https://sarabic.ae/20250805/نائب-وزير-الدفاع-الروسي-يجري-محادثات-مع-السفير-الهندي---عاجل--1103409502.html

نائب وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع السفير الهندي

نائب وزير الدفاع الروسي يجري محادثات مع السفير الهندي

سبوتنيك عربي

أجرى نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اليوم الثلاثاء، محادثات مع السفير الهندي فيناي كومار. 05.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-05T16:42+0000

2025-08-05T16:42+0000

2025-08-05T17:17+0000

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وأكد الطرفان خلال المحادثات التزامهما بتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.وأضاف البيان أن الاجتماع عقد في أجواء ودية دافئة، وهو ما يميز العلاقات الروسية الهندية.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قد صرّح، اليوم الثلاثاء، معلقا على شراء الهند للنفط الروسي، بأن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدا لصادرات الطاقة الروسية: "نعتقد أن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين، شركاء التعاون التجاري والاقتصادي، واختيار أنظمة التعاون التجاري والاقتصادي التي تخدم مصالح كل دولة".وأضاف بيسكوف أن مطالب وقف العلاقات التجارية مع روسيا، التي قدّمها الغرب إلى دول مختلفة، غير قانونية، وتابع: "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات... ولا نعتبرها قانونية".وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، بأن بلاده تعتبر الانتقادات الأمريكية والأوروبية لاستيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلا عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.

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