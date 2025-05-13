شي جين بينغ: لا منتصر في الحروب الجمركية التجارية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250513/شي-جين-بينغ-لا-منتصر-في-الحروب-الجمركية-التجارية-1100462888.html
شي جين بينغ: لا منتصر في الحروب الجمركية التجارية
شي جين بينغ: لا منتصر في الحروب الجمركية التجارية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن الحروب الجمركية والتجارية لا يوجد فيها فائزون، وأن التنمر يؤدي إلى عزلة الذات. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T07:00+0000
2025-05-13T07:07+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100295843_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_96b2d58498cc82a3dbeaa47b4f0b08ff.jpg
وقال شي جين بينغ، في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين ومجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بكين: "لا يوجد فائزون في الحروب الجمركية والتجارية، والتنمر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى عزلة المرء".وبحسب قوله، فإن التغيرات في العالم تتسارع الآن بشكل كبير، وأن العديد من المخاطر متشابكة ومتعددة الطبقات.واتفقت الصين وأمريكا، يوم أمس الاثنين، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، ورد الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري الصين تلوح بتقدم "ملحوظ" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250512/أمريكا-والصين-تتفقان-على-خفض-الرسوم-الجمركية-لمدة-90-يوما-1100423990.html
https://sarabic.ae/20250512/مسؤول-أمريكي-توصلنا-إلى-اتفاق-بشأن-الرسوم-الجمركية-مع-الصين-1100417934.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100295843_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_96e70f240e4835f8561ecc5e3f996ba1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ

شي جين بينغ: لا منتصر في الحروب الجمركية التجارية

07:00 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 07:07 GMT 13.05.2025)
© Sputnik .  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik .
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن الحروب الجمركية والتجارية لا يوجد فيها فائزون، وأن التنمر يؤدي إلى عزلة الذات.
وقال شي جين بينغ، في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين ومجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بكين: "لا يوجد فائزون في الحروب الجمركية والتجارية، والتنمر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى عزلة المرء".
وبحسب قوله، فإن التغيرات في العالم تتسارع الآن بشكل كبير، وأن العديد من المخاطر متشابكة ومتعددة الطبقات.
حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
أمس, 07:56 GMT

وأكد الرئيس الصيني أن "الوحدة والتعاون بين الدول فقط هي التي يمكنها الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تعزيز التنمية والازدهار العالميين".

واتفقت الصين وأمريكا، يوم أمس الاثنين، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.
أزمة البضائع الصينية والأمريكية بسبب الرسوم الجمركية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
مسؤول أمريكي: توصلنا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين
أمس, 06:18 GMT
وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.
وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، ورد الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري
الصين تلوح بتقدم "ملحوظ" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала