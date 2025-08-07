https://sarabic.ae/20250807/باحث-سياسي-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-تحمل-بعدا-سياسيا-واقتصاديا-1103478685.html
باحث سياسي: الرسوم الجمركية الأمريكية تحمل بعدا سياسيا واقتصاديا
باحث سياسي: الرسوم الجمركية الأمريكية تحمل بعدا سياسيا واقتصاديا
تناول الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الإقليمية والدولية، الدكتور ثامر العناسوة، قرار الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية إضافية على الهند، مشيرا
وأشار العناسوة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن دوافع القرار الأميركي سياسية، إلى جانب الدوافع الاقتصادية الرامية إلى دفع الصادرات الأميركية نحو السوق الهندية. واعتبر أن الهند تشكل جزءا أساسيا من التحالف الروسي-الصيني، وهي من الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس" للاقتصادات النامية، المناهضة للأحادية القطبية في النظام العالمي والعلاقات الدولية.ولفت العناسوة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات دبلوماسية، إذ تمتلك الهند خيارات عدة للرد، من بينها المعاملة بالمثل عبر فرض رسوم على البضائع الأميركية، وتعزيز موقعها داخل مجموعة "بريكس" في ما يتعلّق بالسعي إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي. كما توقع أن تدفع الانعكاسات الاستراتيجية نحو تفعيل مسارات الدبلوماسية الاقتصادية، وفتح حوار تفاوضي مع الولايات المتحدة.كما رأى أن الولايات المتحدة تسعى إلى معاقبة الدول التي تحاول التحرر من هيمنة الاقتصاد العالمي الذي تقوده واشنطن، منتقدا قيام الولايات المتحدة فرض سياسات اقتصادية وصفها بـ"الاستعمارية" على الشعب الهندي من دون مراعاة لخصوصياته الثقافية وسلوكه الاستهلاكي.وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، ليصل إجمالي التعريفات المفروضة على نيودلهي إلى 50%، مشيرة الى أن القرار جاء بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب استمرار الهند باستيراد النفط الروسي.فيما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أن نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحها الوطنية.وقالت الخارجية الهندية في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الولايات المتحدة استهدفت خلال الأيام الأخيرة واردات الهند من النفط الروسي... نؤكد مجددا أن هذه الإجراءات غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية. ستتخذ الهند جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية".وتابعت: "من المؤسف للغاية أن تختار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على الهند بسبب إجراءات تتخذها عدة دول أخرى أيضًا بما يخدم مصالحها الوطنية".وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
باحث سياسي: الرسوم الجمركية الأمريكية تحمل بعدا سياسيا واقتصاديا
تناول الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الإقليمية والدولية، الدكتور ثامر العناسوة، قرار الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية إضافية على الهند، مشيرا إلى أنه يعكس مسعى أميركيا لمعاقبة كل من يدعم روسيا، حتى وإن كان من الحلفاء الاستراتيجيين.
وأشار العناسوة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن دوافع القرار الأميركي سياسية، إلى جانب الدوافع الاقتصادية الرامية إلى دفع الصادرات الأميركية نحو السوق الهندية.
واعتبر أن الهند تشكل جزءا أساسيا من التحالف الروسي-الصيني، وهي من الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس" للاقتصادات النامية، المناهضة للأحادية القطبية في النظام العالمي والعلاقات الدولية.
ولفت العناسوة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات دبلوماسية، إذ تمتلك الهند خيارات عدة للرد، من بينها المعاملة بالمثل عبر فرض رسوم على البضائع الأميركية، وتعزيز موقعها داخل مجموعة "بريكس" في ما يتعلّق بالسعي إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي. كما توقع أن تدفع الانعكاسات الاستراتيجية نحو تفعيل مسارات الدبلوماسية الاقتصادية، وفتح حوار تفاوضي مع الولايات المتحدة.
وأكد العناسوة أن الحوار يبقى صوت العقل والحكمة، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن غياب أرضية مشتركة لحماية مصالح الطرفين قد يؤدي إلى تحوّل استراتيجي في طبيعة العلاقات الأميركية-الهندية، سواء على المدى القريب أو البعيد.
كما رأى أن الولايات المتحدة تسعى إلى معاقبة الدول التي تحاول التحرر من هيمنة الاقتصاد العالمي الذي تقوده واشنطن، منتقدا قيام الولايات المتحدة فرض سياسات اقتصادية وصفها بـ"الاستعمارية" على الشعب الهندي
من دون مراعاة لخصوصياته الثقافية وسلوكه الاستهلاكي.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، ليصل إجمالي التعريفات المفروضة على نيودلهي إلى 50%، مشيرة الى أن القرار جاء بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب استمرار الهند باستيراد النفط الروسي.
فيما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أن نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحها الوطنية.
وقالت الخارجية الهندية في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الولايات المتحدة استهدفت خلال الأيام الأخيرة واردات الهند من النفط الروسي
... نؤكد مجددا أن هذه الإجراءات غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية. ستتخذ الهند جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية".
وأضافت الخارجية في بيانها: "لقد أوضحنا موقفنا من هذه القضايا، بما في ذلك أن وارداتنا مبنية على عوامل السوق، وتهدف بشكل عام إلى ضمان أمن الطاقة لـ 1.4 مليار نسمة في الهند".
وتابعت: "من المؤسف للغاية أن تختار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على الهند بسبب إجراءات تتخذها عدة دول أخرى أيضًا بما يخدم مصالحها الوطنية".
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي
ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.