https://sarabic.ae/20250807/بث-مباشر-بوتين-يجري-محادثات-مع-محمد-بن-زايد-آل-نهيان-في-الكرملين--1103472251.html

بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين

بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين. 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T10:28+0000

2025-08-07T10:28+0000

2025-08-07T11:00+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الإمارات العربية المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/06/1083810116_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a36a946ef7a42f89c19c971bdd6f72fc.jpg

وأكد بوتين، أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".وأكد بوتين، أن التعاون الإنساني بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في مستوى جيد، بما في ذلك في مجال التعليم.من جانبه، أكد الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائما إلى "تعزيز جسور التعاون" مع روسيا.كما شكر آل نهيان بوتين على كرم ضيافته، وأعرب عن أمله في أن تُسفر زيارته عن نتائج إيجابية ومثمرة للشعبين الروسي والإماراتي.كما أكد مراسل سبوتنيك، أن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ووزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، يشاركون في المحادثات، بين الرئيسين.ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال المحادثات رفيعة المستوى، وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي.إضافةً إلى ذلك، يعتزم الزعيمان مناقشة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي.وكجزء من زيارة آل نهيان الحالية إلى روسيا، يعتزم الطرفان توقيع عدد من الوثائق الثنائية التي تؤثر على مجالات الاستثمار والنقل.

https://sarabic.ae/20250807/الرئيس-الإماراتي-يصل-إلى-روسيا-1103469725.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

بوتين يجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين سبوتنيك عربي بوتين يجري محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين 2025-08-07T10:28+0000 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة