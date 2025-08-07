https://sarabic.ae/20250807/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-في-الكرملين--1103472251.html
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-07T10:28+0000
2025-08-07T10:28+0000
2025-08-07T11:00+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083810116_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a36a946ef7a42f89c19c971bdd6f72fc.jpg
وأكد بوتين، أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".وأكد بوتين، أن التعاون الإنساني بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في مستوى جيد، بما في ذلك في مجال التعليم.من جانبه، أكد الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائما إلى "تعزيز جسور التعاون" مع روسيا.كما شكر آل نهيان بوتين على كرم ضيافته، وأعرب عن أمله في أن تُسفر زيارته عن نتائج إيجابية ومثمرة للشعبين الروسي والإماراتي.كما أكد مراسل سبوتنيك، أن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ووزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، يشاركون في المحادثات، بين الرئيسين.ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال المحادثات رفيعة المستوى، وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي.إضافةً إلى ذلك، يعتزم الزعيمان مناقشة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي.وكجزء من زيارة آل نهيان الحالية إلى روسيا، يعتزم الطرفان توقيع عدد من الوثائق الثنائية التي تؤثر على مجالات الاستثمار والنقل.
https://sarabic.ae/20250807/الرئيس-الإماراتي-يصل-إلى-روسيا-1103469725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083810116_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d82c6a318228a953709c92d6d6fda0c1.jpg
بوتين يجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
سبوتنيك عربي
بوتين يجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
2025-08-07T10:28+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
10:28 GMT 07.08.2025 (تم التحديث: 11:00 GMT 07.08.2025)
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين.
وأكد بوتين، أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".
وتابع بوتين: روسيا والإمارات تتفاعلان بنشاط على المنصات الدولية بما في ذلك ضمن إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وأكد بوتين، أن التعاون الإنساني بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في مستوى جيد، بما في ذلك في مجال التعليم.
وقال بوتين: لدينا تعاون إنساني جيد، وأشير أيضا إلى اتصالاتنا في مجالي التعليم والثقافة.
من جانبه، أكد الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائما إلى "تعزيز جسور التعاون" مع روسيا.
وقال آل نهيان: سيادة الرئيس، بصحبة الوفد المرافق لي، نسعى دائما إلى تعزيز جسور التعاون بين بلدينا.
كما شكر آل نهيان بوتين على كرم ضيافته، وأعرب عن أمله في أن تُسفر زيارته عن نتائج إيجابية ومثمرة للشعبين الروسي والإماراتي.
كما أكد مراسل سبوتنيك، أن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ووزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، يشاركون في المحادثات، بين الرئيسين.
وأشار المكتب الصحفي للكرملين، إلى أن رئيسي الدولتين يعتزمان دراسة الجوانب الرئيسية للتعاون الاقتصادي مع التركيز على تنفيذ مشاريع محددة.
ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال المحادثات رفيعة المستوى، وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي.
إضافةً إلى ذلك، يعتزم الزعيمان مناقشة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي.
ووفقا للمكتب الصحفي للكرملين، من المقرر إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكجزء من زيارة آل نهيان الحالية إلى روسيا، يعتزم الطرفان توقيع عدد من الوثائق الثنائية التي تؤثر على مجالات الاستثمار والنقل.