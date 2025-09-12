عربي
القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرنية استراتيجية – عاجل
وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "وفقًا لخبراء دنماركيين، يجري العمل على إطلاق الإنتاج المذكور على عجل، متجاوزًا المتطلبات الأساسية للسلامة الصناعية والحرائق والبيئية، دون مراعاة آراء السكان".أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، بدء إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسلحة في الدنمارك، سيُخصص لتصنيع مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا.ولم يحدد زيلينسكي موعد بدء تشغيل المصنع.وكان وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، هيرمان سميتانتين، قد أعلن في 4 يوليو/تموز الماضي، أن أوكرانيا والدنمارك وقعتا اتفاقا ستُطلق بموجبه شركات الدفاع الأوكرانية خطوط إنتاج في الدنمارك.لافروف: لم يسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب "التيار الشمالي"
روسيا: سنتخذ التدابير المناسبة بشأن خطط إنتاج وقود الصواريخ لنظام كييف في الدنمارك

09:37 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 12.09.2025)
© Photo / Michaelصاروخ "إر إس-28" (أو "ساتانا 2" حسب مصطلحات الناتو)
صاروخ إر إس-28 (أو ساتانا 2 حسب مصطلحات الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Photo / Michael
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ستتخذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بخطط إنتاج وقود الصواريخ لنظام كييف في الدنمارك.
وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "وفقًا لخبراء دنماركيين، يجري العمل على إطلاق الإنتاج المذكور على عجل، متجاوزًا المتطلبات الأساسية للسلامة الصناعية والحرائق والبيئية، دون مراعاة آراء السكان".

ستواصل روسيا الدفاع بحزم عن مصالحها المشروعة، وستتخذ التدابير العسكرية التقنية المناسبة للتخفيف من حدة التهديدات الناشئة للأمن القومي.

أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، بدء إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسلحة في الدنمارك، سيُخصص لتصنيع مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطاب: "نحن نؤسس أيضا مصنعًا مشتركًا جديدًا لإنتاج الأسلحة. ولأول مرة في التاريخ، بدأت أوكرانيا ببناء مصنع مشترك مع الدنمارك على أراضي هذه الدولة. سيصنع مكونات لصواريخنا وطائراتنا المسيرة".
ولم يحدد زيلينسكي موعد بدء تشغيل المصنع.
وكان وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، هيرمان سميتانتين، قد أعلن في 4 يوليو/تموز الماضي، أن أوكرانيا والدنمارك وقعتا اتفاقا ستُطلق بموجبه شركات الدفاع الأوكرانية خطوط إنتاج في الدنمارك.
لافروف: لم يسمح لروسيا بالمشاركة في التحقيق بتفجيرات خط أنابيب "التيار الشمالي"
