استسلام جماعي للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
05:09 GMT 21.12.2025 (تم التحديث: 05:10 GMT 21.12.2025)
أفادت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن 13 مسلحًا من اللواء 119 للدفاع الإقليمي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بينهم قائد سرية، استسلموا بالقرب من بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي.
وقال قوات الأمن الروسية: "تكبّد العدو خسائر فادحة في بلدة فيسوكوي، حيث تم أسر 13 جنديًا من اللواء 119 للدفاع الإقليمي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بمن فيهم قائد سرية".
وأشارت إلى أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية، منعت أفرادها من مغادرة مواقعهم، وهددتهم باستهدافهم بالطائرات المسيرة، واتخذوا "القرار الصحيح الوحيد بالاستسلام".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الشمال"، قامت بتحرير بلدة فيسوكوي في مقاطعة سومي، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.