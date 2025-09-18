https://sarabic.ae/20250918/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-في-خاركوف-وتدمر-مستودعات-طائرات-مسيرة-وأنظمة-صواريخ-1104975276.html
القوات الروسية تستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف وتدمر مستودعات طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ
سبوتنيك عربي
2025-09-18T08:58+0000
2025-09-18T08:58+0000
2025-09-18T08:58+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:50:1767:1043_1920x0_80_0_0_61c022823e2f3365a8fedd8dbf3c5e2e.jpg
وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الضربات استهدفت البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا الأوكرانية، أعقبها انفجار ضخم.وأضاف أن الضربات أصابت البنية التحتية بالقرب من القاعدة الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الواقعة في منطقة ميرغورود.وأشار إلى أن الضربة أصابت أيضًا المقر السابق للواء الطيران التكتيكي 831. ووفقًا لمعلوماته الأولية، كان الموقع يضم مركز تدريب يضم ثكنات لتدريب الطيارين الطائرات ومشغلي الطائرات المسيرة. وذكر ليبيديف أن القوات الروسية هاجمت مصانع في كونوتوب بمقاطعة سومي، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ومن بين الأهداف الأخرى التي تم استهدافها: مصنع ميكانيكي، ومنشأة لإصلاح قطارات الديزل، ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة، وورش لإصلاح المركبات المدرعة في مقاطعة سومي، ومستودعات بالقرب من دوبروبييا، وبنية تحتية للاتصالات على مشارف سلوفيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقًا لليبيديف، كان جنود ناطقون بالألمانية مسؤولين عن الاتصالات، وتم استهداف ورشة لإصلاح المركبات، ومستودعات صواريخ للطائرات المسيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، ومهجعًا يضم مرتزقة من أمريكا الوسطى في مقاطعة خاركوف، وفي المنطقة نفسها أيضًا، كانت هناك مواقع عسكرية أوكرانية تستعد للتقدم نحو فوفشانسك، وبنية تحتية لقاعدة جوية في مقاطعة بولتافا، والتي يرجح أنها كانت تضم مركز تدريب يضم ثكنات للطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة.وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعةالقوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:0:1533:1150_1920x0_80_0_0_3f0c399d2aadca01e9cf30a2a9432ae0.jpg
صرّح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف ودمرت مستودعات تحتوي على طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ.
وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الضربات استهدفت البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا الأوكرانية، أعقبها انفجار ضخم.
وأضاف أن الضربات أصابت البنية التحتية بالقرب من القاعدة الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الواقعة في منطقة ميرغورود.
وتابع ليبيديف: "بعد سلسلة من الضربات في الساعة 1:54 صباحًا (بتوقيت موسكو)، وقع انفجار مطول. كانت سيارات الإسعاف تتجه نحو القاعدة الجوية طوال الليل، ولكن ببطء شديد: إما لأنها لم ترغب في أن يحاصرها الانفجار، أو لأنه لم يتبق أحد لإنقاذها".
وأشار إلى أن الضربة أصابت أيضًا المقر السابق للواء الطيران التكتيكي 831. ووفقًا لمعلوماته الأولية، كان الموقع يضم مركز تدريب يضم ثكنات لتدريب الطيارين الطائرات ومشغلي الطائرات المسيرة. وذكر ليبيديف أن القوات الروسية هاجمت مصانع في كونوتوب بمقاطعة سومي، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف: "تم تدمير الأهداف: ووفقًا للمعلومات، أصابت الضربات مصنع موتورديتال-كونوتوب، ومصنع كونوتوب للتسليح، كما أصابت سلسلة من الضربات مطارًا محليًا غربي المدينة".
ومن بين الأهداف الأخرى التي تم استهدافها: مصنع ميكانيكي، ومنشأة لإصلاح قطارات الديزل، ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة، وورش لإصلاح المركبات المدرعة في مقاطعة سومي، ومستودعات بالقرب من دوبروبييا، وبنية تحتية للاتصالات على مشارف سلوفيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ووفقًا لليبيديف، كان جنود ناطقون بالألمانية مسؤولين عن الاتصالات، وتم استهداف ورشة لإصلاح المركبات، ومستودعات صواريخ للطائرات المسيرة
وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، ومهجعًا يضم مرتزقة من أمريكا الوسطى في مقاطعة خاركوف، وفي المنطقة نفسها أيضًا، كانت هناك مواقع عسكرية أوكرانية تستعد للتقدم نحو فوفشانسك، وبنية تحتية لقاعدة جوية في مقاطعة بولتافا، والتي يرجح أنها كانت تضم مركز تدريب يضم ثكنات للطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة.
وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية،
بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.