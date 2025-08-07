https://sarabic.ae/20250807/الصين-محاولات-واشنطن-لوقف-تعاوننا-مع-روسيا-مصيرها-الفشل-1103458487.html

الصين: محاولات واشنطن لوقف تعاوننا مع روسيا مصيرها الفشل

الصين: محاولات واشنطن لوقف تعاوننا مع روسيا مصيرها الفشل

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بنغيوي، لوكالة "سبوتنيك" إن محاولات واشنطن إجبار بكين على وقف تعاونها مع موسكو "لن تؤدي إلى أي... 07.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-07T03:40+0000

2025-08-07T03:40+0000

2025-08-07T04:49+0000

الصين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082105155_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_25b510556783963dcf473aa41676829d.jpg

وأوضح ليو أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين، يجري تعاوناً طبيعياً مع روسيا في إطار القانون الدولي، معتبراً أن هذا التعاون "مشروع ومعقول ولا يلحق الضرر بأي طرف ثالث، ويستحق الاحترام والحماية".وأضاف أن الصين كانت دائماً ترفض "العقوبات الأحادية غير القانونية وغير المبررة" فضلاً عن ما وصفه بـ"الولاية القضائية طويلة الذراع" التي تمارسها الولايات المتحدة. وأكد: "حروب الرسوم الجمركية لا رابح فيها. أما الإكراه والضغط فلن يؤديا إلى أي نتيجة".وفي زقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند بسبب شرائها النفط الروسي. وأوضح ترامب للصحفيين، أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلاً عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.

https://sarabic.ae/20250806/ترامب-فرض-رسوم-جمركية-على-الصين-مشابهة-لتلك-المفروضة-على-الهند-قد-يحدث-1103457842.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية