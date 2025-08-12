عربي
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/ترامب-لن-نفرض-رسوما-جمركية-على-واردات-الذهب-1103621126.html
ترامب: لن نفرض رسوما جمركية على واردات الذهب
ترامب: لن نفرض رسوما جمركية على واردات الذهب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لرسوم جمركية.
2025-08-12T00:05+0000
2025-08-12T00:05+0000
ترامب
أسعار الذهب اليوم
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_850ab15c11458692345b2abecf91b8c6.jpg
واشنطن –سبوتنيك. وجاء في منشور لترامب على منصة "تروث سوشال": "لن تفرض رسوم جمركية على الذهب"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ويأتي إعلان ترامب بعد إصدار الجمارك الأمريكية رسالة جاء فيها أن "سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2.8 كيلوغرام) ستخضع للتعريفات.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي عدة دول جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.وتخضع بضائع 39 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي، لرسوم جمركية بنسبة 15%، وفقًا لقائمة نشرها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.وفي أبريل/نيسان الماضي، أشار البيت الأبيض إلى أن الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية ستكون معفاة من الرسوم الإضافية على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى.كما شملت الإعفاءات قطاعات الطاقة، والسبائك الذهبية، وبعض المعادن الأساسية، بينما استُثنيت واردات أخرى مثل الصلب، والألمنيوم، والأدوية، والنحاس من الرسوم الجديدة المفروضة، كونها مشمولة بأوامر رسوم جمركية مختلفة.
https://sarabic.ae/20250807/بعد-دخولها-حيز-التنفيذ-ما-تداعيات-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-على-الاقتصاد-العالمي-1103495786.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103612205_310:0:3039:2047_1920x0_80_0_0_39f7b7ac1979db34faf8d86f58bb15bc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أسعار الذهب اليوم, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, أسعار الذهب اليوم, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: لن نفرض رسوما جمركية على واردات الذهب

00:05 GMT 12.08.2025
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لرسوم جمركية.
واشنطن –سبوتنيك. وجاء في منشور لترامب على منصة "تروث سوشال": "لن تفرض رسوم جمركية على الذهب"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويأتي إعلان ترامب بعد إصدار الجمارك الأمريكية رسالة جاء فيها أن "سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2.8 كيلوغرام) ستخضع للتعريفات.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي عدة دول جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
بعد دخولها حيز التنفيذ… ما تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي
7 أغسطس, 19:31 GMT
وتخضع بضائع 39 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي، لرسوم جمركية بنسبة 15%، وفقًا لقائمة نشرها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أشار البيت الأبيض إلى أن الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية ستكون معفاة من الرسوم الإضافية على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى.
كما شملت الإعفاءات قطاعات الطاقة، والسبائك الذهبية، وبعض المعادن الأساسية، بينما استُثنيت واردات أخرى مثل الصلب، والألمنيوم، والأدوية، والنحاس من الرسوم الجديدة المفروضة، كونها مشمولة بأوامر رسوم جمركية مختلفة.
