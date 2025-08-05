https://sarabic.ae/20250805/نائب-وزير-الدفاع-الروسي-يجري-محادثات-مع-السفير-الهندي---عاجل--1103409502.html
نائب وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع السفير الهندي
نائب وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع السفير الهندي
سبوتنيك عربي
أجرى نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع السفير الهندي فيناي كومار. 05.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-05T16:42+0000
2025-08-05T16:42+0000
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وأكد الطرفان خلال المحادثات التزامهما بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.وأضاف البيان أن الاجتماع عقد في أجواء ودية دافئة، وهو ما يميز العلاقات الروسية الهندية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قد صرّح، اليوم الثلاثاء، معلقا على شراء الهند للنفط الروسي، بأن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدا لصادرات الطاقة الروسية: "نعتقد أن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين، شركاء التعاون التجاري والاقتصادي، واختيار أنظمة التعاون التجاري والاقتصادي التي تخدم مصالح كل دولة".وأضاف بيسكوف أن مطالب وقف العلاقات التجارية مع روسيا، التي قدّمها الغرب إلى دول مختلفة، غير قانونية، وتابع: "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات... ولا نعتبرها قانونية".وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، بأن بلاده تعتبر الانتقادات الأمريكية والأوروبية لاستيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلا عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نائب وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع السفير الهندي
16:42 GMT 05.08.2025 (تم التحديث: 17:17 GMT 05.08.2025)
أجرى نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع السفير الهندي فيناي كومار.
وأكد الطرفان خلال المحادثات التزامهما بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة في بيان عقب اللقاء: "خلال المحادثة، ناقش الطرفان بالتفصيل القضايا الراهنة للتعاون الثنائي في مجال الدفاع، وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الموضوعي بروح الشراكة الاستراتيجية المتميزة".
وأضاف البيان أن الاجتماع عقد في أجواء ودية دافئة، وهو ما يميز العلاقات الروسية الهندية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
قد صرّح، اليوم الثلاثاء، معلقا على شراء الهند للنفط الروسي، بأن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدا لصادرات الطاقة الروسية: "نعتقد أن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين، شركاء التعاون التجاري والاقتصادي، واختيار أنظمة التعاون التجاري
والاقتصادي التي تخدم مصالح كل دولة".
وأضاف بيسكوف أن مطالب وقف العلاقات التجارية مع روسيا، التي قدّمها الغرب إلى دول مختلفة، غير قانونية، وتابع: "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات... ولا نعتبرها قانونية".
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية
، راندير جايسوال، بأن بلاده تعتبر الانتقادات الأمريكية والأوروبية لاستيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلا عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي
ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران
.