين: "من المقرر إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وذكرت المواد: "دأبت الدولتان على الدعوة إلى تسوية هذا الصراع الطويل الأمد بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين". وتابع الكرملين: "من المقرر خلال المحادثات رفيعة المستوى المقبلة تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية. وتتوافق مواقف روسيا والإمارات العربية المتحدة بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة العالمية والإقليمية. ويجري تنسيق السياسة الخارجية في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس"".وذكر الكرملين أنه "في إطار زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من المقرر توقيع وثائق ثنائية في مجالي الاستثمار والنقل". وأضاف: "في عام 2025، تم إبرام وثائق مشتركة هامة، بما في ذلك اتفاقية حكومية دولية بشأن إزالة الازدواج الضريبي، واتفاقية شراكة اقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة".وأوضح الكرملين أن "التدفق السياحي بين البلدين آخذ في الازدياد. فقد ارتفع عدد رحلات الروس إلى الإمارات، في عام 2024 بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 1.47 مليون سائح. كما ارتفع عدد الإماراتيين الذين يزورون روسيا بنسبة 54% ليصل إلى 67 ألف سائح، وهو أعلى رقم بين دول الخليج العربي". ويقوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الخميس، وتعقد محادثات رفيعة المستوى، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بوتين ورئيس الإمارات يبحثان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
08:04 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 08:41 GMT 07.08.2025)
أعلنت الخدمة الصحفية في الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال المحادثات في موسكو.
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلال المحادثات الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية.
ووفقًا لمواد المحادثات الصادرة عن المكتب الصحفي للكرملين: "من المقرر إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، وذكرت المواد: "دأبت الدولتان على الدعوة إلى تسوية هذا الصراع الطويل الأمد بالوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين".
وتابع الكرملين: "من المقرر خلال المحادثات رفيعة المستوى المقبلة تبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية. وتتوافق مواقف روسيا والإمارات العربية المتحدة
بشأن القضايا الأكثر إلحاحًا على الأجندة العالمية والإقليمية. ويجري تنسيق السياسة الخارجية في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس"".
وأضاف الكرملين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 9 مليارات دولار أمريكي، في عام 2024. وأشار إلى أنه "في الفترة من يناير إلى مايو 2025، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 3.97 مليار دولار".
وذكر الكرملين أنه "في إطار زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، من المقرر توقيع وثائق ثنائية في مجالي الاستثمار والنقل". وأضاف: "في عام 2025، تم إبرام وثائق مشتركة هامة، بما في ذلك اتفاقية حكومية دولية بشأن إزالة الازدواج الضريبي،
واتفاقية شراكة اقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والإمارات العربية المتحدة".
وأشار إلى أن "رئيسي الدولتين يعتزمان دراسة الجوانب الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والثقافة والتعليم، مع التركيز على تنفيذ مشاريع محددة".
وأوضح الكرملين أن "التدفق السياحي بين البلدين آخذ في الازدياد. فقد ارتفع عدد رحلات الروس إلى الإمارات، في عام 2024 بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 1.47 مليون سائح. كما ارتفع عدد الإماراتيين الذين يزورون روسيا بنسبة 54% ليصل إلى 67 ألف سائح، وهو أعلى رقم بين دول الخليج العربي".
ويقوم رئيس دولة الإمارات
العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة رسمية إلى روسيا، اليوم الخميس، وتعقد محادثات رفيعة المستوى، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.