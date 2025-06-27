ولي عهد أبو ظبي: حريصون على تعزيز علاقتنا مع دول الاتحاد الأوراسي
© Photo / Social Media Xولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان
© Photo / Social Media X
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أعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف إلى المنتدى الاقتصادي الأوراسي المنعقد في العاصمة البيلاروسية مينسك.
وقال في كلمة خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، اليوم الجمعة: "حريصون على تعزيز علاقات دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من الشراكة المثمرة والنمو المتبادل إيمانا منا بأن العمل الاقتصادي المشترك ليس فقط أداة لتحقيق التنمية المستدامة بل هو أيضا ركيزة أساسية لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".
وأكد تطلّع بلاده أن يكون المنتدى الاقتصادي الأوراسي "منصة متجددة لصياغة حلول فعالة، وخطوات عملية، تعكس طموحاتنا وترتقي بشراكتنا إلى آفاق جديدة من الازدهار والنمو المشترك".
📹كلمة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع الموسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 27, 2025
🔸تحل الإمارات العربية كضيف شرف على المنتدى الاقتصادي الأوراسي في العاصمة البيلاروسية مينسك.
🔸ومن المقرر أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين… https://t.co/RpcwpN9ouM pic.twitter.com/qIdsvcxFjZ
ومن المقرر أن يلتقي ولي عهد أبو ظبي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى المنعقد العاصمة البيلاروسية مينسك.
وكانت بدأت أعمال اليوم الثاني لاجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من الزعماء. ويتناول جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، عددا من الملفات والقضايا، على رأسها القضايا الاقتصادية.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع 14 موضوعا، كما صرح وزير الاقتصاد البيلاروسي، يوري تشيبوتار، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، بأنه سيتم إطلاع قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على التقدم المحرز في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية التكامل الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2025.