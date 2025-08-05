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كيشينيوف تحكم على رئيسة إقليم غاغاوزيا يفغينيا غوتسول بالسجن 7 سنوات- عاجل
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رغم تهديدات ترامب... نيودلهي تعزز علاقاتها مع موسكو بزيارات رفيعة المستوى
رغم تهديدات ترامب... نيودلهي تعزز علاقاتها مع موسكو بزيارات رفيعة المستوى
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يزور أجيت دوفال، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، موسكو هذا الأسبوع، لتعزيز التعاون بين... 05.08.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للهند بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية المرتبطة بتجارة البلاد مع روسيا لن تؤدي إلى فتور في العلاقات الروسية الهندية.وأعلنت قناة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية أنه من المتوقع أن يزور أجيت دوفال، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، موسكو هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات الثنائية وسط ضغوط متزايدة من واشنطن. وستلي زيارة دوفال زيارة لوزير الخارجية، سوبرامانيام جايشانكار، إلى موسكو، في أواخر أغسطس.وتأتي الاجتماعات الرفيعة المستوى بعد أن وصف ترامب الهند وروسيا، الأسبوع الماضي، بـ"الاقتصادين الميتين"، وأعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، بالإضافة إلى تهديده بفرض عقوبات على الدول التي تربطها علاقات تجارية استراتيجية مع موسكو.ولم يبد المسؤولون الهنود أي رغبة في خفض وارداتهم النفطية من روسيا على الرغم من تزايد ضغوط ترامب. وصرح مسؤول حكومي كبير لصحيفة "تايمز أوف إنديا": "سنعمل بما يخدم مصلحة المستهلكين الهنود وسنختار الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة. إذا ظل النفط الروسي أرخص من المصادر الأخرى، فلا داعي لمعاقبة مواطنينا".يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية الهندية أصدرت بيانًا، في 4 أغسطس، وصفت فيه هجمات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات الهند من النفط الروسي بأنها غير مبررة، حيث سبق للدول الغربية أن شجعت هذه التجارة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وهي نفسها تواصل شراء السلع والخدمات من روسيا.إعلام: الهند تتوقع خسائر بمليارات الدولارات إذا تخلت عن النفط الروسيالشركات الهندية تواصل شراء النفط الروسي رغم تهديد واشنطن
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https://sarabic.ae/20250804/إعلام-الهند-والبرازيل-تتحديان-تهديدات-ترامب-وتواصلان-شراء-النفط-الروسي-1103345272.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

رغم تهديدات ترامب... نيودلهي تعزز علاقاتها مع موسكو بزيارات رفيعة المستوى

08:09 GMT 05.08.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى مجموعة العشرين في نيودلهي، الهند 2 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2025
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يزور أجيت دوفال، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، موسكو هذا الأسبوع، لتعزيز التعاون بين البلدين، وفي أواخر أغسطس/ آب، سيزور وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، روسيا.
وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للهند بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية المرتبطة بتجارة البلاد مع روسيا لن تؤدي إلى فتور في العلاقات الروسية الهندية.
وأعلنت قناة "تايمز ناو" التلفزيونية الهندية أنه من المتوقع أن يزور أجيت دوفال، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، موسكو هذا الأسبوع لتعزيز العلاقات الثنائية وسط ضغوط متزايدة من واشنطن. وستلي زيارة دوفال زيارة لوزير الخارجية، سوبرامانيام جايشانكار، إلى موسكو، في أواخر أغسطس.
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ومن المتوقع أن توضح زيارة دوفال كيفية تعامل نيودلهي مع مشهد الطاقة والاقتصاد المعقد الذي تشكله تحولات سلسلة التوريد العالمية وإعادة التوازن الاستراتيجي.
وتأتي الاجتماعات الرفيعة المستوى بعد أن وصف ترامب الهند وروسيا، الأسبوع الماضي، بـ"الاقتصادين الميتين"، وأعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية، بالإضافة إلى تهديده بفرض عقوبات على الدول التي تربطها علاقات تجارية استراتيجية مع موسكو.
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ولم يبد المسؤولون الهنود أي رغبة في خفض وارداتهم النفطية من روسيا على الرغم من تزايد ضغوط ترامب. وصرح مسؤول حكومي كبير لصحيفة "تايمز أوف إنديا": "سنعمل بما يخدم مصلحة المستهلكين الهنود وسنختار الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة. إذا ظل النفط الروسي أرخص من المصادر الأخرى، فلا داعي لمعاقبة مواطنينا".
يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية الهندية أصدرت بيانًا، في 4 أغسطس، وصفت فيه هجمات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات الهند من النفط الروسي بأنها غير مبررة، حيث سبق للدول الغربية أن شجعت هذه التجارة لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وهي نفسها تواصل شراء السلع والخدمات من روسيا.
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