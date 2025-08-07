https://sarabic.ae/20250807/بعد-دخولها-حيز-التنفيذ-ما-تداعيات-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-على-الاقتصاد-العالمي-1103495786.html

بعد دخولها حيز التنفيذ… ما تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي

بعد دخولها حيز التنفيذ… ما تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي

حذر خبراء من التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ.

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104211/47/1042114730_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_653f781d1a6280fde1654ee0a4fc9b96.jpg

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، دخول الرسوم الجمركية المتبادلة حيّز التنفيذ، في ظل سعي عدة دول جهودها الدبلوماسية للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات وتداعيات السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها واشنطن.وقال ترامب، في منشور عبر منصته، إن الرسوم الجمركية المتبادلة ستدخل حيّز التنفيذ منتصف الليلة، معتبراً أن "مليارات الدولارات ستبدأ في التدفق إلى داخل الولايات المتحدة من دول معظمها استفادت لسنوات طويلة وكانت تضحك طوال الطريق".وأضاف: "الشيء الوحيد القادر على إيقاف عظمة أمريكا هو محكمة يسارية متطرفة ترغب في رؤية بلادنا تنهار"، في إشارة إلى ما يعتبره تهديداً من بعض المؤسسات القضائية لسياساته الاقتصادية.ودخلت رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ، منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الرابعة من صباح الخميس بتوقيت غرينتش.قال المحلل الاقتصادي الجزائري، هواري تغرسي، إن تصاعد التوترات التجارية العالمية، مدفوعة بفرض رسوم جمركية متزايدة على السلع المستوردة، أصبح يشكل خطرًا فعليًا على استقرار الاقتصاد الدولي. وأوضح أن هذه الرسوم، التي تُستخدم في العادة لحماية الصناعات المحلية أو كأداة ضغط في النزاعات السياسية، باتت تُحدث ارتدادات سلبية تتجاوز أهدافها المُعلنة.وأضاف تغرسي في حديثه مع "سبوتنيك" أن الفهم الخاطئ لطبيعة هذه الرسوم لا يزال سائدًا لدى كثيرين، مشيرًا إلى أن الدولة المصدّرة لا تتحمل العبء المالي للرسوم الجمركية، بل يدفعها المستورد المحلي، والذي غالبًا ما يقوم بتحميلها على المستهلك النهائي عبر رفع الأسعار.وأكد أن ذلك يترجم في النهاية إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة معدلات التضخم، وهو ما يضر مباشرةً بالمواطنين.وأشار إلى أن الدول النامية كانت من أكثر المتضررين، حيث حذر عدد من المؤسسات الدولية من أن هذه الرسوم قد تكون لها آثار كارثية على اقتصاداتها، بما يفوق حتى تقليص حجم المساعدات الخارجية، موضحًا أن انكماش التبادل التجاري يهدد بتقويض ما تحقق من مكاسب في التنمية خلال السنوات الماضية.وعن تأثير هذه السياسات على الجزائر، بيّن تغرسي أن تأثير الرسوم الأمريكية، التي بلغت نسبتها نحو 30%، على الاقتصاد الجزائري يبقى محدودًا نسبيًا، خاصة أن أغلب الصادرات إلى السوق الأمريكية تتركز في قطاع الطاقة، وهو قطاع يخضع لعقود وأسعار دولية لا تتأثر مباشرة بالرسوم. لكنه نبه إلى أن بعض المنتجات خارج قطاع المحروقات، مثل الحديد والإسمنت والتمور والأسمدة، قد تواجه صعوبات في السوق الأمريكية.وأكد أن الوضع الحالي يجب أن يدفع الجزائر إلى تنويع شركائها التجاريين، وتعزيز العلاقات مع قوى اقتصادية بديلة كالصين وروسيا، إلى جانب توسيع التبادل مع دول الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على الأسواق المتقلبة.وفيما يتعلق بتأثيرات الرسوم على دول عربية أخرى، أشار إلى أن مصر تأثرت بفرض رسوم بنسبة 10%، وهو ما انعكس على صادراتها، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة. غير أنه رأى أن اتفاقية "الكويز"، التي تعفي بعض المنتجات المصرية من الجمارك، قد تفتح الباب أمام جذب استثمارات جديدة موجهة إلى السوق الأمريكية.وحذّر تغرسي من أن استمرار السياسات الحمائية، وتوسع الحروب التجارية، سيؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسواق العالمية، ويهدد بتباطؤ التجارة، وارتفاع التضخم، وحتى إمكانية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود. وشدد على أن الحل يكمن في تعزيز التعاون الدولي، والابتعاد عن السياسات الانعزالية، وتبني استراتيجيات قائمة على تنويع الأسواق وتوسيع الشراكات الإقليمية.حذر الخبير الاقتصادي المغربي، نبيل عادل، من التداعيات الخطيرة للرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على شركائها التجاريين، مؤكداً أنها تشكل تحدياً كبيراً للدول العربية وتلقي بظلالها على استقرار الاقتصاد العالمي.تأثير متفاوت على الاقتصادات العربيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدول العربية تتأثر بشكل متفاوت بالرسوم الجمركية الأمريكية، موضحا أن "حجم الضرر يعتمد طرديًا على مستوى التعريفات وحجم التبادل التجاري مع واشنطن".وأشار إلى أنه كلما كانت العلاقات التجارية قوية والرسوم مرتفعة، زادت التداعيات السلبية على اقتصادات هذه الدول.وأوضح الخبير الاقتصادي أن الرسوم التي فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة تراوحت بين 10% و49% على معظم الدول العربية، مما يضع ضغوطاً كبيرة على اقتصادات الدول التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، في المقابل، يظل التأثير هامشياً على الدول ذات التبادل التجاري المحدود مع الولايات المتحدة.انعكاسات السياسة الحمائية على الاقتصاد الأمريكيوفيما يتعلق بتأثير هذه السياسات على الولايات المتحدة نفسها، قال عادل إن "السياسة الحمائية التي يتبعها الرئيس الأمريكي تهدف إلى حماية المنتجات المحلية وتعزيز الطلب عليها في الأسواق الداخلية، وأنها قد تساهم في سد جزء من العجز التجاري الأمريكي، لكنه حذر من جوانبها السلبية.واستطرد: "من المرجح أن تؤدي هذه السياسة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما يلحق الضرر المباشر بالمستهلك الأمريكي". كما نبه إلى أنه في حال قامت الدول المتضررة بفرض رسوم مضادة، فإن ذلك سيؤثر سلباً على المصدرين الأمريكيين ويزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي".التراجع عن الرسوم مرتبط باتفاقيات ثنائيةوحول إمكانية تراجع واشنطن عن هذه الإجراءات، قال عادل إن هذا الاحتمال يبقى قائماً، لكنه مرتبط بالتوصل إلى اتفاقيات تجارية ثنائية، مستشهدا بتجارب سابقة لواشنطن مع كتل اقتصادية أخرى مثل أوروبا واليابان، حيث تم ربط رفع الرسوم بالتوصل إلى تسويات تجارية. ورجح أن تتبع الدول العربية نفس المسار، إما عبر مفاوضات ثنائية فردية، أو بشكل جماعي عبر جامعة الدول العربية، وهو خيار استبعده في الوقت الراهن.نزاعات عسكرية محتملةوحذر الخبير الاقتصادي من أن تداعيات الحروب التجارية تتجاوز حدود الدول المعنية لتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بأسره. قال عادل: "التجارة العالمية هي أحد المحركات الرئيسية للنمو، وأي تباطؤ فيها يؤدي إلى شلل جزئي أو كلي في الاقتصاد العالمي".ويرى أن الأخطر من ذلك هو أن "الفترات التاريخية التي شهدت تصاعداً في السياسات الحمائية كانت في الغالب مقدمة لنزاعات عسكرية، كما حدث بين الحربين العالميتين". واختتم بالقول إنه في ظل وجود بؤر توتر متعددة وشخصيات سياسية متقلبة على الساحة الدولية، فإن شبح تحول الحرب التجارية إلى مواجهة عسكرية يظل قائماً، مما يتطلب تضافر الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية تضمن استقرار الاقتصاد العالمي.وتخضع بضائع 39 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي، لرسوم جمركية بنسبة 15%، وفقًا لقائمة نشرها البيت الأبيض الأسبوع الماضي.وفي أبريل/نيسان الماضي، أشار البيت الأبيض إلى أن الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة، وغيرها من الإلكترونيات الاستهلاكية ستكون معفاة من الرسوم الإضافية على الواردات من الصين ودول آسيوية أخرى.كما شملت الإعفاءات قطاعات الطاقة، والسبائك الذهبية، وبعض المعادن الأساسية، بينما استُثنيت واردات أخرى مثل الصلب، والألمنيوم، والأدوية، والنحاس من الرسوم الجديدة المفروضة، كونها مشمولة بأوامر رسوم جمركية مختلفة.

