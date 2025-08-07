الرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار

عربي
وقال خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة 11.5 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بيننا وبين دول أوراسيا 30 مليار دولار. ونتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء من حيث العلاقات المباشرة بين بلدينا أو مع دول أوراسيا".وكما أشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه سعيد بتواجده في موسكو، وأن العلاقات بين بلاده وروسيا تتطور بوتيرة متسارعة.أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين.وأكد بوتين أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".وقال آل نهيان: "سيادة الرئيس، بصحبة الوفد المرافق لي، نسعى دائما إلى تعزيز جسور التعاون بين بلدينا".وأضاف آل نهيان: "حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار ونأمل بمضاعفته".
تابعنا عبر
صرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى أبوظبي لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة 11.5 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بيننا وبين دول أوراسيا 30 مليار دولار. ونتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء من حيث العلاقات المباشرة بين بلدينا أو مع دول أوراسيا".
وكما أشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه سعيد بتواجده في موسكو، وأن العلاقات بين بلاده وروسيا تتطور بوتيرة متسارعة.
وأضاف أيضا: "سيدي الرئيس، لقد شهدت علاقاتنا تطورا متسارعا خلال السنوات الأخيرة".
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين.
وأكد بوتين أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن في أبو ظبي، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
بوتين خلال لقاءه آل نهيان: الإمارات دولة صديقة نتفاعل معها دوليا بما في ذلك بإطار "بريكس"
10:28 GMT
وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".
من جانبه، أكد الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائما إلى "تعزيز جسور التعاون" مع روسيا.
وقال آل نهيان: "سيادة الرئيس، بصحبة الوفد المرافق لي، نسعى دائما إلى تعزيز جسور التعاون بين بلدينا".
وأضاف آل نهيان: "حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار ونأمل بمضاعفته".
الرئيس الإماراتي يصل إلى روسيا... فيديو
