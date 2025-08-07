عربي
https://sarabic.ae/20250807/بوتين-يختار-الإمارات-كأحد-المواقع-المناسبة-للقائه-مع-ترامب-1103477687.html
بوتين يختار الإمارات كأحد المواقع المناسبة للقائه مع ترامب ... فيديو
بوتين يختار الإمارات كأحد المواقع المناسبة للقائه مع ترامب ... فيديو
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة تلقى اهتماما من كلا الجانبين. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال بوتين للصحفيين، ردا على سؤال حول من بادر بعقد القمة الروسية الأمريكية: "قد أبدى كلا الجانبين اهتمامهما".كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لدى روسيا العديد من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد الأماكن المناسبة للقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف بوتين أيضا، موجّها كلامه للرئيس الإماراتي محمد بن زايد: "رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعتقد أننا سنقرر، و(دولتكم) ستكون أحد الأماكن المناسبة، المناسبة تمامًا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن اللقاء مع فلاديمير زيلينسكي ممكن، لكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات.وقال بوتين للصحفيين في الكرملين :"لقد قلت في أكثر من مناسبة إنني لست ضد هذا بشكل عام، وهذا ممكن، لكن يجب تهيئة ظروف معينة لذلك، للأسف، ما زلنا بعيدين عن تهيئة مثل هذه الظروف".وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل.بوتين خلال لقاءه آل نهيان: الإمارات دولة صديقة نتفاعل معها دوليا بما في ذلك بإطار "بريكس"
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القمة المرتقبة بين روسيا والولايات المتحدة تلقى اهتماما من كلا الجانبين.
وقال بوتين للصحفيين، ردا على سؤال حول من بادر بعقد القمة الروسية الأمريكية: "قد أبدى كلا الجانبين اهتمامهما".
كما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن لدى روسيا العديد من الأصدقاء المستعدين للمساعدة في تنظيم اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف بوتين للصحفيين: "لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لمساعدتنا في تنظيم حدث من هذا النوع".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أحد الأماكن المناسبة للقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف بوتين أيضا، موجّها كلامه للرئيس الإماراتي محمد بن زايد: "رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعتقد أننا سنقرر، و(دولتكم) ستكون أحد الأماكن المناسبة، المناسبة تمامًا".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن اللقاء مع فلاديمير زيلينسكي ممكن، لكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المفاوضات.
لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
الرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار
11:19 GMT
وقال بوتين للصحفيين في الكرملين :"لقد قلت في أكثر من مناسبة إنني لست ضد هذا بشكل عام، وهذا ممكن، لكن يجب تهيئة ظروف معينة لذلك، للأسف، ما زلنا بعيدين عن تهيئة مثل هذه الظروف".
وأضاف أنه ليس ضد عقد اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي.
وأكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، بأن العمل على عقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قد بدأ بالفعل.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "بناء على اقتراح الجانب الأمريكي، تم الاتفاق مبدئيا على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى خلال الأيام المقبلة، أي لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب".
وأضاف أوشاكوف: نبدأ الآن، بالتعاون مع زملائنا الأمريكيين، العمل على التفاصيل.
وصرح أوشاكوف بأنه قد تم تحديد الأسبوع المقبل موعدا واردا للقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
وكان أوشاكوف قد ردّ على طلبات الصحفيين للتعليق على ما نشرته صحيفة غربية، من أن ترامب يتوقع عقد اجتماع مع بوتين الأسبوع المقبل.
بوتين خلال لقاءه آل نهيان: الإمارات دولة صديقة نتفاعل معها دوليا بما في ذلك بإطار "بريكس"
