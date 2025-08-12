https://sarabic.ae/20250812/وسط-تحذيرات-من-خسائر-مالية-كبيرة-رسوم-ترامب-الجمركية-تشعل-معركة-قضائية-في-أمريكا-1103623405.html

وسط تحذيرات من خسائر مالية كبيرة.. رسوم ترامب الجمركية تشعل معركة قضائية في أمريكا

وسط تحذيرات من خسائر مالية كبيرة.. رسوم ترامب الجمركية تشعل معركة قضائية في أمريكا

سبوتنيك عربي

أكد مسؤولون بارزون في وزارة العدل الأمريكية، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على شركاء الولايات المتحدة التجاريين يجب أن تبقى قائمة، حتى إذا... 12.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-12T05:42+0000

2025-08-12T05:42+0000

2025-08-12T05:42+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg

وجاءت هذه التصريحات في رسالة غير معتادة وجهها كل من المحامي العام جون ساور، وبريت شوماتي، مساعد وزيرة العدل، إلى محكمة الاستئناف، يوم أمس الاثنين، حيث دافعا فيها عن سياسات ترامب التجارية، حسب وسائل إعلام أمريكية.وأكد المسؤولان أنه "لا بديل عن الرسوم الجمركية والصفقات التي أبرمها ترامب"، مشيرين إلى أن "هذه الإجراءات ساهمت في تحويل وضع الاقتصاد الأمريكي من الانهيار إلى القوة".وأبدى قضاة الاستئناف بعض الشكوك تجاه مرافعات الإدارة، وهو ما قد يمهد لتأييد الحكم السابق، الذي يقضي بإلغاء الرسوم، الأمر الذي قد يتيح للمستوردين الأمريكيين المطالبة باسترداد الأموال التي دفعوها كرسوم.وفي حال خسرت الإدارة الأمريكية الحالية هذه القضية، فمن المرجح إحالتها إلى المحكمة العليا للفصل فيها، حتى لا تواجه أزمة مالية جديدة في مواجهة دافعي هذه الرسوم من المستوردين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي دول عدة جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.

https://sarabic.ae/20250812/الصين-وأمريكا-تتفقان-على-تمديد-مهلة-تعليق-الرسوم-الجمركية-المتبادلة-لمدة-90-يوما-إضافيا-1103623202.html

https://sarabic.ae/20250811/البيت-الأبيض-ترامب-يؤجل-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-الواردات-الصينية-لمدة-90-يوما-1103619128.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية