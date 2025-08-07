https://sarabic.ae/20250807/الصين-محاولات-واشنطن-لوقف-تعاوننا-مع-روسيا-مصيرها-الفشل-1103458487.html
الصين: محاولات واشنطن لوقف تعاوننا مع روسيا مصيرها الفشل
وأوضح ليو أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين، يجري تعاوناً طبيعياً مع روسيا في إطار القانون الدولي، معتبراً أن هذا التعاون "مشروع ومعقول ولا يلحق الضرر بأي طرف ثالث، ويستحق الاحترام والحماية".وأضاف أن الصين كانت دائماً ترفض "العقوبات الأحادية غير القانونية وغير المبررة" فضلاً عن ما وصفه بـ"الولاية القضائية طويلة الذراع" التي تمارسها الولايات المتحدة. وأكد: "حروب الرسوم الجمركية لا رابح فيها. أما الإكراه والضغط فلن يؤديا إلى أي نتيجة".وفي زقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند بسبب شرائها النفط الروسي. وأوضح ترامب للصحفيين، أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلاً عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.
قال المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة، ليو بنغيوي، لوكالة "سبوتنيك" إن محاولات واشنطن إجبار بكين على وقف تعاونها مع موسكو "لن تؤدي إلى أي نتيجة".
وأوضح ليو أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين، يجري تعاوناً طبيعياً مع روسيا في إطار القانون الدولي، معتبراً أن هذا التعاون "مشروع ومعقول ولا يلحق الضرر بأي طرف ثالث، ويستحق الاحترام والحماية".
وأضاف أن الصين كانت دائماً ترفض "العقوبات الأحادية غير القانونية وغير المبررة" فضلاً عن ما وصفه بـ"الولاية القضائية طويلة الذراع" التي تمارسها الولايات المتحدة. وأكد: "حروب الرسوم الجمركية لا رابح فيها. أما الإكراه والضغط فلن يؤديا إلى أي نتيجة".
وفي زقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.
وأوضح ترامب للصحفيين، أمس الأربعاء، رداً على سؤال حول خططه لفرض رسوم أعلى على الصين: "قد يحدث، الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
في وقت سابق، بأنه أبلغ بأن الهند تعتزم رفض شراء النفط من روسيا. في الوقت نفسه، أفادت صحيفة "مينت" الهندية، نقلاً عن مصادر أن مصافي النفط الهندية المملوكة للدولة تواصل شراء النفط من الموردين الروس.