بوتين يدعو إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والدولي – عاجل
بوتين يدعو إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والدولي – عاجل
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والقانون الدولي. 26.10.2025
وأشار إلى أن بوتين تلقّى تقريرًا منفصلًا حول اتجاهي كوبيانسك وكراسنوارميسك. وأُبلغ بأنّ ما يصل إلى 5000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية محاصرون في منطقة كوبيانسك، وما يصل إلى 5500 جندي في منطقة كراسنوارميسك.
06:18 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 06:25 GMT 26.10.2025)
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والقانون الدولي.
وقال بوتن خلال اجتماع مع قادة المجموعة المشتركة المشاركة العمليات في منطقة العسكرية العسكرية الروسية الخاصة: "تاريخياً، تعامل الجيش الروسي دائماً مع العدو المهزوم بالرحمة. وهذا ما سننطلق منه".
وكان المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة.
وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعًا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".
وأشار إلى أن بوتين تلقّى تقريرًا منفصلًا حول اتجاهي كوبيانسك وكراسنوارميسك. وأُبلغ بأنّ ما يصل إلى 5000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية محاصرون في منطقة كوبيانسك، وما يصل إلى 5500 جندي في منطقة كراسنوارميسك.
وأضاف بيسكوف أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى معلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".
تُعد كراسنوارميسك أحد أهم المراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولمجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "خورتيتسيا" بأكملها. وسيُمكّن تحريرها القوات الروسية من الوصول بفعالية إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومواصلة هجومها في مقاطعة زابوروجيه.