https://sarabic.ae/20250508/ترامب-يعتزم-اليوم-الإعلان-عن-اتفاق-تجاري-مع-المملكة-المتحدة-1100289505.html
ترامب يعتزم اليوم الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة
ترامب يعتزم اليوم الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم، اليوم الخميس، الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T03:33+0000
2025-05-08T03:33+0000
2025-05-08T03:36+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
رفع الرسوم
الرسوم الجمركية
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موسكو – سبوتنيك. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن 3 مصادر مطلعة: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا".وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن عقد مؤتمر صحفي كبير يوم الخميس للاحتفال بأول صفقة تجارية كبيرة لواشنطن، دون تحديد من سيكون في الصفقة على وجه التحديد.يُذكر أنه في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من 185 دولة ومنطقة، وخضعت السلع المستوردة من الهند لرسوم بنسبة 26 بالمئة.ودخلت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة حيز التنفيذ في 5 نيسان/أبريل الماضي، والرسوم الفردية في 9 نيسان/أبريل.وفي 9 نيسان/أبريل، أعلن ترامب أنه سيعلق زيادات الرسوم الجمركية على المنتجات من 75 دولة أعربت عن استعدادها للتفاوض لمدة 90 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة على تلك البلدان.وقال الرئيس الأمريكي إنه منفتح على مناقشة مستويات الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، دون أن يستبعد أيضًا إمكانية تمديد هذه التوقف لمدة ثلاثة أشهر.
https://sarabic.ae/20250426/ترامب-لا-حاجة-لتمديد-وقف-زيادة-الرسوم-الجمركية-لأن-واشنطن-تخطط-لإبرام-صفقات-جديدة-1099904369.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, رفع الرسوم, الرسوم الجمركية
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, رفع الرسوم, الرسوم الجمركية
ترامب يعتزم اليوم الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة
03:33 GMT 08.05.2025 (تم التحديث: 03:36 GMT 08.05.2025)
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم، اليوم الخميس، الإعلان عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة.
موسكو – سبوتنيك
. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلاً عن 3 مصادر مطلعة: "من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق تجاري مع بريطانيا".
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن عقد مؤتمر صحفي كبير يوم الخميس للاحتفال بأول صفقة تجارية كبيرة لواشنطن، دون تحديد من سيكون في الصفقة على وجه التحديد.
يُذكر أنه في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من 185 دولة ومنطقة، وخضعت السلع المستوردة من الهند لرسوم بنسبة 26 بالمئة.
ودخلت الرسوم الجمركية الشاملة
بنسبة 10 بالمئة حيز التنفيذ في 5 نيسان/أبريل الماضي، والرسوم الفردية في 9 نيسان/أبريل.
وفي 9 نيسان/أبريل، أعلن ترامب أنه سيعلق زيادات الرسوم الجمركية على المنتجات من 75 دولة أعربت عن استعدادها للتفاوض لمدة 90 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة على تلك البلدان.
وقال الرئيس الأمريكي إنه منفتح على مناقشة مستويات الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، دون أن يستبعد أيضًا إمكانية تمديد هذه التوقف لمدة ثلاثة أشهر.