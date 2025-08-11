https://sarabic.ae/20250811/البيت-الأبيض-ترامب-يؤجل-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-الواردات-الصينية-لمدة-90-يوما-1103619128.html
البيت الأبيض: ترامب يؤجل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لمدة 90 يوما
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الصين 90 يومًا. 11.08.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا يمنع فرض رسوم جمركية أمريكية مرتفعة على السلع الصينية لمدة 90 يوما أخرى".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وبكين كانتا على وفاق تام في مفاوضات الرسوم الجمركية.وأوضح ترامب للصحفيين، أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".
يشار إلى أن المرسوم تم توقيعه قبل ساعات قليلة من منتصف الليل، إذ كان من المقرر أن تنتهي فترة تأجيل فرض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وبكين كانتا على وفاق تام في مفاوضات الرسوم الجمركية.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.
وأوضح ترامب للصحفيين، أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".