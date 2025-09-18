القوات الروسية تستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف وتدمر مستودعات طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250918/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعا-للمرتزقة-الأجانب-في-خاركوف-وتدمر-مستودعات-طائرات-مسيرة-وأنظمة-صواريخ-1104975276.html
القوات الروسية تستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف وتدمر مستودعات طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ
القوات الروسية تستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف وتدمر مستودعات طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ
سبوتنيك عربي
صرّح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T08:58+0000
2025-09-18T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:50:1767:1043_1920x0_80_0_0_61c022823e2f3365a8fedd8dbf3c5e2e.jpg
وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الضربات استهدفت البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا الأوكرانية، أعقبها انفجار ضخم.وأضاف أن الضربات أصابت البنية التحتية بالقرب من القاعدة الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الواقعة في منطقة ميرغورود.وأشار إلى أن الضربة أصابت أيضًا المقر السابق للواء الطيران التكتيكي 831. ووفقًا لمعلوماته الأولية، كان الموقع يضم مركز تدريب يضم ثكنات لتدريب الطيارين الطائرات ومشغلي الطائرات المسيرة. وذكر ليبيديف أن القوات الروسية هاجمت مصانع في كونوتوب بمقاطعة سومي، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ومن بين الأهداف الأخرى التي تم استهدافها: مصنع ميكانيكي، ومنشأة لإصلاح قطارات الديزل، ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة، وورش لإصلاح المركبات المدرعة في مقاطعة سومي، ومستودعات بالقرب من دوبروبييا، وبنية تحتية للاتصالات على مشارف سلوفيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.ووفقًا لليبيديف، كان جنود ناطقون بالألمانية مسؤولين عن الاتصالات، وتم استهداف ورشة لإصلاح المركبات، ومستودعات صواريخ للطائرات المسيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، ومهجعًا يضم مرتزقة من أمريكا الوسطى في مقاطعة خاركوف، وفي المنطقة نفسها أيضًا، كانت هناك مواقع عسكرية أوكرانية تستعد للتقدم نحو فوفشانسك، وبنية تحتية لقاعدة جوية في مقاطعة بولتافا، والتي يرجح أنها كانت تضم مركز تدريب يضم ثكنات للطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة.وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والاتصالات.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعةالقوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250918/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-تدمر-مركز-تجمع-للمرتزقة-من-أمريكا-الوسطى-في-خاركوف-1104971663.html
https://sarabic.ae/20250828/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-قيادة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-وسط-كييف-1104222380.html
https://sarabic.ae/20250917/القوات-الروسية-تدمر-السكك-الحديدية-المخصصة-لخدمة-القوات-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1104933173.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:0:1533:1150_1920x0_80_0_0_3f0c399d2aadca01e9cf30a2a9432ae0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

القوات الروسية تستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف وتدمر مستودعات طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ

08:58 GMT 18.09.2025
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الروسية "سو - 24"
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت تجمعا للمرتزقة الأجانب في خاركوف ودمرت مستودعات تحتوي على طائرات مسيرة وأنظمة صواريخ.
وقال ليبيديف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن الضربات استهدفت البنية التحتية لقاعدة جوية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا الأوكرانية، أعقبها انفجار ضخم.
وأضاف أن الضربات أصابت البنية التحتية بالقرب من القاعدة الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، الواقعة في منطقة ميرغورود.

وتابع ليبيديف: "بعد سلسلة من الضربات في الساعة 1:54 صباحًا (بتوقيت موسكو)، وقع انفجار مطول. كانت سيارات الإسعاف تتجه نحو القاعدة الجوية طوال الليل، ولكن ببطء شديد: إما لأنها لم ترغب في أن يحاصرها الانفجار، أو لأنه لم يتبق أحد لإنقاذها".

مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مركز تجمع للمرتزقة من أمريكا الوسطى في خاركوف
04:57 GMT
وأشار إلى أن الضربة أصابت أيضًا المقر السابق للواء الطيران التكتيكي 831. ووفقًا لمعلوماته الأولية، كان الموقع يضم مركز تدريب يضم ثكنات لتدريب الطيارين الطائرات ومشغلي الطائرات المسيرة. وذكر ليبيديف أن القوات الروسية هاجمت مصانع في كونوتوب بمقاطعة سومي، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف: "تم تدمير الأهداف: ووفقًا للمعلومات، أصابت الضربات مصنع موتورديتال-كونوتوب، ومصنع كونوتوب للتسليح، كما أصابت سلسلة من الضربات مطارًا محليًا غربي المدينة".

جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية وسط كييف
28 أغسطس, 07:29 GMT
ومن بين الأهداف الأخرى التي تم استهدافها: مصنع ميكانيكي، ومنشأة لإصلاح قطارات الديزل، ومنشآت لإنتاج الطائرات المسيرة، وورش لإصلاح المركبات المدرعة في مقاطعة سومي، ومستودعات بالقرب من دوبروبييا، وبنية تحتية للاتصالات على مشارف سلوفيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ووفقًا لليبيديف، كان جنود ناطقون بالألمانية مسؤولين عن الاتصالات، وتم استهداف ورشة لإصلاح المركبات، ومستودعات صواريخ للطائرات المسيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، ومهجعًا يضم مرتزقة من أمريكا الوسطى في مقاطعة خاركوف، وفي المنطقة نفسها أيضًا، كانت هناك مواقع عسكرية أوكرانية تستعد للتقدم نحو فوفشانسك، وبنية تحتية لقاعدة جوية في مقاطعة بولتافا، والتي يرجح أنها كانت تضم مركز تدريب يضم ثكنات للطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة.
تجربة إطلاق صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
أمس, 09:22 GMT
وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية، والاتصالات.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مراراً وتكراراً أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية.
القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала