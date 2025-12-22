عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن المسؤولين في نظام كييف، يستعدون للفرار من أوكرانيا، وممثلو النخبة نقلوا بالفعل عائلاتهم وأموالهم إلى... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الجهاز: "وفقا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، يعتزم مسؤولو نظام كييف الفرار إلى الخارج بعد انهياره الحتمي، وقد نقل العديد من أفراد النخبة الأوكرانية عائلاتهم بالفعل إلى الخارج وحوّلوا أصولهم المالية".وأوضح البيان أن "هذا التوجه واضح بشكل خاص بين أعضاء السلك الدبلوماسي الأوكراني في الدول الغربية، فأكثر من 90% من الدبلوماسيين الأوكرانيين العاملين في الخارج عازمون على عدم العودة إلى وطنهم بعد انتهاء مهامهم".
09:04 GMT 22.12.2025 (تم التحديث: 09:14 GMT 22.12.2025)
مقر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في موسكو
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، بأن المسؤولين في نظام كييف، يستعدون للفرار من أوكرانيا، وممثلو النخبة نقلوا بالفعل عائلاتهم وأموالهم إلى خارج البلاد.
وجاء في بيان الجهاز: "وفقا للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، يعتزم مسؤولو نظام كييف الفرار إلى الخارج بعد انهياره الحتمي، وقد نقل العديد من أفراد النخبة الأوكرانية عائلاتهم بالفعل إلى الخارج وحوّلوا أصولهم المالية".

وأضاف البيان أن "مسؤولين ورجال أعمال أوكرانيين، إدراكًا منهم لحتمية انهيار النظام الحالي في كييف، يتجهون بشكل متزايد إلى بعثاتهم الدبلوماسية الوطنية في الدول الأوروبية طلبًا للمساعدة في الحصول على تصاريح إقامة".

ونوه بيان الجهاز إلى أنه "بحكم عملهم(المسؤولين ورجال الأعمال الأوكرانيين)، يدركون تمامًا عدم وجود خيارات لإنهاء الأزمة حول أوكرانيا بشروط زيلينسكي".

وأوضح البيان أن "هذا التوجه واضح بشكل خاص بين أعضاء السلك الدبلوماسي الأوكراني في الدول الغربية، فأكثر من 90% من الدبلوماسيين الأوكرانيين العاملين في الخارج عازمون على عدم العودة إلى وطنهم بعد انتهاء مهامهم".
