https://sarabic.ae/20251026/بوتن-يعلن-انتهاء-التجارب-على-صاروخ-بوريفيستنيك-النهووي-ويوجه-بتحديد-الطرق-الممكنة-لاستخدامه--1106399631.html
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، موجها القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T06:37+0000
2025-10-26T06:37+0000
2025-10-26T07:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399095_121:0:2453:1312_1920x0_80_0_0_7576b27c8eeb8dd265605bb8066d0e25.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".وقال بوتين: "لقد اكتملت الآن الاختبارات الحاسمة (لصاروخ كروز النووي من طراز بوريفيستنيك)".وتابع: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن". وأضاف أن صواريخ "كروز" التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه، لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.وأضاف غيراسيموف: "أُجري هذا الاختبار في 21 أكتوبر/تشرين الأول. والفرق الحقيقي بينه وبين الاختبارات السابقة هو أن الصاروخ حلق لعدة ساعات، قاطعاً مسافة 14 ألف كيلومتر، وهذا ليس الحد الأقصى". ووفقا له، فإن خصائص أداء صاروخ "بوريفيستنيك" تسمح باستخدامه "بدقة مضمونة ضد أهداف شديدة الحماية على أي مسافة".وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 أكتوبر، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية. وجاء في بيان الكرملين: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت مناورة تدريبية للقوات النووية الاستراتيجية شاركت فيها مكوناتها البرية والبحرية والجوية".الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
https://sarabic.ae/20251026/بوتين-قوات-الردع-النووي-الروسية-في-أعلى-مستوى-وتتفوق-على-الدول-النووية-الأخرى---عاجل---1106398758.html
https://sarabic.ae/20251022/بوتين-يشارك-في-تدريب-مخطط-للقوات-النووية-الاستراتيجية-الروسية--عاجل-1106276384.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399095_704:0:2453:1312_1920x0_80_0_0_846dd55cca58a23f137ac06aec33cfcf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه
06:37 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 07:09 GMT 26.10.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، موجها القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.
وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".
وتابع: "إن حداثة قواتنا المسلحة، أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها. وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل".
وقال بوتين: "لقد اكتملت الآن الاختبارات الحاسمة (لصاروخ كروز النووي من طراز بوريفيستنيك)".
وأوضح أن صواريخ "بوريفيستنيك" المجنحة التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.
وتابع: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن".
وأضاف أن صواريخ "كروز" التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه، لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.
أبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي خضع لرحلة تجريبية لمسافة 14 ألف كيلومتر في 21 أكتوبر".
وأضاف غيراسيموف: "أُجري هذا الاختبار في 21 أكتوبر/تشرين الأول. والفرق الحقيقي بينه وبين الاختبارات السابقة هو أن الصاروخ حلق لعدة ساعات، قاطعاً مسافة 14 ألف كيلومتر، وهذا ليس الحد الأقصى".
ووفقا له، فإن خصائص أداء صاروخ "بوريفيستنيك" تسمح باستخدامه "بدقة مضمونة ضد أهداف شديدة الحماية على أي مسافة".
وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 أكتوبر، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
وجرى تقييم مستوى جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية. وتم تحقيق جميع أهداف المناورة. وتمت إدارة عمليات الإطلاق التجريبية من مركز التحكم الدفاعي الوطني الروسي.
وجاء في بيان الكرملين: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت مناورة تدريبية للقوات النووية الاستراتيجية شاركت فيها مكوناتها البرية والبحرية والجوية".