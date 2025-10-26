بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251026/بوتن-يعلن-انتهاء-التجارب-على-صاروخ-بوريفيستنيك-النهووي-ويوجه-بتحديد-الطرق-الممكنة-لاستخدامه--1106399631.html
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، موجها القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T06:37+0000
2025-10-26T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399095_121:0:2453:1312_1920x0_80_0_0_7576b27c8eeb8dd265605bb8066d0e25.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".وقال بوتين: "لقد اكتملت الآن الاختبارات الحاسمة (لصاروخ كروز النووي من طراز بوريفيستنيك)".وتابع: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن". وأضاف أن صواريخ "كروز" التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه، لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.وأضاف غيراسيموف: "أُجري هذا الاختبار في 21 أكتوبر/تشرين الأول. والفرق الحقيقي بينه وبين الاختبارات السابقة هو أن الصاروخ حلق لعدة ساعات، قاطعاً مسافة 14 ألف كيلومتر، وهذا ليس الحد الأقصى". ووفقا له، فإن خصائص أداء صاروخ "بوريفيستنيك" تسمح باستخدامه "بدقة مضمونة ضد أهداف شديدة الحماية على أي مسافة".وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 أكتوبر، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية. وجاء في بيان الكرملين: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت مناورة تدريبية للقوات النووية الاستراتيجية شاركت فيها مكوناتها البرية والبحرية والجوية".الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
https://sarabic.ae/20251026/بوتين-قوات-الردع-النووي-الروسية-في-أعلى-مستوى-وتتفوق-على-الدول-النووية-الأخرى---عاجل---1106398758.html
https://sarabic.ae/20251022/بوتين-يشارك-في-تدريب-مخطط-للقوات-النووية-الاستراتيجية-الروسية--عاجل-1106276384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399095_704:0:2453:1312_1920x0_80_0_0_846dd55cca58a23f137ac06aec33cfcf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه

06:37 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 07:09 GMT 26.10.2025)
© Photo / Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© Photo / Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، موجها القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".

وتابع: "إن حداثة قواتنا المسلحة، أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها. وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل".

© Photo / Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي
© Photo / Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
وقال بوتين: "لقد اكتملت الآن الاختبارات الحاسمة (لصاروخ كروز النووي من طراز بوريفيستنيك)".
وأوضح أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.
وتابع: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن".
الروسي فلاديمير بوتين، في حفل رفع العلم فوق الغواصة الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية كنياز بوزارسكي في مقاطعة أرخانجيلسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: قوات الردع النووي الروسية في أعلى مستوى وتتفوق على الدول النووية الأخرى
06:19 GMT
وأضاف أن صواريخ "كروز" التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه، لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.

أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي خضع لرحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر في 21 أكتوبر".

وأضاف غيراسيموف: "أُجري هذا الاختبار في 21 أكتوبر/تشرين الأول. والفرق الحقيقي بينه وبين الاختبارات السابقة هو أن الصاروخ حلق لعدة ساعات، قاطعاً مسافة 14 ألف كيلومتر، وهذا ليس الحد الأقصى".
ووفقا له، فإن خصائص أداء صاروخ "بوريفيستنيك" تسمح باستخدامه "بدقة مضمونة ضد أهداف شديدة الحماية على أي مسافة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
بوتين يشرف على تدريب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية
22 أكتوبر, 11:19 GMT
وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 أكتوبر، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.

وجرى تقييم مستوى جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية. وتم تحقيق جميع أهداف المناورة. وتمت إدارة عمليات الإطلاق التجريبية من مركز التحكم الدفاعي الوطني الروسي.

وجاء في بيان الكرملين: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت مناورة تدريبية للقوات النووية الاستراتيجية شاركت فيها مكوناتها البرية والبحرية والجوية".
الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала