عربي
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين
بث مباشر
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين. 07.08.2025, سبوتنيك عربي
بث مباشر... بوتين يجري محادثات مع محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين

07.08.2025
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، ببدء المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين.
وأكد بوتين، أن روسيا تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة.
وقال بوتين خلال المحادثات الروسية الإماراتية: "سموكم، أصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم ترحيبا حارا في موسكو، سموكم، يسعدني جدا رؤيتكم مجددا في عاصمة روسيا، نولي أهمية خاصة للعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف بوتين: "من الضروري تبادل الآراء في مجال الأمن الدولي ولدينا تعاون نشط على المنصات الدولية المختلفة بما في ذلك الأمم المتحدة".

وتابع بوتين: روسيا والإمارات تتفاعلان بنشاط على المنصات الدولية بما في ذلك ضمن إطار مجموعة "بريكس" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأكد بوتين، أن التعاون الإنساني بين روسيا والإمارات العربية المتحدة في مستوى جيد، بما في ذلك في مجال التعليم.
وقال بوتين: لدينا تعاون إنساني جيد، وأشير أيضا إلى اتصالاتنا في مجالي التعليم والثقافة.
من جانبه، أكد الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دائما إلى "تعزيز جسور التعاون" مع روسيا.

وقال آل نهيان: سيادة الرئيس، بصحبة الوفد المرافق لي، نسعى دائما إلى تعزيز جسور التعاون بين بلدينا.

كما شكر آل نهيان بوتين على كرم ضيافته، وأعرب عن أمله في أن تُسفر زيارته عن نتائج إيجابية ومثمرة للشعبين الروسي والإماراتي.
كما أكد مراسل سبوتنيك، أن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، ووزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، يشاركون في المحادثات، بين الرئيسين.
وأشار المكتب الصحفي للكرملين، إلى أن رئيسي الدولتين يعتزمان دراسة الجوانب الرئيسية للتعاون الاقتصادي مع التركيز على تنفيذ مشاريع محددة.
ومن المتوقع أن يناقش الطرفان خلال المحادثات رفيعة المستوى، وضع وآفاق تطوير التعاون الروسي الإماراتي.
إضافةً إلى ذلك، يعتزم الزعيمان مناقشة القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي.
ووفقا للمكتب الصحفي للكرملين، من المقرر إيلاء اهتمام خاص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكجزء من زيارة آل نهيان الحالية إلى روسيا، يعتزم الطرفان توقيع عدد من الوثائق الثنائية التي تؤثر على مجالات الاستثمار والنقل.
