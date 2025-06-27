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بوتين: نحافظ على تواصل دائم مع رئيس دولة الإمارات... فيديو
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ولي عهد أبو ظبي: حريصون على تعزيز علاقتنا مع دول الاتحاد الأوراسي
ولي عهد أبو ظبي: حريصون على تعزيز علاقتنا مع دول الاتحاد الأوراسي
سبوتنيك عربي
أعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي المنعقد في... 27.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-27T12:15+0000
2025-06-27T12:15+0000
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وقال في كلمة خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، اليوم الجمعة: "حريصون على تعزيز علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من الشراكة المثمرة والنمو المتبادل إيمانا منا بأن العمل الاقتصادي المشترك ليس فقط أداة لتحقيق التنمية المستدامة بل هو أيضا ركيزة أساسية لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".ومن المقرر أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى المنعقد العاصمة البيلاروسية مينسك.وكانت بدأت أعمال اليوم الثاني لاجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من الزعماء. ويتناول جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، عددا من الملفات والقضايا، على رأسها القضايا الاقتصادية.يتضمن جدول أعمال الاجتماع 14 موضوعا، كما صرح وزير الاقتصاد البيلاروسي، يوري تشيبوتار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأنه سيتم إطلاع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على التقدم المحرز في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.
https://sarabic.ae/20250627/نحافظ-على-تواصل-دائم-مع-رئيس-دولة-الإمارات-1102128525.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

ولي عهد أبو ظبي: حريصون على تعزيز علاقتنا مع دول الاتحاد الأوراسي

12:15 GMT 27.06.2025
© Photo / Social Media Xولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
© Photo / Social Media X
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أعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي المنعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك.
وقال في كلمة خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، اليوم الجمعة: "حريصون على تعزيز علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من الشراكة المثمرة والنمو المتبادل إيمانا منا بأن العمل الاقتصادي المشترك ليس فقط أداة لتحقيق التنمية المستدامة بل هو أيضا ركيزة أساسية لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأكد تطلّع بلاده أن يكون المنتدى الاقتصادي الأوراسي "منصة متجددة لصياغة حلول فعالة، وخطوات عملية، تعكس طموحاتنا وترتقي بشراكتنا إلى آفاق جديدة من الازدهار والنمو المشترك".

ومن المقرر أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى المنعقد العاصمة البيلاروسية مينسك.
وكانت بدأت أعمال اليوم الثاني لاجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من الزعماء. ويتناول جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، عددا من الملفات والقضايا، على رأسها القضايا الاقتصادية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
بوتين: نحافظ على تواصل دائم مع رئيس دولة الإمارات... فيديو
11:53 GMT
يتضمن جدول أعمال الاجتماع 14 موضوعا، كما صرح وزير الاقتصاد البيلاروسي، يوري تشيبوتار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأنه سيتم إطلاع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على التقدم المحرز في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.
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