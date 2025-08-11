عربي
البيت الأبيض: ترامب يؤجل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لمدة 90 يوما
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الصين 90 يومًا.
البيت الأبيض: ترامب يؤجل زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية لمدة 90 يوما

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الصين 90 يومًا.
وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا يمنع فرض رسوم جمركية أمريكية مرتفعة على السلع الصينية لمدة 90 يوما أخرى".

يشار إلى أن المرسوم تم توقيعه قبل ساعات قليلة من منتصف الليل، إذ كان من المقرر أن تنتهي فترة تأجيل فرض التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.

ترامب: فرض رسوم جمركية على الصين مشابهة لتلك المفروضة على الهند "قد يحدث"
6 أغسطس, 23:40 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن وبكين كانتا على وفاق تام في مفاوضات الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

وأوضح ترامب للصحفيين، أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".
