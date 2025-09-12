https://sarabic.ae/20250912/روسيا-سنتخذ-التدابير-المناسبة-بشأن-خطط-إنتاج-وقود-الصواريخ-لنظام-كييف-في-الدنمارك-1104781601.html
روسيا: سنتخذ التدابير المناسبة بشأن خطط إنتاج وقود الصواريخ لنظام كييف في الدنمارك
وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "وفقًا لخبراء دنماركيين، يجري العمل على إطلاق الإنتاج المذكور على عجل، متجاوزًا المتطلبات الأساسية للسلامة الصناعية والحرائق والبيئية، دون مراعاة آراء السكان".أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، بدء إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسلحة في الدنمارك، سيُخصص لتصنيع مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا.ولم يحدد زيلينسكي موعد بدء تشغيل المصنع.وكان وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، هيرمان سميتانتين، قد أعلن في 4 يوليو/تموز الماضي، أن أوكرانيا والدنمارك وقعتا اتفاقا ستُطلق بموجبه شركات الدفاع الأوكرانية خطوط إنتاج في الدنمارك.
09:37 GMT 12.09.2025
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن موسكو ستتخذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بخطط إنتاج وقود الصواريخ لنظام كييف في الدنمارك.
وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية: "وفقًا لخبراء دنماركيين، يجري العمل على إطلاق الإنتاج المذكور على عجل، متجاوزًا المتطلبات الأساسية للسلامة الصناعية والحرائق والبيئية، دون مراعاة آراء السكان".
ستواصل روسيا الدفاع بحزم عن مصالحها المشروعة، وستتخذ التدابير العسكرية التقنية المناسبة للتخفيف من حدة التهديدات الناشئة للأمن القومي.
أعلن فلاديمير زيلينسكي، يوم السبت، بدء إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسلحة في الدنمارك، سيُخصص لتصنيع مكونات الصواريخ والطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في خطاب: "نحن نؤسس أيضا مصنعًا مشتركًا جديدًا لإنتاج الأسلحة. ولأول مرة في التاريخ، بدأت أوكرانيا ببناء مصنع مشترك مع الدنمارك على أراضي هذه الدولة. سيصنع مكونات لصواريخنا وطائراتنا المسيرة".
ولم يحدد زيلينسكي موعد
بدء تشغيل المصنع.
وكان وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني، هيرمان سميتانتين، قد أعلن في 4 يوليو/تموز الماضي، أن أوكرانيا والدنمارك وقعتا اتفاقا ستُطلق بموجبه شركات الدفاع الأوكرانية خطوط إنتاج في الدنمارك.