https://sarabic.ae/20250806/الهند-ترد-على-ترامب-رسومك-غير-عادلة-وسنحمي-مصالحنا-الوطنية-1103448796.html

الهند ترد على ترامب: رسومك "غير عادلة" وسنحمي مصالحنا الوطنية

الهند ترد على ترامب: رسومك "غير عادلة" وسنحمي مصالحنا الوطنية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الأربعاء، أن نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على مصالحها الوطنية. 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T16:04+0000

2025-08-06T16:04+0000

2025-08-06T16:04+0000

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وأفاد بيان لوزارة الخارجية الهندية، مساء اليوم الأربعاء، بأن هذا الإعلان يأتي ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 % على الواردات الهندية، بسبب استمرار الهند باستيراد النفط الروسي.وقالت الخارجية الهندية في بيانها المنشور على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الولايات المتحدة استهدفت خلال الأيام الأخيرة واردات الهند من النفط الروسي... نؤكد مجددا أن هذه الإجراءات غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية. ستتخذ الهند جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية".وأضافت الخارجية في بيانها "لقد أوضحنا موقفنا من هذه القضايا، بما في ذلك أن وارداتنا مبنية على عوامل السوق، وتهدف بشكل عام إلى ضمان أمن الطاقة لـ 1.4 مليار نسمة في الهند".وتابعت "من المؤسف للغاية أن تختار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على الهند بسبب إجراءات تتخذها عدة دول أخرى أيضًا بما يخدم مصالحها الوطنية".وأضاف البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع القادمة من الدول المستوردة للنفط الروسي".وكانت صحيفة هندية قد أفادت، السبت الماضي، بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا، وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية رغم تهديد واشنطن.وأضافت الصحيفة أن شركات هندية مثل شركة "Indian Oil Corp (IOC)"، و"Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)"، وكذلك شركة "Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)"، تواصل شراء النفط من الموردين الروس.وأشارت صحيفة "ANI" الهندية، إلى أن مفاوضات تجري في الوقت الراهن لإبرام صفقات فورية، على الرغم من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيودلهي بسبب المشتريات الكبيرة من حوامل الطاقة الروسية.وذكرت مصادر الصحيفة أن مصافي النفط الهندية اشترت خلال الأيام القليلة الماضية، دفعتين من النفط الروسي بخصومات أعلى من المعتاد.وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

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https://sarabic.ae/20250804/الخارجية-الهندية-واشنطن-التي-تنتقد-الهند-لاستيرادها-النفط-الروسي-شجعت-سابقا-على-ذلك-1103369014.html

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