https://sarabic.ae/20251026/الكرملين-بوتين-يزور-أحد-مراكز-قيادة-مجموعة-القوات-المشتركة--عاجل-1106398460.html
الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة. 26.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-26T06:04+0000
2025-10-26T06:04+0000
2025-10-26T06:18+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_240f572340f19a60cefd0a9f3d10d887.jpg
وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعًا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".وأضاف بيسكوف أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى معلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".تُعد كراسنوارميسك أحد أهم المراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولمجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "خورتيتسيا" بأكملها. وسيُمكّن تحريرها القوات الروسية من الوصول بفعالية إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومواصلة هجومها في مقاطعة زابوروجيه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20251026/حندي-روسي-يكشف-عدد--المرتزقة-الأجانب-الذين-يقضى-عليهم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1106396988.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916124_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06dde19ed4d85084c54eda7dc9aff9c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة
06:04 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 06:18 GMT 26.10.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة.
وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعًا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".
وأشار إلى أن بوتين تلقّى تقريرًا منفصلًا حول اتجاهي كوبيانسك وكراسنوارميسك. وأُبلغ بأنّ ما يصل إلى 5000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية محاصرون في منطقة كوبيانسك، وما يصل إلى 5500 جندي في منطقة كراسنوارميسك.
وأضاف بيسكوف أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى معلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".
تُعد كراسنوارميسك أحد أهم المراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولمجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "خورتيتسيا" بأكملها. وسيُمكّن تحريرها القوات الروسية من الوصول بفعالية إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومواصلة هجومها في مقاطعة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.