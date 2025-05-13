https://sarabic.ae/20250513/شي-جين-بينغ-لا-منتصر-في-الحروب-الجمركية-التجارية-1100462888.html
شي جين بينغ: لا منتصر في الحروب الجمركية التجارية
شي جين بينغ: لا منتصر في الحروب الجمركية التجارية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن الحروب الجمركية والتجارية لا يوجد فيها فائزون، وأن التنمر يؤدي إلى عزلة الذات. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T07:00+0000
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شي جين بينغ
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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وقال شي جين بينغ، في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين ومجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بكين: "لا يوجد فائزون في الحروب الجمركية والتجارية، والتنمر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى عزلة المرء".وبحسب قوله، فإن التغيرات في العالم تتسارع الآن بشكل كبير، وأن العديد من المخاطر متشابكة ومتعددة الطبقات.واتفقت الصين وأمريكا، يوم أمس الاثنين، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، ورد الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.وزارة التجارة الصينية: بكين وواشنطن ستنشئان آلية للتشاور التجاري الصين تلوح بتقدم "ملحوظ" في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, شي جين بينغ, الرئيس الصيني شي جين بينغ
شي جين بينغ: لا منتصر في الحروب الجمركية التجارية
07:00 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 07:07 GMT 13.05.2025)
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن الحروب الجمركية والتجارية لا يوجد فيها فائزون، وأن التنمر يؤدي إلى عزلة الذات.
وقال شي جين بينغ، في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين ومجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بكين: "لا يوجد فائزون في الحروب الجمركية والتجارية، والتنمر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى عزلة المرء".
وبحسب قوله، فإن التغيرات في العالم تتسارع الآن بشكل كبير، وأن العديد من المخاطر متشابكة ومتعددة الطبقات.
وأكد الرئيس الصيني أن "الوحدة والتعاون بين الدول فقط هي التي يمكنها الحفاظ على السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تعزيز التنمية والازدهار العالميين".
واتفقت الصين وأمريكا، يوم أمس الاثنين، على إلغاء الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.
وبموجب الاتفاق، ستخفض أمريكا مؤقتا تعريفاتها الجمركية
على السلع الصينية من 145% إلى 30%، في حين ستخفض الصين رسومها الجمركية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%، بحسب البيان المشترك.
وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية
التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الصين، بنسبة وصلت إلى 145%، ورد الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 في المئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.