https://sarabic.ae/20250508/ترامب-يعتزم-اليوم-الإعلان-عن-اتفاق-تجاري-مع-المملكة-المتحدة-1100289505.html

ترامب يعتزم اليوم الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة

ترامب يعتزم اليوم الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم، اليوم الخميس، الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة. 08.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-08T03:33+0000

2025-05-08T03:33+0000

2025-05-08T03:36+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

رفع الرسوم

الرسوم الجمركية

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موسكو – سبوتنيك. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن 3 مصادر مطلعة: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا".وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن عقد مؤتمر صحفي كبير يوم الخميس للاحتفال بأول صفقة تجارية كبيرة لواشنطن، دون تحديد من سيكون في الصفقة على وجه التحديد.يُذكر أنه في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من 185 دولة ومنطقة، وخضعت السلع المستوردة من الهند لرسوم بنسبة 26 بالمئة.ودخلت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة حيز التنفيذ في 5 نيسان/أبريل الماضي، والرسوم الفردية في 9 نيسان/أبريل.وفي 9 نيسان/أبريل، أعلن ترامب أنه سيعلق زيادات الرسوم الجمركية على المنتجات من 75 دولة أعربت عن استعدادها للتفاوض لمدة 90 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة على تلك البلدان.وقال الرئيس الأمريكي إنه منفتح على مناقشة مستويات الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، دون أن يستبعد أيضًا إمكانية تمديد هذه التوقف لمدة ثلاثة أشهر.

https://sarabic.ae/20250426/ترامب-لا-حاجة-لتمديد-وقف-زيادة-الرسوم-الجمركية-لأن-واشنطن-تخطط-لإبرام-صفقات-جديدة-1099904369.html

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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, رفع الرسوم, الرسوم الجمركية