ترامب: لن نفرض رسوما جمركية على واردات الذهب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لرسوم جمركية. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
واشنطن –سبوتنيك. وجاء في منشور لترامب على منصة "تروث سوشال": "لن تفرض رسوم جمركية على الذهب"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ويأتي إعلان ترامب بعد إصدار الجمارك الأمريكية رسالة جاء فيها أن "سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2.8 كيلوغرام) ستخضع للتعريفات.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي عدة دول جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.وتخضع بضائع 39 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي، لرسوم جمركية بنسبة 15%، وفقًا لقائمة نشرها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.وفي أبريل/نيسان الماضي، أشار البيت الأبيض إلى أن الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية ستكون معفاة من الرسوم الإضافية على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى.كما شملت الإعفاءات قطاعات الطاقة، والسبائك الذهبية، وبعض المعادن الأساسية، بينما استُثنيت واردات أخرى مثل الصلب، والألمنيوم، والأدوية، والنحاس من الرسوم الجديدة المفروضة، كونها مشمولة بأوامر رسوم جمركية مختلفة.
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، إن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لرسوم جمركية.
واشنطن –سبوتنيك. وجاء في منشور لترامب على منصة "تروث سوشال": "لن تفرض رسوم جمركية على الذهب"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ويأتي إعلان ترامب بعد إصدار الجمارك الأمريكية رسالة جاء فيها أن "سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد
ومئة أونصة (2.8 كيلوغرام) ستخضع للتعريفات.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي عدة دول جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.
وتخضع بضائع 39 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي، لرسوم جمركية بنسبة 15%، وفقًا لقائمة نشرها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أشار البيت الأبيض إلى أن الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية ستكون معفاة من الرسوم الإضافية على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى.
كما شملت الإعفاءات قطاعات الطاقة، والسبائك الذهبية، وبعض المعادن الأساسية، بينما استُثنيت واردات أخرى مثل الصلب، والألمنيوم، والأدوية، والنحاس من الرسوم الجديدة المفروضة، كونها مشمولة بأوامر رسوم جمركية مختلفة.