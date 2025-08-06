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ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25% بسبب روسيا
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25% بسبب روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع مرسوماً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، وذلك في... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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وكانت صحيفة هندية قد أفادت، السبت الماضي، بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا، وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية رغم تهديد واشنطن.وأضافت الصحيفة أن شركات هندية مثل شركة Indian Oil Corp (IOC)، و Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)، وكذلك شركة Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)، تواصل شراء النفط من الموردين الروس.وأشارت صحيفة "ANI" الهندية، أنه تجري مفاوضات في الوقت الراهن لإبرام صفقات فورية، على الرغم من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيودلهي بسبب المشتريات الكبيرة من حوامل الطاقة الروسية.وذكرت مصادر الصحيفة أن مصافي النفط الهندية اشترت خلال الأيام القليلة الماضية، دفعتين من النفط الروسي بخصومات أعلى من المعتاد.من جانبه، أكد مصدر حكومي هندي أن حكومة بلاده لم توجه مصافي النفط الهندية بالتوقف عن شراء النفط الروسي أو البحث عن موردين آخرين للطاقة بدلا من روسيا.وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يفرض رسوما جمركية إضافية على الهند بنسبة 25% بسبب روسيا
14:09 GMT 06.08.2025 (تم التحديث: 14:35 GMT 06.08.2025)
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع مرسوماً يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، وذلك في خطوة عقابية بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.
وأضاف البيت الأبيض أن "الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع القادمة من الدول المستوردة للنفط الروسي".
وكانت صحيفة هندية قد أفادت، السبت الماضي، بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا،
وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية رغم تهديد واشنطن.
وأضافت الصحيفة أن شركات هندية مثل شركة Indian Oil Corp (IOC)، و Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)، وكذلك شركة Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL)، تواصل شراء النفط من الموردين الروس.
وأشارت صحيفة "ANI" الهندية، أنه تجري مفاوضات في الوقت الراهن لإبرام صفقات فورية، على الرغم من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وانتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
لنيودلهي بسبب المشتريات الكبيرة من حوامل الطاقة الروسية.
وذكرت مصادر الصحيفة أن مصافي النفط الهندية
اشترت خلال الأيام القليلة الماضية، دفعتين من النفط الروسي بخصومات أعلى من المعتاد.
وقالت الصحيفة: "شركات تسويق النفط الهندية تتفاوض حاليا بشأن الإمدادات من روسيا. لا يوجد قرار بإبطاء إمدادات النفط من روسيا أو إيقافها، ولا يوجد قرار بوقف الاستيراد".
من جانبه، أكد مصدر حكومي هندي أن حكومة بلاده لم توجه مصافي النفط الهندية بالتوقف عن شراء النفط الروسي أو البحث عن موردين آخرين للطاقة بدلا من روسيا.
وكان ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.