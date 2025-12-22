أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"

عربي
الاستخبارات الخارجية الروسية: المسؤولون في نظام كييف يستعدون للفرار من أوكرانيا- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251222/أسير-أوكراني-نظام-كييف-يزج-المجندين-قسرا-على-الجبهات-الساخنة-بعد-وعود-بالـخطوط-الخلفية-1108452352.html
أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"
أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"
سبوتنيك عربي
صرح الأسير الأوكراني ألكسندر ساينكو، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ترسل، بطرق مخادعة، مجندين غير مدربين إلى الخطوط التماس القتالي الأمامية، بعد أن تكون... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T08:52+0000
2025-12-22T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107129872_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_39db56d0c5189ab70f6689cf50c29d55.jpg
وقال ساينكو في حديث لـ"سبوتنيك": "قال لي القائد: "هناك مكان للجميع، ستقوم بإصلاح المعدات في كتيبة الإصلاح"، لكن في الواقع، سارت الأمور على نحو مختلف تمامًا، فقد اقتادوني إلى مركز للتدريب، حيث مكثت 8 أيام. لم يسبق لي أن زرت ميدانًا للتدريب أو ميدانًا للرماية. هذا كل شيء. ثم أخذوني إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال".وتابع ساينكو بأنه وبعد موافقته على توقيع عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية، تم إرساله إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال دون أي استعدادات تذكر.وقال ساينكو، المدان بالسرقة في أوكرانيا والمحكوم عليه بالسجن: "في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم نقلي من السجن إلى مركز للتدريب، حيث مكثت هناك مدة 8 أيام ووقّعت عقدًا".ووفقا لموقع البرلمان الأوكراني، وقّع فلاديمير زيلينسكي، في 17 مايو/ أيار 2024، "مشروع قانون" بشأن تعبئة المجرمين المحكوم عليهم بالسجن.وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد في وقت سابق، بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد العسكرية في أوكرانيا، أصبحت واسعة النطاق، مؤكدًا رصد أعمال عنف صريحة وإساءة استخدام للسلطة.استسلام جماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
https://sarabic.ae/20251222/راجمة-غراد-الروسية-تدمر-معقلا-يضم-عناصر-مشاة-أوكرانيين-في-في-مقاطعة-سومي-1108447492.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0f/1107129872_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_28e2c2e024616028f607d4f491397fc5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"

08:52 GMT 22.12.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه
أسرى أوكران في أيدي القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الأسير الأوكراني ألكسندر ساينكو، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ترسل، بطرق مخادعة، مجندين غير مدربين إلى الخطوط التماس القتالي الأمامية، بعد أن تكون قد وعدتهم بالخدمة في الخطوط الخلفية الآمنة.
وقال ساينكو في حديث لـ"سبوتنيك": "قال لي القائد: "هناك مكان للجميع، ستقوم بإصلاح المعدات في كتيبة الإصلاح"، لكن في الواقع، سارت الأمور على نحو مختلف تمامًا، فقد اقتادوني إلى مركز للتدريب، حيث مكثت 8 أيام. لم يسبق لي أن زرت ميدانًا للتدريب أو ميدانًا للرماية. هذا كل شيء. ثم أخذوني إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال".
وتابع ساينكو بأنه وبعد موافقته على توقيع عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية، تم إرساله إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال دون أي استعدادات تذكر.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمة "غراد" الروسية تدمر معقلا يضم عناصر مشاة أوكرانيين في في مقاطعة سومي
04:47 GMT
وقال ساينكو، المدان بالسرقة في أوكرانيا والمحكوم عليه بالسجن: "في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم نقلي من السجن إلى مركز للتدريب، حيث مكثت هناك مدة 8 أيام ووقّعت عقدًا".
ووفقا له، بعد 12 يوما فقط من توقيع العقد مع القوات المسلحة الأوكرانية، وجد نفسه على الخطوط الأمامية لجبهات القتال.
ووفقا لموقع البرلمان الأوكراني، وقّع فلاديمير زيلينسكي، في 17 مايو/ أيار 2024، "مشروع قانون" بشأن تعبئة المجرمين المحكوم عليهم بالسجن.
وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد في وقت سابق، بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد العسكرية في أوكرانيا، أصبحت واسعة النطاق، مؤكدًا رصد أعمال عنف صريحة وإساءة استخدام للسلطة.
استسلام جماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала