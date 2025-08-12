وسط تحذيرات من خسائر مالية كبيرة.. رسوم ترامب الجمركية تشعل معركة قضائية في أمريكا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
وسط تحذيرات من خسائر مالية كبيرة.. رسوم ترامب الجمركية تشعل معركة قضائية في أمريكا
سبوتنيك عربي
أكد مسؤولون بارزون في وزارة العدل الأمريكية، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على شركاء الولايات المتحدة التجاريين يجب أن تبقى قائمة، حتى إذا...
وجاءت هذه التصريحات في رسالة غير معتادة وجهها كل من المحامي العام جون ساور، وبريت شوماتي، مساعد وزيرة العدل، إلى محكمة الاستئناف، يوم أمس الاثنين، حيث دافعا فيها عن سياسات ترامب التجارية، حسب وسائل إعلام أمريكية.وأكد المسؤولان أنه "لا بديل عن الرسوم الجمركية والصفقات التي أبرمها ترامب"، مشيرين إلى أن "هذه الإجراءات ساهمت في تحويل وضع الاقتصاد الأمريكي من الانهيار إلى القوة".وأبدى قضاة الاستئناف بعض الشكوك تجاه مرافعات الإدارة، وهو ما قد يمهد لتأييد الحكم السابق، الذي يقضي بإلغاء الرسوم، الأمر الذي قد يتيح للمستوردين الأمريكيين المطالبة باسترداد الأموال التي دفعوها كرسوم.وفي حال خسرت الإدارة الأمريكية الحالية هذه القضية، فمن المرجح إحالتها إلى المحكمة العليا للفصل فيها، حتى لا تواجه أزمة مالية جديدة في مواجهة دافعي هذه الرسوم من المستوردين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي دول عدة جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.
05:42 GMT 12.08.2025
أكد مسؤولون بارزون في وزارة العدل الأمريكية، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على شركاء الولايات المتحدة التجاريين يجب أن تبقى قائمة، حتى إذا خسرت الإدارة معركتها القضائية الحالية، محذرين من أن إلغائها "قد يضر بمكانة البلاد المالية"، على حد قولهم.
وجاءت هذه التصريحات في رسالة غير معتادة وجهها كل من المحامي العام جون ساور، وبريت شوماتي، مساعد وزيرة العدل، إلى محكمة الاستئناف، يوم أمس الاثنين، حيث دافعا فيها عن سياسات ترامب التجارية، حسب وسائل إعلام أمريكية.
الصين والمغرب يطلقان ممرا لوجستيا جديدا لتعزيز التجارة مع إفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
الصين وأمريكا تتفقان على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوما إضافيا
05:22 GMT
وأكد المسؤولان أنه "لا بديل عن الرسوم الجمركية والصفقات التي أبرمها ترامب"، مشيرين إلى أن "هذه الإجراءات ساهمت في تحويل وضع الاقتصاد الأمريكي من الانهيار إلى القوة".

وستحدد محكمة الاستئناف حاليا ما إذا كان ترامب يمتلك الصلاحية القانونية لفرض رسوم "متبادلة" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977، بعد أن كانت محكمة أدنى قد قضت بعدم امتلاكه هذه السلطة.

وأبدى قضاة الاستئناف بعض الشكوك تجاه مرافعات الإدارة، وهو ما قد يمهد لتأييد الحكم السابق، الذي يقضي بإلغاء الرسوم، الأمر الذي قد يتيح للمستوردين الأمريكيين المطالبة باسترداد الأموال التي دفعوها كرسوم.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
البيت الأبيض: ترامب يؤجل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لمدة 90 يوما
أمس, 19:10 GMT
وفي حال خسرت الإدارة الأمريكية الحالية هذه القضية، فمن المرجح إحالتها إلى المحكمة العليا للفصل فيها، حتى لا تواجه أزمة مالية جديدة في مواجهة دافعي هذه الرسوم من المستوردين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي دول عدة جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.
