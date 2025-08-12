عربي
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
جنوب أفريقيا تقترح اتفاقا تجاريا معدلا مع واشنطن ردا على رسوم ترامب الجمركية
جنوب أفريقيا تقترح اتفاقا تجاريا معدلا مع واشنطن ردا على رسوم ترامب الجمركية
جنوب أفريقيا تقترح اتفاقا تجاريا معدلا مع واشنطن ردا على رسوم ترامب الجمركية
تابعنا عبر
أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتقديم عرض تجاري منقح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الأمريكية التي بلغت 30%، مع اتخاذ تدابير لحماية اقتصادها المحلي ودعم صادراتها في مواجهة هذه التحديات.
وفي مؤتمر صحفي، كشف وزير التجارة، باركس تاو، أن "مجلس الوزراء وافق على تقديم هذا العرض كأساس للتفاوض مع واشنطن، مشيرا إلى أنه يعالج "بشكل كبير" القضايا التي أثارتها الولايات المتحدة في تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2025، خاصة فيما يتعلق بالمعايير الصحية والنباتية"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وفي سياق متصل، أعلنت بريتوريا عن إجراءات لحماية الصناعة المحلية، ردا على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الجنوب أفريقية بدءا من 8 أغسطس.
وأوضح تاو أن هذه الإجراءات تشمل دراسة وتطبيق تدابير لمكافحة الإغراق التجاري، بالإضافة إلى إجراءات تعويضية واحترازية لحماية القطاعات الصناعية المتضررة، مع السعي لاستكشاف أسواق جديدة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
وسط تحذيرات من خسائر مالية كبيرة.. رسوم ترامب الجمركية تشعل معركة قضائية في أمريكا
05:42 GMT
وفي هذا الإطار، أشار تاو إلى أن جنوب أفريقيا تستهدف أسواقا واعدة مثل اليابان، فيتنام، تايلاند، الهند، والشرق الأوسط، حيث تجري مفاوضات لتحسين الشروط التجارية بهدف تعزيز الصادرات والحفاظ على فرص العمل.
من جانب آخر، شددت جنوب أفريقيا على تعزيز التعاون ضمن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
وفي تحذير سابق، أشار وزير الزراعة، جون ستينهويسن، إلى أن "استمرار الرسوم الأمريكية قد يرتبط بسياسات محلية مثيرة للجدل مثل "العمل الإيجابي"، التي انتقدها ترامب.
ودعا الرئيس سيريل رامافوزا إلى ضرورة التكيف مع الاضطرابات في التجارة العالمية، مؤكدا أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر، مطلع هذا الشهر، بإعادة فرض رسوم جمركية على عشرات من الشركاء التجاريين، في خطوة وصفها بأنها حجر الزاوية في استراتيجيته لإعادة تشكيل التجارة العالمية بما يخدم الاقتصاد الأمريكي.
وقال ترامب إن هذه الرسوم تمثل استعراضا للقوة الاقتصادية يهدف إلى تعزيز موقع الصادرات الأمريكية وتشجيع التصنيع المحلي من خلال الحد من تدفق الواردات الأجنبية.
وتتضمن التدابير الجديدة، التي نص عليها الأمر التنفيذي، رفع الرسوم على عشرات الاقتصادات حتى 41 في المئة، بعد أن كان ترامب قد أعلن في أبريل/نيسان فرض حد أدنى قدره 10 في المئة على السلع القادمة من معظم دول العالم، بذريعة الممارسات التجارية غير العادلة والعجز في الميزان التجاري الأمريكي.
الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع إفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الصين وأمريكا تتفقان على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا
05:22 GMT
ونشر البيت الأبيض بيانا تضمن قائمة مفصلة بأكثر من 80 دولة، بينها دول أوروبية ودول عربية مثل سوريا وتونس والعراق، إضافة إلى دول إقليمية مثل تركيا وإسرائيل، حيث تم فرض رسوم على سوريا بنسبة 41 في المئة، والعراق 35 في المئة، وتونس 25 في المئة، وإسرائيل 15 في المئة، وتركيا 15 في المئة.
وإلى جانب الإعلان عن هذه الرسوم، أبرمت واشنطن اتفاقات مع عدة شركاء، من بينهم فيتنام واليابان وإندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، فيما توصلت بريطانيا أيضا إلى اتفاق رغم أنها لم تكن مستهدفة بالرسوم "المتكافئة" الأعلى.
كما أعلن ترامب تأجيل رفع الرسوم على المنتجات القادمة من المكسيك لمدة 90 يوما، بعد محادثات مع نظيرته كلوديا شينباوم، فيما فرضت كندا رسوما بنسبة 35 في المئة، مع استثناء البضائع الداخلة بموجب اتفاق التجارة في أمريكا الشمالية، لكن السلع المعاد شحنها للتحايل على الرسوم ستخضع لمستويات أعلى.
وفيما يخص الصين، فقد استُثنيت من الرسوم الجديدة مؤقتا، لكن أمامها مهلة حتى 12 أغسطس/آب، حيث يمكن أن تعود الرسوم إلى مستويات أعلى، بعد أن كانت واشنطن وبكين قد تبادلتا رسوما جمركية مضاعفة قبل التوصل إلى اتفاق موقت في مايو/أيار لخفضها جزئيا.
