بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه

بوتين يعلن انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك" النووي ويوجه بتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، موجها القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".وقال بوتين: "لقد اكتملت الآن الاختبارات الحاسمة (لصاروخ كروز النووي من طراز بوريفيستنيك)".وتابع: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن". وأضاف أن صواريخ "كروز" التي تعمل بالطاقة النووية منتج فريد من نوعه، لا مثيل له في أي مكان آخر في العالم.وأضاف غيراسيموف: "أُجري هذا الاختبار في 21 أكتوبر/تشرين الأول. والفرق الحقيقي بينه وبين الاختبارات السابقة هو أن الصاروخ حلق لعدة ساعات، قاطعاً مسافة 14 ألف كيلومتر، وهذا ليس الحد الأقصى". ووفقا له، فإن خصائص أداء صاروخ "بوريفيستنيك" تسمح باستخدامه "بدقة مضمونة ضد أهداف شديدة الحماية على أي مسافة".وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 أكتوبر، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية. وجاء في بيان الكرملين: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت مناورة تدريبية للقوات النووية الاستراتيجية شاركت فيها مكوناتها البرية والبحرية والجوية".الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة

