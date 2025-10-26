https://sarabic.ae/20251026/الكرملين-بوتين-يزور-أحد-مراكز-قيادة-مجموعة-القوات-المشتركة--عاجل-1106398460.html

الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة

الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة. 26.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-26T06:04+0000

2025-10-26T06:04+0000

2025-10-26T06:18+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_240f572340f19a60cefd0a9f3d10d887.jpg

وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعًا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".وأضاف بيسكوف أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى معلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".تُعد كراسنوارميسك أحد أهم المراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولمجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "خورتيتسيا" بأكملها. وسيُمكّن تحريرها القوات الروسية من الوصول بفعالية إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومواصلة هجومها في مقاطعة زابوروجيه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20251026/حندي-روسي-يكشف-عدد--المرتزقة-الأجانب-الذين-يقضى-عليهم-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1106396988.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا