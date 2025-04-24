https://sarabic.ae/20250424/الخارجية-الصينية-لم-نجر-محادثات-أو-مفاوضات-بشأن-الرسوم-الجمركية-مع-الولايات-المتحدة-1099843739.html
الخارجية الصينية: لم نجر محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
الخارجية الصينية: لم نجر محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن "أي مفاوضات بين واشنطن وبكين يجب أن تجرى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة". 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T08:16+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، إن "تسونامي الرسوم الجمركية الأمريكية تعطل قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشعوب دول العالم"، نافيا إجراء أي محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.وأضاف جيا كون: "ناقشنا في اجتماع مع الشركات الأجنبية تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الاستثمار وعمليات الشركات الأجنبية"، مؤكدا العمل على تلبية مطالب الشركات الأجنبية لتعزيز الثقة وتحويل الأزمات إلى فرص.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن واشنطن وبكين على اتصال يومي بشأن القضايا التجارية.وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: "بشكل يومي"، مشيرا إلى أن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين".وأعلنت الصين أمس الأربعاء، أن الباب "مفتوح على مصراعيه" لإجراء محادثات تجارية مع واشنطن بعد يوم من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على بكين.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أنه "من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبا".وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين في العالم بعد أن عزز ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين هذا العام، وفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 145% على العديد من المنتجات بسبب ممارسات اعتبرتها واشنطن غير عادلة، وقضايا أخرى.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250416/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-زيادات-الرسوم-الجمركية-قد-تؤدي-إلى-ارتفاع-التضخم-وتباطؤ-النمو-1099609543.html
https://sarabic.ae/20250416/واشنطن-تهدد-الصين-برفع-الرسوم-الجمركية-إلى-245-1099590495.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الخارجية الصينية: لم نجر محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن "أي مفاوضات بين واشنطن وبكين يجب أن تجرى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، إن "تسونامي الرسوم الجمركية الأمريكية تعطل قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشعوب دول العالم"، نافيا إجراء أي محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وأضاف جيا كون: "ناقشنا في اجتماع مع الشركات الأجنبية تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الاستثمار وعمليات الشركات الأجنبية"، مؤكدا العمل على تلبية مطالب الشركات الأجنبية لتعزيز الثقة وتحويل الأزمات إلى فرص.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن واشنطن وبكين على اتصال يومي بشأن القضايا التجارية
.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: "بشكل يومي"، مشيرا إلى أن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين".
ووفقا لترامب فإن سرعة خفض الرسوم الجمركية "تعتمد عليهم"، في إشارة إلى بكين، رغم تأكيده على أنه يتفق "بشكل جيد للغاية" مع الرئيس الصيني ويأمل أن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق.
وأعلنت الصين أمس الأربعاء، أن الباب "مفتوح على مصراعيه" لإجراء محادثات تجارية مع واشنطن بعد يوم من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على بكين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن "متفائلة" بحدوث ذلك.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أنه "من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبا".
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في حديث نقلته وكالة "شينخوا" إن حروب الرسوم الجمركية تؤدي إلى تقويض المنظومة التجارية المتعددة الأطراف والنظام الاقتصادي العالمي.
وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين في العالم بعد أن عزز ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين هذا العام، وفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 145% على العديد من المنتجات بسبب ممارسات اعتبرتها واشنطن غير عادلة، وقضايا أخرى.
وردت بكين بدورها بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 125% على السلع الأمريكية.
وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.