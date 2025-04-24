https://sarabic.ae/20250424/الخارجية-الصينية-لم-نجر-محادثات-أو-مفاوضات-بشأن-الرسوم-الجمركية-مع-الولايات-المتحدة-1099843739.html

الخارجية الصينية: لم نجر محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

الخارجية الصينية: لم نجر محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن "أي مفاوضات بين واشنطن وبكين يجب أن تجرى على أساس الاحترام المتبادل والمساواة". 24.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-24T08:16+0000

2025-04-24T08:16+0000

2025-04-24T08:16+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي، إن "تسونامي الرسوم الجمركية الأمريكية تعطل قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشعوب دول العالم"، نافيا إجراء أي محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.وأضاف جيا كون: "ناقشنا في اجتماع مع الشركات الأجنبية تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية على الاستثمار وعمليات الشركات الأجنبية"، مؤكدا العمل على تلبية مطالب الشركات الأجنبية لتعزيز الثقة وتحويل الأزمات إلى فرص.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن واشنطن وبكين على اتصال يومي بشأن القضايا التجارية.وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: "بشكل يومي"، مشيرا إلى أن بلاده ستتوصل إلى "اتفاق عادل مع الصين".وأعلنت الصين أمس الأربعاء، أن الباب "مفتوح على مصراعيه" لإجراء محادثات تجارية مع واشنطن بعد يوم من تلميح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية خفض "كبير" للرسوم الجمركية على بكين.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أنه "من المرجح أن تنخفض الرسوم الجمركية على الصين إلى ما بين 50% و65% تقريبا".وتصاعدت التوترات التجارية بين البلدين في العالم بعد أن عزز ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين هذا العام، وفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 145% على العديد من المنتجات بسبب ممارسات اعتبرتها واشنطن غير عادلة، وقضايا أخرى.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.

https://sarabic.ae/20250416/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-زيادات-الرسوم-الجمركية-قد-تؤدي-إلى-ارتفاع-التضخم-وتباطؤ-النمو-1099609543.html

https://sarabic.ae/20250416/واشنطن-تهدد-الصين-برفع-الرسوم-الجمركية-إلى-245-1099590495.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار