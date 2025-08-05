https://sarabic.ae/20250805/الكرملين-حول-شراء-الهند-للنفط-الروسي-للدول-ذات-السيادة-الحق-في-اختيار-شركائها-التجاريين-1103391074.html
الكرملين حول شراء الهند للنفط الروسي: للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين
الكرملين حول شراء الهند للنفط الروسي: للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، معلقًا على شراء الهند للنفط الروسي، بأن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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2025-08-05T10:10+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدًا لصادرات الطاقة الروسية: "نعتقد أن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين، شركاء التعاون التجاري والاقتصادي، واختيار أنظمة التعاون التجاري والاقتصادي التي تخدم مصالح كل دولة".وأضاف بيسكوف أن مطالب وقف العلاقات التجارية مع روسيا، التي قدّمها الغرب إلى دول مختلفة، غير قانونية، وتابع: "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات... ولا نعتبرها قانونية".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلاً عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.إعلام: الهند والبرازيل تتحديان تهديدات ترامب وتواصلان شراء النفط الروسيإعلام: الهند تتوقع خسائر بمليارات الدولارات إذا تخلت عن النفط الروسي
https://sarabic.ae/20250804/الخارجية-الهندية-واشنطن-التي-تنتقد-الهند-لاستيرادها-النفط-الروسي-شجعت-سابقا-على-ذلك-1103369014.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, اقتصاد
الكرملين حول شراء الهند للنفط الروسي: للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين
صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، معلقًا على شراء الهند للنفط الروسي، بأن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال عما إذا كان الكرملين يرى تهديدًا لصادرات الطاقة الروسية: "نعتقد أن للدول ذات السيادة الحق في اختيار شركائها التجاريين، شركاء التعاون التجاري والاقتصادي، واختيار أنظمة التعاون التجاري والاقتصادي التي تخدم مصالح كل دولة".
وأضاف بيسكوف أن مطالب وقف العلاقات التجارية مع روسيا، التي قدّمها الغرب إلى دول مختلفة، غير قانونية، وتابع: "نسمع الكثير من التصريحات التي هي في الواقع تهديدات... ولا نعتبرها قانونية".
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جايسوال، بأن بلاده تعتبر الانتقادات الأمريكية والأوروبية لاستيراد النفط الروسي باطلة وغير منطقية، وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها وأمنها الاقتصادي.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلاً عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.
وتعد الهند ثالث أكبر مستورد للطاقة في العالم، وتشتري أكثر من 80% من استهلاكها النفطي من الأسواق العالمية. وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، نقلاً عن بيانات من شركة "كبلر" لتحليلات أسواق السلع، أن واردات الهند من النفط الروسي
ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً في يونيو/ حزيران الملضي. وجاءت هذه الزيادة في المشتريات بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران.