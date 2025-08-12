https://sarabic.ae/20250812/وسط-تحذيرات-من-خسائر-مالية-كبيرة-رسوم-ترامب-الجمركية-تشعل-معركة-قضائية-في-أمريكا-1103623405.html
وأكد المسؤولان أنه "لا بديل عن الرسوم الجمركية والصفقات التي أبرمها ترامب"، مشيرين إلى أن "هذه الإجراءات ساهمت في تحويل وضع الاقتصاد الأمريكي من الانهيار إلى القوة".وأبدى قضاة الاستئناف بعض الشكوك تجاه مرافعات الإدارة، وهو ما قد يمهد لتأييد الحكم السابق، الذي يقضي بإلغاء الرسوم، الأمر الذي قد يتيح للمستوردين الأمريكيين المطالبة باسترداد الأموال التي دفعوها كرسوم.وفي حال خسرت الإدارة الأمريكية الحالية هذه القضية، فمن المرجح إحالتها إلى المحكمة العليا للفصل فيها، حتى لا تواجه أزمة مالية جديدة في مواجهة دافعي هذه الرسوم من المستوردين.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي دول عدة جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.
أكد مسؤولون بارزون في وزارة العدل الأمريكية، أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، على شركاء الولايات المتحدة التجاريين يجب أن تبقى قائمة، حتى إذا خسرت الإدارة معركتها القضائية الحالية، محذرين من أن إلغائها "قد يضر بمكانة البلاد المالية"، على حد قولهم.
وجاءت هذه التصريحات في رسالة غير معتادة وجهها كل من المحامي العام جون ساور، وبريت شوماتي، مساعد وزيرة العدل، إلى محكمة الاستئناف، يوم أمس الاثنين، حيث دافعا فيها عن سياسات ترامب التجارية، حسب وسائل إعلام أمريكية.
وأكد المسؤولان أنه "لا بديل عن الرسوم الجمركية والصفقات التي أبرمها ترامب"، مشيرين إلى أن "هذه الإجراءات ساهمت في تحويل وضع الاقتصاد الأمريكي من الانهيار إلى القوة".
وستحدد محكمة الاستئناف حاليا ما إذا كان ترامب يمتلك الصلاحية القانونية لفرض رسوم "متبادلة" بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لعام 1977، بعد أن كانت محكمة أدنى قد قضت بعدم امتلاكه هذه السلطة.
وأبدى قضاة الاستئناف بعض الشكوك تجاه مرافعات الإدارة، وهو ما قد يمهد لتأييد الحكم السابق، الذي يقضي بإلغاء الرسوم، الأمر الذي قد يتيح للمستوردين الأمريكيين
المطالبة باسترداد الأموال التي دفعوها كرسوم.
وفي حال خسرت الإدارة الأمريكية الحالية هذه القضية، فمن المرجح إحالتها إلى المحكمة العليا للفصل فيها، حتى لا تواجه أزمة مالية جديدة في مواجهة دافعي هذه الرسوم من المستوردين
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي دول عدة جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.