https://sarabic.ae/20250512/مسؤول-أمريكي-توصلنا-إلى-اتفاق-بشأن-الرسوم-الجمركية-مع-الصين-1100417934.html
مسؤول أمريكي: توصلنا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين
مسؤول أمريكي: توصلنا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أمريكي، عن توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، التي تسببت في نزاع تجاري بين الدولتين، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T06:18+0000
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وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إن التفاصيل سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام غربية.ولفت جرير إلى أن "ترامب، أعلن حالة طوارئ وطنية، الأسبوع الماضي، بسبب العجز الهائل في الميزان التجاري مع الصين، الذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار".ومن جانبه، قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، تثق في أن الاتفاق سيساعدها في العمل نحو حل حالة الطوارئ الوطنية"، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في هذا الصدد.وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية التي فرضها ترامب على الصين، بنسبة وصلت إلى 145 في المئة، وردت الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 بالمئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، إنه تم الاتفاق مع الأمريكيين على إنشاء آلية تشاور لإجراء مزيد من المناقشات حول القضايا التجارية والاقتصادية المشتركة.
https://sarabic.ae/20250424/الخارجية-الصينية-لم-نجر-محادثات-أو-مفاوضات-بشأن-الرسوم-الجمركية-مع-الولايات-المتحدة-1099843739.html
https://sarabic.ae/20190627/اتفاق-مبدئي-الصين-الولايات-المتحدة-حرب-تجارية-1041977162.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
مسؤول أمريكي: توصلنا إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الصين
كشف مسؤول أمريكي، عن توصل واشنطن وبكين إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، التي تسببت في نزاع تجاري بين الدولتين، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، إن التفاصيل
سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم الاثنين، حسب وسائل إعلام غربية.
ولفت جرير إلى أن "ترامب، أعلن حالة طوارئ وطنية، الأسبوع الماضي، بسبب العجز الهائل في الميزان التجاري مع الصين، الذي يقدر بنحو 1.2 تريليون دولار".
وتابع: "الاتفاق مع الصين
سيساعد واشنطن لإنهاء حالة الطوارئ الوطنية التي سبق إعلانها".
ومن جانبه، قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، تثق في أن الاتفاق سيساعدها في العمل نحو حل حالة الطوارئ الوطنية"، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق تقدم كبير في هذا الصدد.
وتسبب النزاع حول الرسوم التجارية
التي فرضها ترامب على الصين، بنسبة وصلت إلى 145 في المئة، وردت الصين بزيادة رسومها على المنتجات الأمريكية بنسبة 125 بالمئة، في تحذيرات من اندلاع حرب تجارية بين البلدين يكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، إنه تم الاتفاق مع الأمريكيين على إنشاء آلية تشاور لإجراء مزيد من المناقشات حول القضايا التجارية والاقتصادية المشتركة.