باحث سياسي: الرسوم الجمركية الأمريكية تحمل بعدا سياسيا واقتصاديا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
17:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث سياسي: الرسوم الجمركية الأمريكية تحمل بعدا سياسيا واقتصاديا
باحث سياسي: الرسوم الجمركية الأمريكية تحمل بعدا سياسيا واقتصاديا
سبوتنيك عربي
تناول الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الإقليمية والدولية، الدكتور ثامر العناسوة، قرار الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية إضافية على الهند، مشيرا... 07.08.2025, سبوتنيك عربي
اقتصاد
أخبار الهند اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية
دونالد ترامب
وأشار العناسوة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن دوافع القرار الأميركي سياسية، إلى جانب الدوافع الاقتصادية الرامية إلى دفع الصادرات الأميركية نحو السوق الهندية. واعتبر أن الهند تشكل جزءا أساسيا من التحالف الروسي-الصيني، وهي من الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس" للاقتصادات النامية، المناهضة للأحادية القطبية في النظام العالمي والعلاقات الدولية.ولفت العناسوة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات دبلوماسية، إذ تمتلك الهند خيارات عدة للرد، من بينها المعاملة بالمثل عبر فرض رسوم على البضائع الأميركية، وتعزيز موقعها داخل مجموعة "بريكس" في ما يتعلّق بالسعي إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي. كما توقع أن تدفع الانعكاسات الاستراتيجية نحو تفعيل مسارات الدبلوماسية الاقتصادية، وفتح حوار تفاوضي مع الولايات المتحدة.كما رأى أن الولايات المتحدة تسعى إلى معاقبة الدول التي تحاول التحرر من هيمنة الاقتصاد العالمي الذي تقوده واشنطن، منتقدا قيام الولايات المتحدة فرض سياسات اقتصادية وصفها بـ"الاستعمارية" على الشعب الهندي من دون مراعاة لخصوصياته الثقافية وسلوكه الاستهلاكي.وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، ليصل إجمالي التعريفات المفروضة على نيودلهي إلى 50%، مشيرة الى أن القرار جاء بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب استمرار الهند باستيراد النفط الروسي.فيما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أن نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحها الوطنية.وقالت الخارجية الهندية في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الولايات المتحدة استهدفت خلال الأيام الأخيرة واردات الهند من النفط الروسي... نؤكد مجددا أن هذه الإجراءات غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية. ستتخذ الهند جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية".وتابعت: "من المؤسف للغاية أن تختار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على الهند بسبب إجراءات تتخذها عدة دول أخرى أيضًا بما يخدم مصالحها الوطنية".وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
اقتصاد, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, دونالد ترامب
اقتصاد, أخبار الهند اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, دونالد ترامب

باحث سياسي: الرسوم الجمركية الأمريكية تحمل بعدا سياسيا واقتصاديا

12:41 GMT 07.08.2025
© Sputnikكندا تتصدرهم.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم
كندا تتصدرهم.. من الأكثر تضررا من رسوم ترامب على الصلب والألومنيوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
تناول الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الإقليمية والدولية، الدكتور ثامر العناسوة، قرار الإدارة الأميركية فرض رسوم جمركية إضافية على الهند، مشيرا إلى أنه يعكس مسعى أميركيا لمعاقبة كل من يدعم روسيا، حتى وإن كان من الحلفاء الاستراتيجيين.
وأشار العناسوة، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن دوافع القرار الأميركي سياسية، إلى جانب الدوافع الاقتصادية الرامية إلى دفع الصادرات الأميركية نحو السوق الهندية. واعتبر أن الهند تشكل جزءا أساسيا من التحالف الروسي-الصيني، وهي من الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس" للاقتصادات النامية، المناهضة للأحادية القطبية في النظام العالمي والعلاقات الدولية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
ترامب: فرض رسوم جمركية على الصين مشابهة لتلك المفروضة على الهند "قد يحدث"
أمس, 23:40 GMT
ولفت العناسوة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات دبلوماسية، إذ تمتلك الهند خيارات عدة للرد، من بينها المعاملة بالمثل عبر فرض رسوم على البضائع الأميركية، وتعزيز موقعها داخل مجموعة "بريكس" في ما يتعلّق بالسعي إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأميركي. كما توقع أن تدفع الانعكاسات الاستراتيجية نحو تفعيل مسارات الدبلوماسية الاقتصادية، وفتح حوار تفاوضي مع الولايات المتحدة.
وأكد العناسوة أن الحوار يبقى صوت العقل والحكمة، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أن غياب أرضية مشتركة لحماية مصالح الطرفين قد يؤدي إلى تحوّل استراتيجي في طبيعة العلاقات الأميركية-الهندية، سواء على المدى القريب أو البعيد.
كما رأى أن الولايات المتحدة تسعى إلى معاقبة الدول التي تحاول التحرر من هيمنة الاقتصاد العالمي الذي تقوده واشنطن، منتقدا قيام الولايات المتحدة فرض سياسات اقتصادية وصفها بـ"الاستعمارية" على الشعب الهندي من دون مراعاة لخصوصياته الثقافية وسلوكه الاستهلاكي.
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، ليصل إجمالي التعريفات المفروضة على نيودلهي إلى 50%، مشيرة الى أن القرار جاء بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب استمرار الهند باستيراد النفط الروسي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط الروسي
5 أغسطس, 13:12 GMT
فيما أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أن نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحها الوطنية.
وقالت الخارجية الهندية في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الولايات المتحدة استهدفت خلال الأيام الأخيرة واردات الهند من النفط الروسي... نؤكد مجددا أن هذه الإجراءات غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية. ستتخذ الهند جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية".

وأضافت الخارجية في بيانها: "لقد أوضحنا موقفنا من هذه القضايا، بما في ذلك أن وارداتنا مبنية على عوامل السوق، وتهدف بشكل عام إلى ضمان أمن الطاقة لـ 1.4 مليار نسمة في الهند".

وتابعت: "من المؤسف للغاية أن تختار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على الهند بسبب إجراءات تتخذها عدة دول أخرى أيضًا بما يخدم مصالحها الوطنية".
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
