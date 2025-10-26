عربي
بوتين يدعو إلى معاملة الأسرى في إطار القانون الروسي والدولي – عاجل
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعًا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".وأضاف بيسكوف أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى معلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".تُعد كراسنوارميسك أحد أهم المراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولمجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "خورتيتسيا" بأكملها. وسيُمكّن تحريرها القوات الروسية من الوصول بفعالية إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومواصلة هجومها في مقاطعة زابوروجيه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الكرملين: بوتين يزور أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة

06:04 GMT 26.10.2025 (تم التحديث: 06:18 GMT 26.10.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار أحد مراكز قيادة مجموعة القوات المشتركة.
وقال بيسكوف: "عقد الرئيس اجتماعًا مع رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وقادة المجموعات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقدموا جميعًا تقارير مفصلة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة حول الوضع على طول خط التماس".

وأشار إلى أن بوتين تلقّى تقريرًا منفصلًا حول اتجاهي كوبيانسك وكراسنوارميسك. وأُبلغ بأنّ ما يصل إلى 5000 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية محاصرون في منطقة كوبيانسك، وما يصل إلى 5500 جندي في منطقة كراسنوارميسك.

وأضاف بيسكوف أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة تلقى معلومات كاملة عن الوضع على الجبهة".
تُعد كراسنوارميسك أحد أهم المراكز اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ولمجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "خورتيتسيا" بأكملها. وسيُمكّن تحريرها القوات الروسية من الوصول بفعالية إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية، ومواصلة هجومها في مقاطعة زابوروجيه.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جندي روسي يكشف عدد المرتزقة الأجانب الذين يقضى عليهم في جمهورية دونيتسك الشعبية
04:38 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
