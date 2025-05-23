https://sarabic.ae/20250523/ترامب-يعتزم-فرض-رسوم-جمركية-بنسبة-50-على-الاتحاد-الأوروبي-1100892875.html

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي

ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب، وأن المحادثات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، لذا فهو يقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على... 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T12:21+0000

2025-05-23T12:21+0000

2025-05-23T12:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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اقتصاد

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كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "الاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة في الشؤون التجارية، كان من الصعب جدًا التعامل معه... مفاوضاتنا لا تسفر عن أي نتيجة!".وأشار الرئيس الأميركي أيضاً إلى أن الحواجز التجارية، وضرائب القيمة المضافة، والغرامات المفروضة على الشركات، والدعاوى القضائية غير العادلة ضد الشركات الأميركية وغير ذلك الكثير أدت إلى عجز تجاري يتجاوز 250 مليون دولار سنوياً.في الثاني من أبريل/نيسان، وقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. إن معدل الفائدة الأساسي لديهم هو 10%، وبالنسبة لـ 57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة منذ 9 أبريل، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة: بحيث يكون هناك توازن بدلاً من عجز.لكن في التاسع من أبريل/نيسان، أعلن الزعيم الأميركي أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.شي جين بينغ: لا منتصر في الحروب الجمركية التجاريةترامب يعتزم الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة

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