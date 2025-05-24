https://sarabic.ae/20250524/إعلام-أمريكي-واشنطن-تحاول-دفع-الاتحاد-الأوروبي-لفرض-رسوم-جمركية-على-السلع-الصينية-1100916256.html
إعلام أمريكي: واشنطن تحاول دفع الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السلع الصينية
إعلام أمريكي: واشنطن تحاول دفع الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السلع الصينية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحاول دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض إجراءات ضد الصين، لكنها لم تنجح في هذه... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت مصادر مطلعة على المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إن مستشاري ترامب، بشكل خاص، أعربوا للمسؤولين الأوروبيين عن إحباطهم من تباطؤ المحادثات بسبب اختلاف أولويات التجارة بين دول الاتحاد.وأضاف المسؤولون، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن الاتحاد لا يخطط لتغيير ضريبة القيمة المضافة أو القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية والتقنيات الرقمية.وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، تبادلا في الآونة الأخيرة، وثائق تحدد المواضيع المحتملة للمناقشة في المفاوضات التجارية.وقالت الصحيفة الأمريكية: "الاتحاد أشار بشكل خاص إلى استعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن قضية الدعم الحكومي الصيني للصناعات الرئيسية".وفي محادثات منفصلة مع أمريكا، وافقت بريطانيا على "التحرك نحو" فرض رسوم جمركية على الصلب المستورد من الصين، حسبما ذكرت مصادر للصحيفة.وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الجمعة، وسط مفاوضات غير مثمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، إن "بروكسل، تواجه مشكلة في العمل الجماعي، حيث أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد لا تعرف حتى ما الذي يتم التفاوض عليه نيابة عنها".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب وإن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، لذا فهو يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد، ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران المقبل.تأكيد أمريكي صيني على أهمية الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحةترامب يعتزم الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, اقتصاد
إعلام أمريكي: واشنطن تحاول دفع الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السلع الصينية
ذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحاول دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض إجراءات ضد الصين، لكنها لم تنجح في هذه المرحلة.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إن مستشاري ترامب، بشكل خاص، أعربوا للمسؤولين الأوروبيين عن إحباطهم من تباطؤ المحادثات بسبب اختلاف أولويات التجارة بين دول الاتحاد.
وأشارت إلى أن عملية التواصل بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، والتي غالبًا ما تكون بطيئة، تشكل مصدر إزعاج كبير لإدارة ترامب، كما بقي الاتحاد الأوروبي ثابتًا إلى حد كبير على موقفه بشأن مطالب ترامب.
وأضاف المسؤولون، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، أن الاتحاد لا يخطط لتغيير ضريبة القيمة المضافة أو القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية والتقنيات الرقمية.
وبحسب صحفية "وول ستريت جورنال"، فإن "الولايات المتحدة لم تتلق بعد تأكيدا على نية زعماء الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصناعية الصينية، وهي أولوية لمسؤولي إدارة ترامب، الذين يسعون إلى زيادة الضغوط التجارية على بكين".
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، تبادلا في الآونة الأخيرة، وثائق تحدد المواضيع المحتملة للمناقشة في المفاوضات التجارية.
وقالت الصحيفة الأمريكية: "الاتحاد أشار بشكل خاص إلى استعداده للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن قضية الدعم الحكومي الصيني للصناعات الرئيسية".
وفي محادثات منفصلة مع أمريكا، وافقت بريطانيا على "التحرك نحو" فرض رسوم جمركية على الصلب المستورد من الصين، حسبما ذكرت مصادر للصحيفة.
وصرح الأشخاص المطلعون على الأمر أيضًا بأن الولايات المتحدة الأمريكية، قدّمت طلبات مماثلة تتعلق بـ"الأمن الاقتصادي" فيما يتعلق بالصين إلى شركاء تجاريين رئيسيين آخرين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، على الرغم من عدم الإعلان عن أي التزامات حتى الآن.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس الجمعة، وسط مفاوضات غير مثمرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية، إن "بروكسل، تواجه مشكلة في العمل الجماعي، حيث أن العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد لا تعرف حتى ما الذي يتم التفاوض عليه نيابة عنها".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري "كامل وشامل" بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. وقالت الحكومة البريطانية إن "الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى خفض الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية على السيارات البريطانية، وإزالة الرسوم الجمركية على واردات الصلب، في حين ستزيل بريطانيا الرسوم الجمركية على واردات الإيثانول من أمريكا.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب وإن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، لذا فهو يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد، ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران المقبل.