أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"

أسير أوكراني: نظام كييف يزج المجندين قسرا على الجبهات الساخنة بعد وعود بالـ"خطوط الخلفية"

صرح الأسير الأوكراني ألكسندر ساينكو، بأن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ترسل، بطرق مخادعة، مجندين غير مدربين إلى الخطوط التماس القتالي الأمامية، بعد أن تكون... 22.12.2025

وقال ساينكو في حديث لـ"سبوتنيك": "قال لي القائد: "هناك مكان للجميع، ستقوم بإصلاح المعدات في كتيبة الإصلاح"، لكن في الواقع، سارت الأمور على نحو مختلف تمامًا، فقد اقتادوني إلى مركز للتدريب، حيث مكثت 8 أيام. لم يسبق لي أن زرت ميدانًا للتدريب أو ميدانًا للرماية. هذا كل شيء. ثم أخذوني إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال".وتابع ساينكو بأنه وبعد موافقته على توقيع عقد مع القوات المسلحة الأوكرانية، تم إرساله إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال دون أي استعدادات تذكر.وقال ساينكو، المدان بالسرقة في أوكرانيا والمحكوم عليه بالسجن: "في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، تم نقلي من السجن إلى مركز للتدريب، حيث مكثت هناك مدة 8 أيام ووقّعت عقدًا".ووفقا لموقع البرلمان الأوكراني، وقّع فلاديمير زيلينسكي، في 17 مايو/ أيار 2024، "مشروع قانون" بشأن تعبئة المجرمين المحكوم عليهم بالسجن.وكان مفوّض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس، أفاد في وقت سابق، بأن انتهاكات موظفي مكاتب التجنيد العسكرية في أوكرانيا، أصبحت واسعة النطاق، مؤكدًا رصد أعمال عنف صريحة وإساءة استخدام للسلطة.استسلام جماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي

