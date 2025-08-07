https://sarabic.ae/20250807/الرئيس-الإماراتي-خلال-محادثات-مع-بوتين-حجم-التبادل-التجاري-مع-روسيا-بلغ-11-مليار-دولار--1103473884.html

الرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار

الرئيس الإماراتي خلال محادثات مع بوتين: حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار

سبوتنيك عربي

صرح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة بلغ 11.5 مليار دولار، وتسعى... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T11:19+0000

2025-08-07T11:19+0000

2025-08-07T11:19+0000

روسيا

العالم العربي

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/07/1103473707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b14772458d592c2b92c68ad633c68516.jpg

وقال خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين: "بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات العربية المتحدة 11.5 مليار دولار، كما بلغ حجم التبادل التجاري بيننا وبين دول أوراسيا 30 مليار دولار. ونتطلع إلى مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة، سواء من حيث العلاقات المباشرة بين بلدينا أو مع دول أوراسيا".وكما أشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه سعيد بتواجده في موسكو، وأن العلاقات بين بلاده وروسيا تتطور بوتيرة متسارعة.أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين.وأكد بوتين أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".وقال آل نهيان: "سيادة الرئيس، بصحبة الوفد المرافق لي، نسعى دائما إلى تعزيز جسور التعاون بين بلدينا".وأضاف آل نهيان: "حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 11 مليار دولار ونأمل بمضاعفته".الرئيس الإماراتي يصل إلى روسيا... فيديو

https://sarabic.ae/20250807/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-في-الكرملين--1103472251.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي, اقتصاد